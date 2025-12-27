¥¹¥Ê¥¤¥ÑーÁõÈ÷¤ò·È¤¨¤¿¡Ö¥æ¥°¥É¥é¥·¥¹ ¥¹¥³¥ë¡¦¥·¥ãー¥×¥·¥åー¥¿ー¡×¤ò¸ø³«¡Ú#¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Û2026Ç¯1·î14Æü¤ËÍ½Ìó³«»Ï
¡Ú¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹9¼þÇ¯µÇ°¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö¡Û 12·î27Æü18»þ¤è¤êÇÛ¿®
¡¡¥³¥È¥Ö¥¥ä¤Ï¡¢ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡Ö¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹9¼þÇ¯µÇ°¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥æ¥°¥É¥é¥·¥¹ ¥¹¥³¥ë¡¦¥·¥ãー¥×¥·¥åー¥¿ー¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2026Ç¯1·î14Æü¤ËÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ÊーNidy-2D-»á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¿·¥·¥êー¥º¡Ö¥æ¥°¥É¥é¥·¥¹¡×Âè2ÃÆ¡£¥ß¥ê¥¿¥êー¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢ÆÃÄ§Åª¤ÊÂÐÊª¥é¥¤¥Õ¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÉðÁõ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Â¤Ë¤Ï¥Ï¥ó¥É¥¬¥ó¤ò·È¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º¸ÌÜ¤Ë¤Ï¥¹¥³ー¥×¥´ー¥°¥ëÅª¤ÊÁõÈ÷¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É½¾ð¥Ñー¥Ä¤Ë¤ÏÄÌ¾ï´é¡¢ÁÀ·â¥¦¥¤¥ó¥¯´é¡¢¤°¤ë¤°¤ë´é¤Î3¼ï¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Âè3ÃÆ¡Ö¥æ¥°¥É¥é¥·¥¹ ¥Ï¥Æ¥£¡¦¥Ç¥È¥Í¥¤¥¿ー¡×¤â´ë²è¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹9¼þÇ¯µÇ°¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö¡Û
¡Ú¿·¾¦ÉÊ¾Ò²ð¡Û- ¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹¸ø¼°/MEGAMI DEVICE official (@MEGAMIDEVICE) December 27, 2025
¥æ¥°¥É¥é¥·¥¹ 2¹æµ¡
¥¹¥³¥ë¡¦¥·¥ãー¥×¥·¥åー¥¿ー#¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹ pic.twitter.com/PuRakTKVG0
(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama