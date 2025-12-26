【帰省のリアル】帰省しないが6割超え⁉どちらの実家？1338人アンケート結果を公開

年末年始の一大イベント「帰省」。でも、今のライフスタイルは人それぞれ。オレンジページ読者に聞いたところ、なんと「帰省しない」という人が6割以上！ 理由は「費用がかかる」「ゆっくりしたい」「することがない」などさまざまです。

オンラインであいさつできる時代、年末年始の帰省にこだわる必要はないのかも……。もちろん「帰省する」という人も。どこに行くのか、どれくらい滞在するのか、そして気になるマナーのポイントもあわせてチェックしてみましょう！

どこに帰省する？

自分の実家のみ…………………………………… 48％

双方の実家……………………………………………38％

配偶者（パートナー）の実家のみ…………14％

自分の実家だけに帰省するという人が約半数と驚きの結果に。「義父母と同居しているので、帰省するのは自分の実家のみ」という人も一定数いました。

滞在期間は？

自分の実家

半日以内………… 28％

日帰り……………… 25％

1泊2日……………… 14％

2泊3日……………… 14％

3泊以上……………… 19％



配偶者の実家

半日以内…………… 32％

日帰り………………… 31％

1泊2日………………… 17％

2泊3日………………… 12％

3泊以上………………… 8％

半日〜日帰り程度の短時間で帰省をすます人が多め。宿泊すると互いに気をつかうので、サッと顔を見せるくらいがベストという声も。

【マナーの先生、教えて！】帰省する際の気づかいは？

親が高齢になり、ふとんの準備や掃除が大変になっている可能性も。学生時代の帰省と違うので、自身の実家であっても進んで手伝うくらいの気くばりは忘れずに。おすすめは、エプロンの持参。手伝いを断られたとしても、やる気があることは伝えられます。

セパレート帰省、したことある？

ある………………… 36％

ない………………… 64％

夫婦がそれぞれの実家に一人、または子どもとだけ帰省する「セパレート帰省派」がじわじわ増加中。「実家が狭い」「お休みが少ないから分散して帰省している」など、理由はさまざま。

セパレート帰省なら、夫に気をつかうことなく旧友と遊ぶことができます！（カナさん）

【マナーの先生、教えて！】セパレート帰省は失礼にあたる？

気をつかうから息子と孫だけ帰ってくればいいわ……なんて人もいるので失礼にはあたりませんが、寂しい、嫌われているのかも、と感じる義父母も。事前に話しておくことが大切です。

行かない場合のフォローは？

電話やLINEであいさつの言葉を送りましょう。その後の関係をスムーズにしてくれます。どんなに仲が悪かったとしても、まったく音沙汰ナシというのはNGです。

帰省の形に決まりはありません。大切なのは、無理せず、自分も相手も心地よく過ごすこと。今年の年末年始は、自分らしい過ごし方で、心安らぐ時間をゆったりと楽しんでください。

アドバイスをくれたのは……村山紀子さん

マナー・コミュニケーションインストラクター、日本現代作法会総師範。教育の場でキャリアカウンセリングやマナー指導も行う。冠婚葬祭やテーブルマナーをわかりやすく伝えるYouTubeチャンネル「令嬢養成学校チャンネル」が人気。

（『オレンジページ』2026年1月2日号より）