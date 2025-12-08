“ちゅるん透明感”を叶えるエテュセ新作アイシャドウパレットが数量限定で登場！

季節の移ろいとともに、透明感メイクが一段と注目されるこの冬。エテュセから、待望の数量限定アイシャドウパレット「カラーパレットスペシャルエディション」が登場します。異なる4つの質感を掛け合わせることで、まぶたに“ちゅるん”とした澄んだ輝きをプラス。さらに全色へブルーパールを仕込むことで、重ねるほどに澄んだ印象へ導いてくれます。年末から新年にかけて高まるムードにもぴったりな、特別感あふれるアイメイクを楽しんでみませんか♡

4質感の重なりで透明感をアップ

数量限定で発売される「エテュセカラーパレットスペシャルエディション＜アイシャドウ＞税込2,310円（全2色）」は、ベース・彩り・影色・透明感爆盛りラメ*の4質感を組み合わせたスペシャル仕様。

全色にブルーパールを配合し、重ねても濁らず“澄んだ目もと”をキープします。なめらかな感触でまぶたにしっとりフィットし、ピュアな発色と美しいツヤ感を両立。

展開カラーはイエベ・ブルベ問わず使いやすい「モーブ」と「コーラル」の2色です。

*パレット右上：透明感爆盛りラメ

大人の透明感を引き出す“ピンク”♡ブリリアージュの最新コフレを徹底レビュー

視線を奪う“ちゅるんまぶた”のつくり方

使い方は簡単で、指でも手持ちのブラシでもOK。まずは透明感アップベースをアイホールへ広げ、続いて彩りカラーをふわりとオン。

影色を目尻に重ねると立体感が生まれ、目の際にも自然な陰影が生まれます。

最後に透明感爆盛りラメをまぶた中央や涙袋にのせると、一気に“ちゅるん”とした輝きがプラスされ、視線を奪う澄んだ目もとに仕上がります♪

冬の特別感をまとえるアイパレット

冬の澄んだ空気をそのまま映し込んだような、繊細で透明感のある目もとを叶えるエテュセの限定パレット。

モーブ・コーラルの2色は、ホリデーイベントや新年の装いにもぴったりで、季節の高揚感をさらに引き立ててくれます。

4質感が奏でる輝きは、重ねるだけで自然に目を大きく見せ、華やかさと品を同時に演出。

数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。新しい年に、特別な“透明感メイク”を取り入れてみてはいかがでしょうか♡