¡ÚB2Âè13Àá ¸«¤É¤³¤í¡Û¥êー¥°¶þ»Ø¤ÎÅÀ¼è¤ê²°¤¬·ãÆÍ¡Ä»Ë¾å½é¤ÎÂçµÏ¿Ã£À®¤Ë¤â´üÂÔ
ÆÀÅÀÎÏ¤Ç¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ü¥¤¥É¤È¥Ö¥ì¥¤¥¯¥Õ¥£ー¥ë¥É¡Ú(C)B.LEAGUE¡Û
¡¡º£¥·ー¥º¥ó2ÅÙÌÜ¤Î¿åÍË³«ºÅ¤ò·Ð¤Æ·Þ¤¨¤ë¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡×B2¥êー¥°ÀïÂè13Àá¤Ï¡¢¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¤â¿´¿ÈÎ¾ÌÌ¤Î¥¿¥Õ¤µ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢Á°Àá¤«¤éÃæ1Æü¤Çº£Àá¤ò·Þ¤¨¤ë²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¤È¥Ð¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹ÆàÎÉ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆñ¤·¤¤¶ÉÌÌ¤À¡£
¡¡ÆàÎÉ¤Ï¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬¤ò¥Ûー¥à¤Ë·Þ¤¨¡¢Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤Ë27－11¤È¥¹¥Ñー¥¯¤·¤Æ¾¡Íø¡£¥¸¥§¥¤¥ß¥ó¡¦¥Ö¥ì¥¤¥¯¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ï16»î¹çÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ë¤·¤Æ6ÅÙÌÜ¤Î30ÆÀÅÀÄ¶¤¨¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ï9¾¡¤Î¤¦¤Á7¾¡¤¬¥Ûー¥à¡£2¾¡¤·¤«µó¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¢¥¦¥§ー¤¬µ´Ìç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡B2ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¸½ºß¥Ü¥¤¥É¤¬2°Ì¤Ë5ÅÀ°Ê¾å¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¥È¥Ã¥×¤ò²÷Áö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ïµ¬Äê»î¹ç¿ôÉÔÂ¤Ê¤¬¤é¥Ü¥¤¥É¤ÈÌó2ÅÀº¹¤Î¡È±£¤ì2°Ì¡É¡£É¬Á³Åª¤ËÎ¾¥¹¥³¥¢¥éー¤ÎÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¸ß¤¤¤ËÆÀÅÀ¸»¤Ø¤Î·Ù²ü¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢ÆÃ¤ËÆàÎÉ¤ÏÁÈ¿¥Åª¤Ê¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÇÆÀÅÀ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò²þÁ±¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
·§ËÜ¤ÏÇØÈÖ¹æ44¤Î¥é¥¤¥È¥Õ¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¡Ú(C)B.LEAGUE¡Û
¡¡Ï¢¾¡¤¬18¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿Ê¡Åç¥Õ¥¡¥¤¥äー¥Ü¥ó¥º¤Ï¡¢Á°Àá¤ÎÀÄ¿¹¥ï¥Ã¥ÄÀï¤âÁ°È¾¤«¤éÉâ¤ÄÀ¤ß¤Î·ã¤·¤¤Å¸³«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤ËÅìÃÏ¶è¼ó°Ì¤ÎÃÏÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¾¡Íø¡£º£Àá¤ÏÅÚ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿»³·Á¤ò²¼¤·5Ï¢¾¡Ãæ¤Î·§ËÜ¥ô¥©¥ë¥¿ー¥º¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¹¥Ä´¤Ê·§ËÜ¤ò»Ù¤¨¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¡¢ÆÀÅÀ¤È¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡¦¥é¥¤¥È¥Õ¥Ã¥È¤À¡£¥Ú¥¤¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊ¡Åç¤Î¥²ー¥à¥×¥é¥ó¤ò¶¸¤ï¤»¡¢¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£
Ê¡°æ¤Ï2½µ´Ö¤Ö¤ê¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤ËÎ×¤à¡Ú(C)B.LEAGUE¡Û
¡¡Ê¡°æ¥Ö¥íー¥¦¥£¥ó¥º¤Ï¡¢Á°Àá¤Î¿®½£¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥¦¥©¥ê¥¢ー¥ºÀï¤Ë75-96¤È¿¶¤ë¤ï¤º2Ï¢ÇÔ¡£¥êー¥°2°Ì¤ÎÊ¿¶Ñ86.7ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬ÄäÂÚ¤·¡¢ÅìÃÏ¶è4°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ëÀÄ¿¹¥ï¥Ã¥Ä¤ÏÏ¢ÇÔ¤¬6¤Ë¿¤Ó¤¿¤¬¡¢24¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤òÈÈ¤·¤Ê¤¬¤é¤âÊ¡Åç¤«¤é81ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£Âè4Àá¤ËÊ¡°æ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿ºÝ¤â¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤òÎÌ»º¤·¡¢Ï¢Æü¤Î100¼ºÅÀÄ¶¤¨¡£¤½¤ÎGAME2¤Ï101ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥ß¥¹¤ò¸º¤é¤»¤Ð¾¡µ¡¤¬¹¤¬¤ë¡£
¡¡À¾ÃÏ¶è¼ó°Ì¤Î¿À¸Í¥¹¥Èー¥¯¥¹¤Ï¡¢Ç´¤ë¼¯»ùÅç¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º¤ò7ÅÀº¹¤Ç¿¶¤ê¤¤ê3Ï¢¾¡¡£º£¥·ー¥º¥ó9ÀïÌµÇÔ¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÏ¢¾¡¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£°ìÊý¡¢¡ÈÍ×ºÉ¡ÉGLION ARENA KOBE¤Ë¾è¤ê¹þ¤àÀÅ²¬¤Ï9Ï¢ÇÔÃæ¤È¶ìÀï¤¬Â³¤¯¡£Ä¾¶á12»î¹çÏ¢Â³80ÅÀÌ¤Ëþ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆÀÅÀÎÏÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Á°Àá¤ÏÆéÅÄÎ´À¬¤ÈÎÓæÆÂÀÏº¤¬2¥±¥¿ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤¬¸÷¤ë¿À¸Í¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢Èà¤é¤ËÂ³¤¯ÆÀÅÀ¸»¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÂæÆ¬¤¬É¬Í×¤À¡£
Ê¸¡áµÈÀîÅ¯É§
¹½À®¡á¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô
¡¡B2¥êー¥°Âè13Àá¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃ£À®¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¸Ä¿ÍµÏ¿¤ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£º£½µËö¤ÏÂ¼¾å¿µÌé¡Ê»³·Á¥ï¥¤¥ô¥¡¥ó¥º¡Ë¤¬B2»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÄÌ»»500»î¹ç½Ð¾ìÃ£À®¤Ë¥êー¥Á¤ò¤«¤±¤¿¾õÂÖ¤Ç¥Ûー¥à2Ï¢Àï¤ËÎ×¤à¡£ÇØÈÖ¹æ8¤òÇØÉé¤¦34ºÐ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¤Ï¡¢Ê¡Åç¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆB¥êー¥°³«Ëë¤ò·Þ¤¨¡¢2023-24¥·ー¥º¥ó¤«¤é»³·Á¤Ø°ÜÀÒ¡£º£¥·ー¥º¥ó¤â¥á¥¤¥ó¥¬ー¥É¤È¤·¤Æ³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¤¤Ê¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤Ê¤¤¸Â¤êº£ÀáÃæ¤ËÃ£À®¤Î½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤½¤¦¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Â¼¾å¤ÏÄÌ»»500¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤â¼ÍÄø·÷Æâ¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤âÃ£À®¤¹¤ì¤Ð¿ùËÜ·Ä¡Ê¥¢¥ë¥Æ¥£ー¥êÀéÍÕ¡Ë¡¢¸ÅÌîÂóÌ¦¡Ê°¦É²¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ð¥¤¥¥ó¥°¥¹¡Ë¤Ë¼¡¤°»Ë¾å3¿ÍÌÜ¤ÎÂçµÏ¿¤È¤Ê¤ë¡£
¢£B2Âè13Àá»î¹çÆüÄø
¡¦²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹ vs ¥Ð¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹ÆàÎÉ¡Ê¡÷²£ÉÍÉðÆ»´Û¡Ë
GAME1¡§12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë19»þ05Ê¬～¡¡GAME2¡§12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë15»þ35Ê¬～
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
¡¦¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡ーÊ¡²¬ vs ¼¯»ùÅç¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º¡Ê¡÷¾ÈÍÕÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥¢¥êー¥Ê¡Ë
GAME1¡§12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë19»þ35Ê¬～¡¡GAME2¡§12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë15»þ05Ê¬～
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
¡¦Ê¡Åç¥Õ¥¡¥¤¥äー¥Ü¥ó¥º vs ·§ËÜ¥ô¥©¥ë¥¿ー¥º¡Ê¡÷ÊõÍè²°¥Ü¥ó¥º¥¢¥êー¥Ê¡Ë
GAME1¡§12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë13»þ45Ê¬～¡¡GAME2¡§12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë13»þ35Ê¬～
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
¡¦´ä¼ê¥Ó¥Ã¥°¥Ö¥ë¥º vs °¦É²¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ð¥¤¥¥ó¥°¥¹¡Ê¡÷À¹²¬¥¿¥«¥ä¥¢¥êー¥Ê¡Ë
GAME1¡§12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë15»þ05Ê¬～¡¡GAME2¡§12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë14»þ05Ê¬～
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
¡¦»³·Á¥ï¥¤¥ô¥¡¥ó¥º vs ¿®½£¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¡Ê¡÷»³·Á¸©Áí¹ç±¿Æ°¸ø±à¡Ë
GAME1¡§12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë15»þ05Ê¬～¡¡GAME2¡§12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë14»þ05Ê¬～
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
¡¦Ê¡°æ¥Ö¥íー¥¦¥£¥ó¥º vs ÀÄ¿¹¥ï¥Ã¥Ä¡Ê¡÷¥»ー¥ì¥ó¡¦¥É¥êー¥à¥¢¥êー¥Ê¡Ë
GAME1¡§12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë15»þ05Ê¬～¡¡GAME2¡§12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë14»þ05Ê¬～
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
¡¦¿À¸Í¥¹¥Èー¥¯¥¹ vs ¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬¡Ê¡÷GLION ARENA KOBE¡Ë
GAME1¡§12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë18»þ05Ê¬～¡¡GAME2¡§12·î15Æü¡Ê·î¡Ë19»þ05Ê¬～
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é