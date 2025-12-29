423万回以上視聴され、13万以上の「いいね」を獲得しているのは、白黒猫が強い遺伝子を持っていることがわかる投稿。強い遺伝子を認めた視聴者からは「ツボって爆笑」「受け継いでいって欲しいです」「間違いなく、あなたのコです」などのコメントが寄せられています。

【動画：「まさに最強遺伝子」おにぎりのような柄のお父さん猫→生まれた子どもを見ると…423万再生された『まさかの光景』】

和菓子屋さんの看板お父さん猫

Instagramアカウント「猫好き和菓子屋『櫻園』さくらえん」に投稿されたのは、愛知県岡崎市にある和洋菓子店の看板猫を務める白黒猫の「磯辺海苔男くん」の“強さ”。磯辺海苔男くんの何が強いのかというと、なんと『遺伝子』なのだそうです。

磯辺海苔男くんの特徴は、なんといっても彼の“柄”。磯辺海苔男くんは白黒猫ですが、ほとんどが白色で頭の一部としっぽだけに黒が入っているのだそうです。特徴的なのは、頭の柄。おでこから後ろに向かって海苔をぺたんと貼り付けたような“おにぎり柄”なのだとか。

父の血を受け継ぐ子どもたち

おでこがほんのり後退したお父さんのような髪型をした磯辺海苔男くん。その柄は遺伝子によって決まっているのか、磯辺海苔男くんの子どもたちもしっかり受け継いだとのこと。子どもたちは、みんな頭のてっぺんなどにしっかり海苔を貼り付けていたそうです！

磯辺海苔男お父さんの強い遺伝子を受け継ぎながらも、海苔が頭のだいぶ後ろの方にあったり、左右に分かれていたり、頭ではなく鼻だったりと、それぞれ個性があったとのこと。「強めの個性」もお父さん譲りなのかもしれません。

みんな幸せな猫生を謳歌中

子猫たちを保護したのは、磯辺海苔男くんのTNR（飼い主のいない猫の数を減らすことを目的に、不妊・去勢手術を行い戻す活動）前の出来事だったとのこと。現在、子猫たちは素敵な里親さんたちのもとで幸せに暮らしているそうです。

磯辺海苔男くんはというと、新たに家族に迎え入れられた、おにぎり柄がそっくりな白黒猫「米俵助六くん」とともに楽しく日々を過ごしているとのこと。お互いの海苔具合が気になるようで、毎日『海苔チェック』が行われているそうです！

立派な海苔を受け継いだ子どもたちを見た視聴者からは「お母ちゃん猫さんが、どんな子か気になります」「人同様猫も遺伝の影響は無視できないレベルですね」と、遺伝子の強さに驚いたコメントもたくさん集まっていました。

「猫好き和菓子屋『櫻園』さくらえん」には、海苔を持つ2匹の猫たちの仲良しな日常や、飼い主さんの保護活動の様子なども投稿されていますよ。ユニークなネーミングセンスは要チェックです！

