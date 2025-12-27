¤¢¤Î¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë1Ç¯¡¢Á´Á³¿²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£¥³¥¤¥Ä¤¬¸¶°ø¤¸¤ã¤ó¡Ä¡×¤è¤¦¤ä¤¯µ¤¤Å¤¯
²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¢¤Î¤¬¡¢12·î27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£1Ç¯´ÖÉÔÌ²¤À¤Ã¤¿¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
½é¤ÎÃø½ñ¡ÖÅ¯³Ø¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤Å¯³Ø¡×¡ÊKADOKAWA¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¤¿¤¢¤Î¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¡£½ñÀÒ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡Ö¡Á¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤¢¤Î¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ç¸À¤¦¤È¡¢°ìÈÖ¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¥Ù¥Ã¥É¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤È¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Î¥µ¥¤¥º¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼Ð¤á¤Ç¡£Â²¼¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Îºô¤Ë¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤¬¾è¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡¢È¿¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡È¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¥Ù¥Ã¥É¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Î¤»¤¤¤Ç¤Û¤ó¤È¤Ë1Ç¯¡¢Á´Á³¿²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£¥³¥¤¥Ä¤¬¸¶°ø¤¸¤ã¤ó¡Ä¤Ã¤Æº£¤µ¤éµ¤¤Å¤¤¤Æ¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤ÀÂØ¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤«¼Î¤ÆÊý¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£ËÜ¤Ë¤â½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¡¢¤Û¤ó¤È¤ËÀ¸¤¤ëÎÏ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¥à¥º¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤¬²È¤«¤é½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¤¤¤Þ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
