元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活躍する渡邊渚さん（28）が5日までに更新されたYouTubeチャンネル「REAL VALUE」に出演し、最近ついたウソについて語る場面があった。

「最近なにかウソをつきましたか?」と話を振られると、渡邊さんは「あまりウソをつけるほど、人に会ってないんですよね」と返す。「私の仕事は原稿を書くことや、決まった人たちとの中で生きてるので。ウソをつくタイミングがあまりない」という。

「でも、取材のときにはちっちゃなウソをつくことがありますよ。くだらないウソを。“良いことを言った方がいいかな?今日こういう媒体だしな〜”とか思って“サウナに行って、ととのえて…”とか、そういう小さなウソはある」とぶっちゃけていた。

「時々やったことを、さも毎日やってるかのように言ったりとかはしちゃいますよね。美容とかで、ピーリングのパックがどうとか…」と話していると「実際はどうなんですか?」という質問が。渡邊さんは「毎日じゃないんですよ、それは週に1回だなって」といい「私ウソつきみたいにならないですか?」と苦笑していた。