◆これまでのあらすじ



ニューヨークへ転勤することになった総合商社勤務の遥斗（28）。



付き合っていた彼女にフラれ、新しい出会いを探すことに。



モデルのマヤ、弁護士のアリソン、S級美女のリンやCAの香澄などと出会うが、撃沈する。



Vol.6 自立した女、莉乃（29）



ニューヨークは出会いが無限にある。





マッチングアプリもパーティーも沢山ある。それなのに、この人だと思える人には出会えない。遥斗は香澄にフラれてから、しばらく女性不信になっていた。というより、こんなはずではなかった、という気持ちが強い。商社の駐在としてニューヨークに来て一年。見た目も稼ぎも悪くなく、英語もできる。女性には困らないはずだったのに。正直、何が問題なのかわからない。すべての事象はPDCA、つまり計画、実行、評価、改善を回すのが定石だと信じていた。だが、遥斗はこれまで結構モテてきたせいで、失敗経験が少なく分析する材料が足りない。それでもせっかくニューヨークにいるのに、一人で過ごすにはもったいない。自分に合った女性が絶対にいるはず、と遥斗は出会いを探し続けている。今日来たのは、知り合いに誘われた、誰が主役かわからない誕生日パーティー。来たはいいが、上辺だけのありきたりな話を繰り返すのに疲れ、壁際に一人で立っていた。すると、ある女性に話しかけられた。「Hi, just curious, are you from Japan?（もしかして、日本出身ですか？）」遥斗がYesと答えると、彼女は嬉しそうに微笑み、日本語で返した。「やっぱり。私、莉乃っていいます」「初めまして、遥斗です」焦茶色のストレートの髪を下ろし、化粧は薄く、服装はジーンズに白いシャツとカジュアル。けれど綺麗な肌と意思のある目元が存在感を感じさせる。「転勤してきて一年になります。莉乃さんは？留学とか？」「私はこっちは十年くらい。遥斗くんは？何してる人？」「日本の総合商社で働いています。仕事は投資とかM&Aとか」遥斗の答えに、莉乃はふふッと小さく笑い「総合商社って感じだね」とつぶやいた。

「莉乃さんの思う商社の人ってどんなイメージですか？」



「そうだな、体育会系で、清潔感があって、ある程度見た目も気にしていて、でも根は真面目で…」



莉乃は遥斗の全身に視線を動かしながら言葉を並べた後、最後に目元で視線を止めた。



「でもプライドが高くて自分が正しいと思っていて、どこか女性を下に見ている、そんな感じ？」



試すように莉乃は美しく口の端をあげる。



― なんだ、この人…。



初対面の人に向かって挑発的だな、と遥斗はイラッとした。



「商社の人が全員そんなことはないと思いますよ。今や会社に女性管理職も沢山いますし。俺は自立した女性は素敵だと思いますよ」



ムキになる遥斗に、莉乃は余裕の笑みを見せる。



「そうかな？よく日本から来たビジネスマンに言われるの。『君は学生？語学留学で来たの？』って。社会人っていうと今度は『ああ、研修で来たの？』って。それでコロンビア大学出身で、現地の大手コンサルで働いてますって言うと、興味を失ったようにどこかに行くのよ」



遥斗も今ちょうど気まずさから逃げたくなったところだ。



「ごめんなさい、軽視したつもりはなくて。気に障ったなら謝るよ、ごめんなさい」



誠心誠意謝ると、莉乃はまたふっと笑う。



「でも、謝ってくれたのは遥斗くんが初めて。素直に謝れる人は好き」



莉乃はこれまでのよそ行きの笑顔とは違い、自然な微笑みをこぼした。



そこから二人で仕事のことやニューヨークのおすすめのスポットの話などで盛り上がる。



話してみると気さくで話しやすく、頭の回転も速くて楽しかった。



ただ遥斗は、初対面が最悪だったことと、これまでの失敗から消極的になっていて、その時は連絡先を聞かずに別れた。



数日後。ある人から連絡が来た。



「久しぶり。最近集まりに顔出してないけど、まさか私を避けてるんじゃないわよね？それより莉乃ちゃんって子、覚えてる？先週遥斗と会って連絡先を教えて欲しいって言ってるんだけど、教えてもいい？」



送信者はギャル姐。文面からでも彼女の圧が伝わってくる。



「はい、大丈夫です。すみません、最近忙しくて。また今度参加します」



「まあいいわ。それより、うまくいったら報告してね」



莉乃とギャル姐が知り合いだったことも、彼女が連絡先を知りたいと思っていたことにも驚いた。



その夜、莉乃からメッセージが。



「莉乃です。今週末空いてる？メトロポリタン美術館で私が好きな画家の特別展示があるんだけど行かない？」



― 莉乃に格好をつけて「絵画が好きだ」と話したから、それで誘ってくれただけだろう。



遥斗は期待を裏切られないよう自分に予防線を張る。



けれど「土曜日なら」と返したあと、気づけば鼻歌まじりでベッドに向かっていた。

◆



土曜日の14時。



莉乃はスリットの入った膝下のワンピースにジャケット姿で現れた。



スタイルのいい彼女にとてもよく似合っていて、遥斗はテンションが上がる。



事前に買っておいたチケットを渡すと、一瞬間を置いてから「Thanks」と莉乃はチケットを受け取った。



二人でゆっくりと絵を眺める。遥斗は時々、莉乃に知識を披露した。



「この人の絵はさ、笑顔が多いよね。これはフランス・ハルスの筆が早かったから描けたって言われてるんだ」



「なぜ？」



「笑顔はずっと保つのは難しいから。元々、笑顔は御法度とされていたけど、この時代は平和で豊かになったから受け入れられたんだよ」



そう語る遥斗に、莉乃は疑いの眼を向ける。



「もしかして、AIで調べた？」



「え、バレた？…実は、来る前にいくつかの作品は調べてきた。うわ、はずいな」



遥斗が本気で恥ずかしがっていると、莉乃が微笑む。



「カッコつけた遥斗くんより、素のままの方が私は好きだな」



好き、という言葉に、無意識に反応してしまう。



きっと深い意味はない、そう思いながらも、遥斗の気分が上がった。



けれど美術館を見終わり、ディナーでもと誘うと「今日はこの後予定があるの」とさっさと帰ってしまった。



― 俺、またなんかやらかした？それともやっぱり、絵を見ることだけが目的だった？



遥斗は悶々として帰宅すると、ソファに突っ伏して「あー」と叫んだ。



デートがうまくいかなかったと落ち込んでいた数日後。莉乃からメッセージが届いた。



「金曜日、ディナーに行かない？」



え、うそ、と会社で思わず声が漏れる。



― 嫌われたワケじゃなかったんだ…。



これまで、モテると思っていたのに振られ、うまくいったと思ったデートの後には音信普通。



遥斗は女性の心がわからず、混乱する。



でも、莉乃といるのはやはり楽しい。



彼女は日本のこともアメリカのこともわかるし、はっきりとしていて裏表がない。



異国の地で自立し、自信のある姿は、とてもカッコよく見える。



「了解、どこがいい？予約しておくね」



遥斗は数秒考えると、すぐに返信した。



◆



そして迎えた三回目のデート。洒落たビストロを予約し、花を渡して椅子を引いた。



コチラに来て学んだ、完璧な紳士としての振る舞い、だが。



「ありがとう。でもこういうの、あまり好きじゃないの」



「え？」



「私、女だからしてもらって当たり前、っていうのが苦手なの」



彼女は綺麗な所作で、ナプキンを膝に置いて言った。



「あなたが私のためを思ってくれた気持ちは嬉しい。でも、対等がいいの」



遥斗は、また間違えたか、と焦る。



「そっか、わかった。次からは気をつけるよ」



「わかってくれて、ありがとう」



微笑む莉乃を見て、媚びない彼女が魅力的に映る。



嫌なことは嫌だとはっきり言うが、真正面から向き合ってくる。



面倒くさいはずなのに、不思議と惹かれた。



ディナーの帰り、夜風の冷たさを理由に彼女の肩を抱くが拒まれない。



すると、彼女の方から尋ねた。



「今夜、泊まってもいい？」



遥斗の警戒心はすっかりと解け、二人はそのまま体を重ね合わせた。



翌朝、二人で朝食を取りながらたわいもない話をする。



― これはもう、付き合っているってこと…？



その時突然、莉乃が言った。



「遥斗は他に何人の子とデートしているの？」



「え、どういうこと？」



「だって、今ってまだデーティング期間でしょ？お互い楽しまないと」



デーティング期間とは、付き合う前に色々な人とデートをすること。こちらでは体の関係を持つことも普通にある。



ただ、遥斗の辞書にはなかった。



彼女が純粋に言っているのか、牽制しているのか、それすらもわからない。



遥斗はどう答えていいのかわからず、ただ微笑んだ。



莉乃に言われ、新しい女性を探すことに。そんな時、ある人から連絡が来て…。