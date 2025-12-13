¥È¥è¥¿¡Ö¡È¿·¤¿¤Ê¡É¥«¥í¡¼¥é¡×¤ËÈ¿¶ÁÂ¿¿ô¡ª ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¡Ö2¥ê¥Ã¥¿¡¼HV¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×ÅëºÜ¤Ë¡Ö¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª »Â¿·¡Ö¹õ¤¹¤®¥Þ¥Ã¥È¥«¥é¡¼¡×¤â¥¹¥´¤¤¡Ö¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·¡È²¤½£¥â¥Ç¥ë¡É¡×¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¡ÈÇ®»ëÀþ¡É¤È¤Ï
¡Ö¥Þ¥Ã¥È¥«¥é¡¼¡×¤ÎÎÌ»º²½¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ÏÀ¨¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¥È¥è¥¿¤Î²¤½£Ë¡¿Í¤Ï2025Ç¯12·î2Æü¡¢¡Ö¥«¥í¡¼¥é¡×¤Ë°ìÉô²þÎÉ¤ò»Ü¤·¤¿2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯Ëö¤è¤ê²¤½£³ÆÃÏ°è¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¸þ¤±¥«¥í¡¼¥é¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë»ÅÍÍ¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¤Ê¤É¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡Ö¡È¿·¡É¥«¥í¡¼¥é¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¥È¥è¥¿¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤ª¤±¤ë´ð´´¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¤³¤ì¤Þ¤ÇÎß·×5000ËüÂæ°Ê¾å¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥í¡¼¥é¤Ï¡¢2018Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¸½¹Ô·¿¤Ç12À¤ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦¤Ç¤âÀ¸»º¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬²¤½£¤Ç¤¹¡£
¡¡²¤½£¸þ¤±¤Î¥«¥í¡¼¥é¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤¦¤Á¡¢5¥É¥¢¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤ª¤è¤Ó¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ê¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¡Ë¤Ï±Ñ¹ñ¥È¥è¥¿¡¦¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¡¦UK¡ÊTMUK¡Ë¹©¾ì¤Ç¡¢¥»¥À¥ó¥â¥Ç¥ë¤Ï¥È¥ë¥³¤Î¥È¥è¥¿¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¡¦¥¿¡¼¥¡¼¡ÊTMMT¡Ë¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¸½ÃÏÀ¸»º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¥«¥í¡¼¥é¥·¥ê¡¼¥º¤Î´ðËÜÅª¤Ê²ÁÃÍ¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢»þÂå¤¬µá¤á¤ë´Ä¶ÀÇ½¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëÂÎ¸³¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬¿Þ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¿·¤¿¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ª¥Ë¥¥¹¡¦¥°¥ì¡¼¡ÊOnyx Grey¡Ë¡×¤Ï¡¢²¤½£¤ÇÀ¸»º¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥Þ¥Ã¥ÈÅÉÁõ¡Ê±ð¾Ã¤·¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅÉÁõ¤¬¸ÂÄêÀ¸»º¼Ö¤ä¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤Î¼ÖÎ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎÌ»º¥é¥¤¥ó¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤ë¼ÖÎ¾¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÆÃÉ®¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡TMUK¹©¾ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Êº¬ËÜÅª¤Ë°Û¤Ê¤ëÅÉÁõ»Å¾å¤²¤òÎÌ»º¼Ö¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½é¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¥ª¥Ë¥¥¹¡¦¥°¥ì¡¼¤Ï¡¢2025Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë±Ñ¹ñ»Ô¾ì¤ÇÀè¹Ô¤·¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å2026Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÂ¾¤Î²¤½£³Æ¹ñ»Ô¾ì¤Ø¤È½ç¼¡Å¸³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¿·¥Þ¥Ã¥ÈÅÉÁõ¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥«¥é¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¥¹¥È¡¼¥à¡¦¥°¥ì¡¼¡ÊStorm Grey¡Ë¡×¤âÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢ÆâÁõºà¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤Î»ÈÍÑÈæÎ¨¤ò¹â¤á¡¢´Ä¶°Õ¼±¤Î¹â¤¤²¤½£»Ô¾ì¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢ºÇ¿·Âè5À¤Âå¤Î¥Õ¥ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥Éµ»½Ñ¤È¤·¤Æ¡¢¹â¤¤¸úÎ¨¤ò¸Ø¤ë1.8¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ª¤è¤Ó2¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Î2¼ïÎà¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥â¡¼¥¿¡¼½ÐÎÏ¤Î¸þ¾å¤äÀ©¸æ¤ÎºÇÅ¬²½¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥¯¥»¥ëÁàºî¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÈ¯¿Ê¤«¤é¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Î¹çÎ®¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ê¤¤±¿Å¾´¶³Ð¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë2¥ê¥Ã¥¿¡¼¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ178 DIN hp¡ÊÌó180ps¡Ë¤òÈ¯´ø¤·¡¢´Ä¶ÀÇ½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤è¤ê±Ô¤¤²ÃÂ®¤È¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥×¥ì¥¸¥ã¡¼¤òµá¤á¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë»ÅÍÍ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢Á´¥°¥ì¡¼¥É¤Ë12.3¥¤¥ó¥Á¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Ó¥á¡¼¥¿¡¼¡Ê±Õ¾½¥á¡¼¥¿¡¼¡Ë¤òÉ¸½à²½¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÌµÀþÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡ÊOTA¡§Over-the-Air¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤¿10.5¥¤¥ó¥Á¤Î¹âÀººÙ¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òÈ÷¤¨¤¿¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê¡ÖToyota Smart Connect¡Ü¡×¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¥·¥¹¥Æ¥àÅëºÜ¡Ë¤òÈ÷¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥È¥è¥¿¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥»¥ó¥¹¡×¤ò³Ë¤Ë¤·¤¿Àè¿Ê°ÂÁ´¡¦±¿Å¾»Ù±ç¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ë¡ÖToyota T-Mate¡×¤òÉ¸½à²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤âOTA¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¹ØÆþ¸å¤âºÇ¿·¤Î°ÂÁ´ÀÇ½¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÈ¼«¤Î¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¿·¤¿¤Ê¥«¥í¡¼¥é¤Î²¤½£»ÅÍÍ¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¤Ê¤É¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¼¤«³Ê¹¥ÎÉ¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¡Ö²¤½£»ÅÍÍ¼Ö¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Î¤È°ã¤¦¤Î¡©¡×¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ¸þ¤±¥«¥í¡¼¥é¤È¤Î°ã¤¤¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÇÀ¸»º¡¦ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥«¥í¡¼¥é¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³Æ¹ñ¤Î»ö¾ð¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÈ¼«»ÅÍÍ¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¡¢¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ÎºÝ¤Î¾ãÊÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¸½¹Ô·¿¤Î¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ÎºÝ¤Ë¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊTNGA GA-C¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¤³¦Åý°ì¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤ÎºÝ¡¢Æ»Ï©¤äÃó¼Ö¾ì¤¬¶¹¤¤¹ñÆâ»ö¾ð¤ò´Õ¤ß¤Æ¡¢¼ÖÉý¤äÁ´Ä¹¤Ï¼ã´³ÀÚ¤êµÍ¤á¤é¤ì¡¢¥É¥¢¥ß¥é¡¼¤ÎÄ¥¤ê½Ð¤·¤Ê¤É¤âÇÛÎ¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ»ÅÍÍ¤Ï¼ã´³¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÆÈ¼«¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥í¡¼¥é¥¯¥í¥¹¡×¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ÅÍÍ¡ÖGR SPORT¡×¤Ë¤Î¤ßÅëºÜ¤µ¤ì¤ë2¥ê¥Ã¥¿¡¼¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤¬ÄÌ¾ï¤Î¥«¥í¡¼¥é¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö2¥ê¥Ã¥¿¡¼Æ³Æþ¤ò¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÆüËÜ¤Ç¤âÆþ¤ì¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡Ö1.8HEV¤Ç¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Ö¡Ê¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Î¡Ë¥Î¥¢¡¦¥ô¥©¥¯¥·¡¼¤â1.8HEV¤ÏÌòÉÔÂ¡×¤Ê¤É¡¢¹ñÆâÆ³Æþ¤òÇ®Ë¾¤¹¤ë°Õ¸«¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¿·¤¿¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Þ¥Ã¥È¥«¥é¡¼¤ËÂÐ¤·¡Ö¥·¥ì¤Ã¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦À¨¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡×¡ÖÆüËÜ¤Ç¤âÆ³Æþ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é7Ç¯¡Ê¥»¥À¥ó¡¦¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï6Ç¯¡Ë¤¬·Ð²á¤·¡¢¤½¤í¤½¤í¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Î¥¦¥ï¥µ¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¸½¹Ô·¿¥«¥í¡¼¥é¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î´üÂÔÅÙ¤Ï¹â¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£