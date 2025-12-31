¡Ö¶ä¹Ô¤Î¸ýºÂ¤Ë30Ëü¤·¤«¤Ê¤¤¡×Ç¯¼ý5500Ëü¤ò²Ô¤¤¤ÀÃËÀ¤¬À¸³èÊÝ¸î¤Ë»ê¤Ã¤¿¡ÈÄì¡É¤Ø¤ÎÂ²»
¤«¤Ä¤ÆÇ¯¼ý5500Ëü±ß¤ò²Ô¤¤¤À¸µ¥Ö¥í¥¬¡¼¤ÎÃËÀ¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Î¿ÍÀ¸ 〜Ì©ÃåTV〜¡×¤ÎÆ°²è¤Ë½Ð±é¡£µ±¤«¤·¤¤À®¸ù¤«¤é°ìÅ¾¡¢Â¿³Û¤Î¼Ú¶â¤òÇØÉé¤¤¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤ò´µ¤Ã¤ÆÀ¸³èÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿ÁÔÀä¤ÊÈ¾À¸¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï17Ç¯´Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤¿¸å¡¢41ºÐ¤Ç¥Ö¥í¥¬¡¼¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£¤³¤ì¤¬À®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢¼ýÆþ¤Ï¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó»þÂå¤ÎÇ¯¼ý¤òËèÇ¯ÇÜ¡¹¤ÇÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¡¢¥Ô¡¼¥¯»þ¤Ë¤ÏÇ¯¼ý5500Ëü±ß¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤È¤È¤â¤Ë¥Ö¥í¥°¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬Äã²¼¡£¤µ¤é¤Ë2018Ç¯¤ÎÎ¥º§¤¬Àº¿ÀÅª¤ËÂç¤¤ÊÂÇ·â¤È¤Ê¤ê¡¢ÃËÀ¤Î¿ÍÀ¸¤Ï°ÅÅ¾¤·»Ï¤á¤ë¡£
ÃËÀ¤Ï¡Ö¤¢¤ó»þ¤«¤éËÍ¤¦¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¼«³Ð¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£»ö¶È¤ÎÉÔ¿¶¤«¤é¼Ú¶â¤ÏÌó2000Ëü±ß¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Ë30Ëü±ß¤·¤«»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´íµ¡Åª¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
¤¦¤ÄÉÂ¤Î¾É¾õ¤â¿¼¹ï²½¤·¡¢¡Ö»õ¤Ê¤ó¤«Ëá¤±¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»ö½ÐÍè¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¡¢»õËá¤¤äÆþÍá¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ïÅª¤Ê¹ÔÆ°¤¹¤éº¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¡£¼«ÎÏ¤Ç¹ÔÀ¯¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÊì¿Æ¤¬»ÔÌò½ê¤ËÏ¢Íí¤·¡¢À¸³èÊÝ¸î¤Î¿½ÀÁ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÃËÀ¤ÏÈ¾Ç¯´Ö¡¢À¸³èÊÝ¸î¤ò¼õµë¡£¤½¤Î¸å¡¢Êì¿Æ¤È¤ÎÆ±µï¤òµ¡¤Ë¼õµë¤ò½ª¤¨¡¢¸½ºß¤Ï¤¦¤ÄÉÂ¤ÎÎÅÍÜ¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ýÆþ¤ÎÄºÅÀ¤«¤é¤É¤óÄì¤Þ¤Ç¤ò·Ð¸³¤·¤¿ÃËÀ¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÉâ¤ÄÀ¤ß¤Î·ã¤·¤µ¤È¡¢ÀÅ¤«¤Ë¿´¤ò¿ª¤àÉÂ¤Î¶²¤í¤·¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
