やる気が出ない…そんな日の「2時間掃除術」で汚部屋を撃退
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
主婦の日常を綴るYouTubeチャンネル「shino's channel-主婦の賃貸暮し」が、「【掃除ルーティン】仕事前に大急ぎでやる徹底お家リセット」と題した動画を公開しました。仕事前の限られた時間で、散らかった部屋をリセットしていく様子を紹介しています。
動画は、shinoさんが「AM9:00から片付けようと思っていたのに、いつの間にかAM10:00」と、こたつで過ごして1時間経ってしまったことを嘆く場面から始まります。しかし、そこから気持ちを切り替え、仕事までの約2時間で「やる気が出る部屋にする」ことを目標に、テキパキと掃除を開始します。
まずは、物で溢れたキッチンから片付けていきます。食べ終えた食器や出しっぱなしの調味料などを元の場所に戻し、シンクを磨き上げます。shinoさんは普段から、シンクを使った後はセリアの「やわらかいスキージー」で汚れを流すことを習慣にしているそうです。排水溝のゴミ受けなどもきれいにし、ピカピカのキッチンを取り戻しました。
続いて、リビングや作業机周りの片付けに移ります。床に散らばった衣類やバッグ、子どものおもちゃなどを次々と定位置へ収納。後回しにしていた書類や小物類も整理し、あっという間にスッキリとした空間にしていきます。最後にこたつ布団を整え、ラグや床を掃除して、家全体のリセットが完了しました。
忙しい毎日の中でも、短時間で集中して行う掃除は、気持ちを切り替える良いきっかけになりそうです。なかなか片付けのやる気が出ないという方は、この動画を参考にしてみてはいかがでしょうか。
チャンネル情報
購入品紹介とおしゃべりと暮らし＊ 100均紹介・DIY・収納etc… 日々の暮らしを楽しく発信しています！