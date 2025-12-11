【85周年記念】「GOCCODO」デザイン☆招福ポーズの “招き” 「トム＆ジェリー」ソフビ登場
ソフビブランド「GOCCODO」デザインによる ”招福ポーズ” の『トムとジェリー』ソフビフィギュアがヒキダシトイより新登場！ 名コンビに福を招いてもらっちゃおう。
☆サイズ違いが可愛い招きトムとジェリーをチェック！（写真12点）＞＞＞
1940年にアメリカで誕生以来、世界中で愛され続けている人気のアニメーションシリーズ「トムとジェリー」の85周年を記念して、トイブランド「ヒキダシトイ（HKDSTOY）」より、 ”招福ポーズ” のトムとジェリーの日本製ソフビフィギュアがリリースされる。
本アイテムは、海外にも多くのファンを抱えるソフビブランド「ゴッコ堂（GOCCODO）」と トイブランド「ヒキダシトイ（HKDSTOY）」との共同企画のソフビフィギュア。
1940年にアメリカで誕生以来、世界中で愛され続けている人気のアニメーションシリーズ『トムとジェリー』の85周年記念となる ”招福ポーズ” のトムとジェリーとなっている。
右手に「福」文字入りの小判を持ち、左手を上げた招福ポーズ♪
全高約175mmのトムと 約80mmのジェリーはそれぞれお手頃な大きさで、お揃いのポーズで笑顔あふれる姿が愛らしい、福を呼び込みそうな縁起物に仕上がっている。お部屋を彩るインテリアアイテムとして おすすめ！
ゴッコ堂とヒキダシトイの共同企画の新シリーズ伝統の縁起物をテーマにした「OMAMORI（お守り）」シリーズとして、トムとジェリーの2体セットにて展開される。
TOM AND JERRY and all related characters and elements（C）&（TM）Turner Entertainment Co. （s25）
