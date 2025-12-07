美人勝負師の最終結論

熊江琉衣〜チャンピオンズカップ編



チャンピオンズカップの予想をしてくれた熊江琉衣さん photo by Fujimaki Goh



ダート路線の頂上決戦となるＧＩチャンピオンズカップ（中京・ダート1800ｍ）が12月７日に行なわれます。

今回の予想においては、コース適性に注目しました。というのも、舞台となる中京・ダート1800ｍは、個人的にはやや特殊な設定といったイメージがあるので、同コースへの対応力をより重視して印をつけました。

本命は、ウィルソンテソーロです。

過去２年連続２着という成績を残しており、舞台適性が高いことは明らか。さらにこれまでの戦績を振り返っても、一昨年、昨年と連覇を遂げたレモンポップや、日本調教馬として初めてアメリカのブリーダーズカップクラシックを制したフォーエバーヤングなどと僅差の勝負を演じてきました。今回のメンバーのなかでは、間違いなく力上位だと思います。

脚質的に自在性があるのも強みです。今年は逃げ・先行タイプの馬がそろっていてペースが速くなりそうですが、その際は後方から進めて自慢の末脚が生きるはず。逆に流れが落ちついたら、前目の好位で運ぶことも可能です。鞍上は川田将雅騎手ですから、そのあたりの判断を誤ることはないでしょう。

前走の地方交流ＧＩJBCクラシック（11月３日／船橋・ダート1800ｍ）では５着と沈んで、「年齢による衰えが出ているのでは？」といった声も囁かれていますが、私個人としてはそこまでの衰えは感じません。２走前の地方交流ＧＩマイルCS南部杯（10月13日／盛岡・ダート1600ｍ）では、２着シックスペンスに４馬身差をつけて快勝。今年も上位争いに食い込んでくると思っています。

対抗は、ナルカミです。

圧巻だったのは、前走の地方交流ＧＩジャパンダートクラシック（10月８日／大井・ダート2000ｍ）。ダート路線における３歳馬の頂点を決する舞台とあって、強豪ぞろいのメンバー構成でしたが、それらを相手に３馬身差の圧勝劇を披露しました。のちにＧIII武蔵野Ｓ（11月15日／東京・ダート1600ｍ）で古馬相手に完勝したルクソールカフェを３着に退けていることから、実力の高さも証明されています。

ナルカミがこれまでに負けたのは一度だけ。デビュー２戦目の１勝クラス（１月６日／中京・ダート1800ｍ）でした。今回と同じ舞台での７着惨敗は確かに不安要素ではありますが、当時はまだ成長段階だったことを思えば、度外視していいでしょう。本格化した今なら、勝ち負け必至と見ています。

▲は悩みましたが、アウトレンジにしました。

２着になった２走前の地方交流Ｇ帝王賞（７月２日／大井・ダート2000ｍ）が好内容。揉まれ強さもありそうですし、すんなり先行して好位で流れに乗れれば、勝ち負けに加わってもおかしくありません。

チャンピオンズカップは、いわゆるミスプロ（ミスタープロスペクター）系が強いレース。アウトレンジもミスプロ系のクロスですから、侮れない存在だと思います。

△は、シックスペンスとテンカジョウの２頭です。

シックスペンスは、前走のマイルCS南部杯で初ダートながら２着と好走。勝ったウィルソンテソーロには離されたものの、いい内容だったと思います。ダート２走目の今回は、さらなる上昇が見込めるのではないでしょうか。

能力の高さは芝のレースですでに示されていますし、何より鞍上がクリストフ・ルメール騎手というのは心強い限りです。

テンカジョウは、後方から差してくるスタイルが持ち味。その末脚は強烈で、前が速くなれば、この馬にとってはもってこいの展開になるのではないでしょうか。牝馬ですが、いまだ馬券圏外に沈んだことがなく、その安定感は魅力です。

最後に☆は、ウィリアムバローズにしました。

内枠有利なコースで、最内枠の１枠１番に入ったのが大きいです。うまくスタートを決めることができれば、砂をかぶることなく逃げられるのではないでしょうか。1800ｍ戦で好成績を残している点も強調材料。人気薄で馬券的な妙味もあるので、押さえておきたい１頭です。

馬券的には現状、ウィルソンテソーロの単勝と、この馬を軸にして印をつけた馬に流す３連複で勝負する予定。あと、ウィルソンテソーロと印上位の馬との馬連も考えています。今年もあと少しですし、このあたりでオイシイ配当をゲットしたいです！