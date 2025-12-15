LINE専門家が教える、相手に気を遣わせない便利ワザ。「深夜の通知オフ」など明日から使える7つの機能
LINE専門家のひらい先生が、自身のYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」で「【知らなきゃ後悔】LINE便利ワザ7選」と題した動画を公開。早朝や深夜にメッセージを送る際の相手への配慮や、操作性の改善など、LINE使用時の細かな悩みを解消する7つの便利な機能を紹介した。
動画でひらい氏は、多くの人が経験するであろうLINEの悩みとして、「早朝や深夜にメッセージを送る時に迷惑をかけないか不安」「この画面ちょっと見づらい」「あのトーク画面どこに行ったっけ？」といった具体的な例を挙げる。自身も「相手の寝てる時間とか、この時間に送っても大丈夫かなって思ったりすることある」と語り、メッセージを送る時間帯に気を遣う場面は少なくないと指摘した。
こうした悩みを解決する機能の一つとして、ひらい氏はまず「ミュートメッセージ」を紹介。これは「相手に通知せずに送ることができる」機能で、深夜や早朝など、相手の状況が分からない時間帯でも気兼ねなくメッセージを送れるというメリットがある。
動画ではこのほかにも、LINEをより快適に使うための様々な便利ワザが解説されている。日常的な「ちょっと使いづらい」と感じる点を解消するこれらのテクニックは、世代を問わず多くのLINEユーザーにとって有益な情報となるだろう。紹介された機能を活用し、日々のコミュニケーションをより円滑なものにしてみてはいかがだろうか。
