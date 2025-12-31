2025Ç¯¡ÚÅê»ñ¥Æー¥Þ¡ÛÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥° ¡ãÇ¯ËöÆÃÊÌ´ë²è¡ä
¡¡º£Ç¯¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡ÖÅê»ñ¥Æー¥Þ¡×¤ò¡Ö³ôÃµ¡×¥Ñ¥½¥³¥óÈÇ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¾õ¶·¤ò¸µ¤ËÇ¯Á°È¾¡¢Ç¯¸åÈ¾¡¢Ç¯´Ö¤ËÊ¬¤±¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯ºÇ¤â¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¡×¤ÇºòÇ¯¤Þ¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¼ó°Ì¤À¤Ã¤¿¡ÖÈ¾Æ³ÂÎ ¡×¤òÍÞ¤¨¤Æ¥È¥Ã¥×¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¸À®AI¤¬´ë¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸Ä¿ÍÀ¸³è¤Ë¤â¿»Æ©¤·¤¿¤Û¤«¡¢AI´ØÏ¢¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬À¤³¦Åª¤Ë³ÈÂç¤·¡¢AIÈ¾Æ³ÂÎ¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÎÁê¾ì¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥× <9984> [Åì¾Ú£Ð]¤ä¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È <6857> [Åì¾Ú£Ð]¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëAI¡¦È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤¬¸£°ú¤·¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬»Ë¾å½é¤á¤Æ5Ëü±ßÂçÂæ¤òÆÍÇË¤¹¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2°Ì¤Ï¡ÖËÉ±Ò ¡×¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬Æ±ÌÁ¹ñ¤ËËÉ±ÒÈñ¤ÎÉéÃ´Áý¤òµá¤á¤ë¤È¤Î´ÑÂ¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎËÉ±ÒÍ½»»³ÈÂç¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤ÆÇ¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¹â¤¤´Ø¿´¤ò½¸¤á¤¿¡£3°Ì¤Î¡ÖÈ¾Æ³ÂÎ ¡×¡¢4°Ì¤Î¡Ö¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー ¡×¤ÏÀ¸À®AI¤ÎËÄÂç¤Ê¥Çー¥¿½èÍý¤ËÈ¼¤¤¡¢AIÈ¾Æ³ÂÎ¤Î¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¿·ÁýÀß¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤Ç¾å°Ì¤ò·ø»ý¤·¤¿¡£
¡¡5°Ì¤ÏºòÇ¯¤Î¥é¥ó¥¯³°(50°Ì°Ê²¼)¤«¤é¡Ö²¼¿åÆ» ¡×¤¬µÞÉâ¾å¤·¤¿¡£1·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿²¼¿åÆ»´É¤ÎÇËÂ»¤Ë¤è¤ëºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤ÎÆ»Ï©´ÙË×¤Ê¤É¡¢»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤ÇÁ´¹ñÅª¤Ê²¼¿åÆ»´É¤ÎÏ·µà²½¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¡¢ÂÐºö¼ûÍ×¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¶È³¦ºÆÊÔ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡ÖÃÏÊý¶ä¹Ô¡×¤¬ºòÇ¯12°Ì¢ª6°Ì¡¢¥¢¥µ¥Ò¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <2502> [Åì¾Ú£Ð]¤Ê¤É¤Ø¤Î¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤Ë¤è¤ë¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤ÇºÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡×¤¬Æ±16°Ì¢ª7°Ì¡¢¼ÂÍÑ²½¤¬¶á¤Å¤¤¤¿¡ÖÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¡×¤ÏÆ±32°Ì¢ª8°Ì¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤òÁ°È¾¤È¸åÈ¾¤ËÊ¬¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ºòÇ¯¸åÈ¾¤Ë¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡Ö±ß¹â¥á¥ê¥Ã¥È¡×¤¬Ç¯½é¤«¤é½Õ¤Ë¤«¤±¤Æ¥É¥ë±ßÁê¾ì¤¬ºÆ¤Ó±ß¹â¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤ÇÇ¯Á°È¾¤Ï5°Ì¤È·òÆ®¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬°ÂÄê¶¡µë³ÎÊÝ¤ò½ÅÍ×¤ÊÀ¯ºö²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ë¡Ö¥ì¥¢¥¢ー¥¹ ¡×¤¬ºòÇ¯¤Î¥é¥ó¥¯³°¤«¤é7°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£ÍèÇ¯1·î¤«¤é¤ÏÆîÄ»Åç¼þÊÕ¤ÎÆüËÜÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°è(EEZ)¤Ç¥ì¥¢¥¢ー¥¹Å¥¤Î»î·¡¤¬»Ï¤Þ¤ëÍ½Äê¤À¡£8°Ì¤Î¼¡À¤ÂåAIµ»½Ñ¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¡×¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×¤äÊÆ¥Æ¥¹¥é ¤Ê¤ÉÀ¤³¦Âç¼ê´ë¶È¤¬¥Ò¥È·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤Î³«È¯¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëÆ°¤¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¥Æー¥ÞÅÐÏ¿(10·î17Æü)¤«¤é¤ï¤º¤«2¥õ·îÈ¾¤Ç¥È¥Ã¥×¥Æ¥óÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤Ç´Ø¿´¤¬°ì½ä¤·¤¿¡ÖÀ¸À®AI ¡×¤¬ºòÇ¯5°Ì¢ª18°Ì¡¢AI¸þ¤±°Ê³°¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤Î¼ûÍ×²óÉü¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¡×¤ÏÆ±6°Ì¢ª19°Ì¤ËÂç¤¤¯½ç°Ì¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡ü2025Ç¯¡ÚÁ°È¾¡Û¡Ê1·î～6·î¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ü2025Ç¯¡Ú¸åÈ¾¡Û¡Ê7·î～12·î¡Ë
£±¡¥ËÉ±Ò ¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£±¡¥¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë
£²¡¥¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£²¡¥È¾Æ³ÂÎ
£³¡¥È¾Æ³ÂÎ ¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£³¡¥¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー
£´¡¥²¼¿åÆ» ¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£´¡¥ËÉ±Ò
£µ¡¥±ß¹â¥á¥ê¥Ã¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£µ¡¥²¼¿åÆ»
£¶¡¥²¾ÁÛÄÌ²ß¡Ê°Å¹æ»ñ»º¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£¶¡¥ÃÏÊý¶ä¹Ô
£·¡¥¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥·¥Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£·¡¥¥ì¥¢¥¢ー¥¹
£¸¡¥¿Æ»Ò¾å¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£¸¡¥¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI
£¹¡¥¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー ¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£¹¡¥¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£
10¡¥¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10¡¥JPXÆü·Ð400
¡ü2025Ç¯¡ÚÇ¯´Ö¡Û¥é¥ó¥¥ó¥°
£±¡¥¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë
£²¡¥ËÉ±Ò
£³¡¥È¾Æ³ÂÎ
£´¡¥¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー
£µ¡¥²¼¿åÆ»
£¶¡¥ÃÏÊý¶ä¹Ô
£·¡¥¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£
£¸¡¥ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー
£¹¡¥±ß¹â¥á¥ê¥Ã¥È
10¡¥²¾ÁÛÄÌ²ß¡Ê°Å¹æ»ñ»º¡Ë
11¡¥¿Æ»Ò¾å¾ì
12¡¥¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥·¥Ö
13¡¥TOPIX¥³¥¢30
14¡¥JPXÆü·Ð400
15¡¥¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥ÈÂÀÍÛÅÅÃÓ
16¡¥¥ì¥¢¥¢ー¥¹
17¡¥¥É¥íー¥ó
18¡¥À¸À®AI
19¡¥È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ
20¡¥±§Ãè³«È¯
21¡¥¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI
22¡¥Â¤Á¥
23¡¥¹ñÅÚ¶¯ð×²½
24¡¥³ËÍ»¹çÈ¯ÅÅ
25¡¥¥í¥Ü¥Ã¥È
26¡¥ÆÉÇä333
27¡¥2025Ç¯¤ÎIPO
28¡¥2024Ç¯¤ÎIPO
29¡¥ÉÔÆ°»º
30¡¥¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó
31¡¥¶ä¹Ô
32¡¥¶âÍø¾å¾º¥á¥ê¥Ã¥È
33¡¥¥²ー¥à
34¡¥¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É
35¡¥ËÉºÒ
36¡¥Ãæ¹ñ
37¡¥¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー
38¡¥¿å Æ»
39¡¥³°¿©
40¡¥ÇÀ¶È
41¡¥¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó
42¡¥¥Û¥Æ¥ë
43¡¥¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ
44¡¥·úÀß
45¡¥¥«¥¸¥Î
46¡¥¿©ÉÊ
47¡¥Áí¹ç¾¦¼Ò
48¡¥Á´¸ÇÂÎÅÅÃÓ
49¡¥ÂçºåËüÇî
50¡¥¼«Æ°¼ÖÉôºà¡¦ÉôÉÊ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹