「今では考えられないような…」44歳・元テレ朝アナが明かす当時の働き方。高市首相の発言から考える“働くの意味”
新卒から18年半、テレビ朝日のアナウンサーとして、報道、スポーツ、バラエティなど多岐にわたる番組を担当してきた大木優紀さん（44歳）。
40歳を超えてから、スタートアップ企業「令和トラベル」に転職。現在は旅行アプリ「NEWT（ニュート）」の広報を担当。さらに2025年10月には、ハワイ子会社「ALOHA7, Inc.」のCEOに就任し、家族とともにハワイへ移住。新たなステージで活躍の場を広げています。
第27回となる今回は、今年の流行語大賞に選ばれた高市早苗首相の「働いて働いて働いて」という言葉をきっかけに、ワークライフバランスについての考えを綴ります。（以下、大木さんの寄稿）
◆高市総理の発言から考える、ワークライフバランスの複雑さ
2025年新語・流行語大賞の年間大賞に選ばれた高市総理の「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」という言葉。
このフレーズを聞いて、「昭和のモーレツ社員みたい」と、どこか引っかかりを覚えた人も少なくないのではないでしょうか。一方で、映像とあわせて見ると、そこには非常にイキイキとした、やる気に満ちた表情の高市総理の姿があり、あの発言をポジティブに捉えた方もいます。
同じ言葉でも、受け止め方は人それぞれ。賛否が非常に分かれた言葉となりました。
私自身は、この発言は「良い・悪い」を超えて、今の私たちの働き方や価値観をあらためて考えさせる、議論のきっかけになった言葉だったのではないかと感じています。
今回はこの言葉を入口に、「ワークライフバランス」という言葉の複雑さについて、これまでの私自身のキャリアを振り返りながら考えてみたいと思います。
◆総理大臣という立場から考える、この言葉の本質とは？
私の個人的な感覚として、総理大臣というポジションを少し因数分解して考えてみると、総理大臣とは「私たちが選び、私たちが雇っているリーダー」だと捉えることができるのではないかと思っています。
もちろん、国民一人ひとりの持ち分はごくわずかですし、選出の仕組みも間接的ではあります。それでも構造的に見れば、私たちは選挙を通して総理大臣を選び、税金によってその仕事を支えている立場です。
そう考えると、私たちはある意味で「株主兼オーナー」のような存在だとも言えるでしょう。その立場で、新しく就任したリーダーが「猛烈に働きます」と宣言したとしたら、基本的には歓迎すべきことなのではないかと、直感的に私は感じました。
もし仮に、史上初の女性総理として世界中から注目される就任会見で、「定時で帰ります。ワークライフバランスを最優先にします」と語られていたら、どう受け止めていただろうか。
そう想像してみると、今回の「働いて働いて働いて」という発言に、私はそれほど大きな違和感はありませんでした。
リーダーとして、自分のためではなく「国のために働く」。それだけの覚悟で臨むという宣言は、雇い主である国民の立場から見れば、むしろ前向きに受け取れるものだったのではないかと思います。
もちろん、その言葉が部下や社会全体に「同じように働くべきだ」と強要される空気を生み出してしまう可能性や、言葉が持つ影響力について議論が必要なのは言うまでもありません。
それはまた別の論点として捉えたとき、この言葉を聞いて「どう感じるか」は、その人自身の中にある「働く」という行為が、どんな意味を持っているのかによって、大きく変わってくるのではないでしょうか。
◆ライフステージと共に、変化する働くことに関する意味合い
私自身も、社会人として20年以上働いてきました。人生の先輩方からすれば「まだまだだよ」と言われるかもしれませんが、それでも振り返ってみると、「働くこと」は決して一定なものではなく、その意味合いは私の中でまるで株価のように大きく上下しながら変動してきたと感じています。
40歳を超えてから、スタートアップ企業「令和トラベル」に転職。現在は旅行アプリ「NEWT（ニュート）」の広報を担当。さらに2025年10月には、ハワイ子会社「ALOHA7, Inc.」のCEOに就任し、家族とともにハワイへ移住。新たなステージで活躍の場を広げています。
◆高市総理の発言から考える、ワークライフバランスの複雑さ
2025年新語・流行語大賞の年間大賞に選ばれた高市総理の「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」という言葉。
このフレーズを聞いて、「昭和のモーレツ社員みたい」と、どこか引っかかりを覚えた人も少なくないのではないでしょうか。一方で、映像とあわせて見ると、そこには非常にイキイキとした、やる気に満ちた表情の高市総理の姿があり、あの発言をポジティブに捉えた方もいます。
同じ言葉でも、受け止め方は人それぞれ。賛否が非常に分かれた言葉となりました。
私自身は、この発言は「良い・悪い」を超えて、今の私たちの働き方や価値観をあらためて考えさせる、議論のきっかけになった言葉だったのではないかと感じています。
今回はこの言葉を入口に、「ワークライフバランス」という言葉の複雑さについて、これまでの私自身のキャリアを振り返りながら考えてみたいと思います。
◆総理大臣という立場から考える、この言葉の本質とは？
私の個人的な感覚として、総理大臣というポジションを少し因数分解して考えてみると、総理大臣とは「私たちが選び、私たちが雇っているリーダー」だと捉えることができるのではないかと思っています。
もちろん、国民一人ひとりの持ち分はごくわずかですし、選出の仕組みも間接的ではあります。それでも構造的に見れば、私たちは選挙を通して総理大臣を選び、税金によってその仕事を支えている立場です。
そう考えると、私たちはある意味で「株主兼オーナー」のような存在だとも言えるでしょう。その立場で、新しく就任したリーダーが「猛烈に働きます」と宣言したとしたら、基本的には歓迎すべきことなのではないかと、直感的に私は感じました。
もし仮に、史上初の女性総理として世界中から注目される就任会見で、「定時で帰ります。ワークライフバランスを最優先にします」と語られていたら、どう受け止めていただろうか。
そう想像してみると、今回の「働いて働いて働いて」という発言に、私はそれほど大きな違和感はありませんでした。
リーダーとして、自分のためではなく「国のために働く」。それだけの覚悟で臨むという宣言は、雇い主である国民の立場から見れば、むしろ前向きに受け取れるものだったのではないかと思います。
もちろん、その言葉が部下や社会全体に「同じように働くべきだ」と強要される空気を生み出してしまう可能性や、言葉が持つ影響力について議論が必要なのは言うまでもありません。
それはまた別の論点として捉えたとき、この言葉を聞いて「どう感じるか」は、その人自身の中にある「働く」という行為が、どんな意味を持っているのかによって、大きく変わってくるのではないでしょうか。
◆ライフステージと共に、変化する働くことに関する意味合い
私自身も、社会人として20年以上働いてきました。人生の先輩方からすれば「まだまだだよ」と言われるかもしれませんが、それでも振り返ってみると、「働くこと」は決して一定なものではなく、その意味合いは私の中でまるで株価のように大きく上下しながら変動してきたと感じています。