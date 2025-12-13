¥Þ¥ÞÍ§¤Ë¡ÖÍÄÃÕ±à¤ÎÆþ±à¶â¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤é¡¢¡ÖÊÝ°é±à¤Ï¥¿¥À¤À¤·¡¢3ºÐ¤«¤éÊÝ°éÎÁ¤¬ÌµÎÁ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡ª¡ÈÍÄÃÕ±à¡¦ÊÝ°é±à¤Î½ÐÈñ¡É¤Ï¤É¤¦°ã¤¦¡© ÉéÃ´¤ò³ÎÇ§
Ç§²ÄÊÝ°é±à¤Ï¼«¼£ÂÎ¤¬»Ò¤É¤â¤òÁª¹Í¤·¤Æ¤ª¤êÆþ±à¶â¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤¤
ÊÝ°é±à¤Ï¡¢¿Æ¤¬½¢Ï«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ÉÊÝ°é¤ÎÉ¬Í×À¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¬ÄÌ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤Ç¤¹¡£Ç§²ÄÊÝ°é±à¤Ï¡¢Æþ±à¤Ç¤¤ë»Ò¤É¤â¤ÎÁª¹Í¤ò¼«¼£ÂÎ¤¬´ÉÍý¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÝ°éÎÁ¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤Î½êÆÀ¤Ë¤è¤ê·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç§²ÄÊÝ°é±à¤Ç¤Ï´ðËÜÅª¤ËÆþ±à¶â¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ç§²Ä³°¤ÎÊÝ°é±à¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±à¤¬¼«Í³¤ËÎÁ¶â¤òÀßÄê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æþ±à¶â¤äÆþ²ñ¶â¤Ê¤É¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¿Æ¤Î½¢Ï«¤Ê¤ÉÊÝ°é¤ÎÉ¬Í×À¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤ºÆþ±à¤Ç¤¤ëÍÄÃÕ±à¤Ç¤Ï¡¢Æþ±à¶â¤äÆþ±à¤Î¤¿¤á¤ÎÁª¹ÍÎÁ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»äÎ©¤ÎÍÄÃÕ±à¤Ï±à¤¬ÎÁ¶â¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æþ±à»þ¤Ë10Ëü±ß°Ê¾å¤Î¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤Æ»Ò¤É¤â¤òÍÄÃÕ±à¤ËÄÌ¤ï¤»¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸øÎ©ÍÄÃÕ±à¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¸øÎ©¤ÎÍÄÃÕ±à¤¬¤Ê¤¤ÃÏ°è¤ä¡¢¸øÎ©ÍÄÃÕ±à¤Ï2Ç¯ÊÝ°é¤Ç3ºÐ»ù¤«¤éÄÌ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¸øÎ©ÍÄÃÕ±à¤òÁª¤Ó¤¿¤¯¤Æ¤âÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤É¤â±à¤ÎÆþ±à¶â¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
ºÇ¶á¤Ç¤ÏÊÝ°é±àÏÈ¤Î»Ò¤É¤â¤ÈÍÄÃÕ±àÏÈ¤Î»Ò¤É¤â¤¬Æ±¤¸±à¤ËÄÌ¤¦¡¢¡ÖÇ§Äê¤³¤É¤â±à¡×¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯¾¯¤Î³ØÇ¯¤«¤éÇ§Äê¤³¤É¤â±à¤ËÆþ±à¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Æþ±à¶â¤äÁª¹ÍÎÁ¤Ê¤É¤ÎÈñÍÑ¤¬»äÎ©ÍÄÃÕ±à¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÝ°é½ê·¿¤Î¤³¤É¤â±à¤äÍÄÃÕ±à·¿¤Î¤³¤É¤â±à¤Ê¤É±à¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Æþ±àÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
ÍÄÃÕ±à¤ÈÊÝ°é±à¤Ç¤«¤«¤ë¤ª¶â¤É¤ì¤¯¤é¤¤°ã¤¦¡©
Æþ±à¤·¤Æ¤«¤é¤â¡¢ÍÄÃÕ±à¤ÈÊÝ°é±à¤Ç¤Ï¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤¬°ã¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÝ°é±à¤Î¾ì¹ç¤Ï3ºÐ»ù¤«¤éÊÝ°éÎÁ¤¬Ìµ½þ²½¤È¤Ê¤ê¡¢Ëè·îÊÝ¸î¼Ô¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¤ª¶â¤Ïµë¿©Èñ¤äÊÝ°é¤ËÉ¬Í×¤Ê¶µºàÈñ¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
ÍÄÃÕ±à¤Ï¡¢ÊÝ°éÎÁÌµ½þ²½¤Î¾ì¹ç¤È¡¢·î2Ëü5700±ß¤ÎÊä½õ¤Î¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢±à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÊÝ°éÎÁ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÝ°éÎÁ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢ÆÃÊÌÊÝ°éÎÁ¤ä»ÜÀß»ÈÍÑÎÁ¤Ê¤É¤ÎÉéÃ´¤òÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë±à¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍÄÃÕ±à¤Î¾ì¹ç¤Ï14»þ¤Ê¤ÉÄÌ¾ïÊÝ°é½ªÎ»¤Î»þ´Ö¤¬ÊÝ°é±à¤è¤ê¤âÁá¤¯¡¢ÍÂ¤«¤êÊÝ°é¤¬ÍÎÁ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
»äÎ©ÍÄÃÕ±à¤Ï¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÝ°é±à¤Ç¤â²Ý³°³èÆ°¤ÎÍÌµ¤ä¹Ô»ö¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¤è¤êËè·î¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±à¤ÎÆÃ¿§¤ä²Ý³°³èÆ°¤ÎÍÌµ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÊÝ°éÎÁÌµ½þ²½¤ÇÂ¿¤¯¤Î¤ª¶â¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤ÍÄÃÕ±à¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢°ì³µ¤ËÍÄÃÕ±à¤À¤«¤é¹â¤¤¡¢ÊÝ°é±à¤À¤«¤é°Â¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
»äÎ©ÍÄÃÕ±à¤ÏÈñÍÑ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤À¤¬±à¤Ë¤è¤ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ
ÊÝ°é±à¤Ï¿Æ¤Î½¢Ï«¤Ê¤ÉÊÝ°é¤¬É¬Í×¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¬ÄÌ¤¦»ÜÀß¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬Áª¹Í¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤«¤éÆþ±à¶â¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤ÉÊÝ¸î¼Ô¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢»äÎ©¤ÎÍÄÃÕ±à¤ÏÆþ±à»þ¤ËÆþ±à¶â¤äÁª¹Í¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ê¤É¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢ÍÄÃÕ±à¤Ç¤âÌµ½þ²½¤äÊä½õ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬ÊÝ°éÎÁ¤Î¤Û¤«¤Ë»ÜÀß°Ý»ýÈñ¤Ê¤É¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»äÎ©ÍÄÃÕ±à¤ÏÈñÍÑ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢3ºÐ»ù¤ÇÌµ½þ²½¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤òÊÝ°é±à¤ËÆþ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢À¤ÂÓ¤Î¼ýÆþ¤Ë±è¤Ã¤ÆÄê¤á¤é¤ì¤¿ÊÝ°éÎÁ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÊÝ°é±à¤À¤«¤é½ÐÈñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÊÝ°é±à¤Ç¤â²Ý³°³èÆ°¤ä¹Ô»ö¤¬Â¿¤¤¤Ê¤É»ÜÀß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï»ÙÊ§¤¤¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Æþ±àÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ
¹ñÀÇÄ£ Ç§²Ä³°ÊÝ°é»ÜÀß¤ÎÍøÍÑÎÁ
¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£ Ç§Äê¤³¤É¤â±à³µÍ×
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー