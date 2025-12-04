チャラい雰囲気もイケメンオーラ満載…中川大志がポケットに手を突っ込み「日曜劇場ロケ現場」発見撮！

〈チャラい中川サイコー〉

11月下旬の夜、新橋（東京・港区）にある雑居ビルの１階から大勢のテレビクルーが出てきた。彼らの中でひときわ背が高く、イケメンオーラを出しまくっている男性の姿が……。中川大志（27）である。

中川は、白いプリントT シャツの首にサングラスを下げて迷彩柄のパンツを穿いたファッション。少し茶色がかった髪色で、今どきの若者といった雰囲気だ。

「中川は、現在放送中のTBS日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の第８話（11月30日放送）に初登場しました。同ドラマは、作家・早見和真による同名小説が原作で、競馬の世界を舞台に、夢を追い続けた男たちの20年にわたる物語。

主演の妻夫木聡（44）演じる税理士の栗須栄治と、２世馬主である『Snow Man』の目黒蓮（28）演じる中条耕一は、所有する競走馬『ロイヤルファミリー』で有馬記念での優勝を目指しています。その前に立ちはだかったのが、第２部から登場した、中川演じる若手馬主の椎名展之です」（テレビ誌ライター）

第８話に初登場した展之は、親の財産を継いだ２世馬主で、見た目もチャラい、今どきの若者だ。ただ、競走馬の眼力に関しては天才的能力を持ち、『ソーパーフェクト』の馬主として新たな展開を生む存在となっている。SNSには、昨年４月期以来、久々となる地上波連ドラに登場した中川に〈茶髪が似合いすぎ〉〈チャラい中川サイコー〉といった喜びの声が溢れている。

この日も同ドラマの撮影だったようで、中川はスタッフと談笑しながら出てきた。建物外で待っていたスタッフと挨拶を交わすと、中川はポケットに両手を突っ込み、送迎車が止まっている場所まで歩き、現場を後にした。

「中川は昨年10月に橋本環奈（26）とのデート写真を『週刊文春』に報じられ、それ以降、露出が激減したなどと『日刊ゲンダイ』（’25年11月30日配信）が報じています。そんなタイミングでの久々の登場とあって、ファンならずとも大きな注目を集めていました」（スポーツ紙記者）

第１部では、耕一の父・耕造を演じた佐藤浩市（64）と展之の父・善弘を演じた沢村一樹（58）のライバル関係がクローズアップされたが、第２部では、その息子たちの戦いが描かれると思われる。２大“イケメン”から目が離せない！

