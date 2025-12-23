この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

宅建士が辛口評価「この辺は手抜き感が…」6480万円の最上階メゾネット物件、購入前に知るべき注意点とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「内見ゴリラの持ち家ジャパン」がYouTubeで「【最上階×メゾネット】最高の家を宅建士に紹介したら、まさかの“落とし穴”だらけだった。」と題した動画を公開。東京都練馬区の石神井公園エリアにある、最上階・メゾネットタイプの魅力的な物件を、宅地建物取引士のテラ氏がプロの視点で厳しくチェックした。



今回紹介されたのは、西武池袋線「石神井公園」駅から徒歩14分に位置する3LDKの物件。価格は6,480万円。駅周辺は開発が進み、池袋まで最短11分というアクセスの良さが魅力だ。物件は築33年だがフルリノベーション済みで、95?という広さを誇るメゾネットタイプ。最上階ならではの広大なバルコニーからの眺望もセールスポイントである。



しかし、内見を進めるうちに宅建士のテラ氏から次々と厳しい指摘が飛び出す。まずリビングでは、天井の梁が低い点が問題に。「身長180cmでは梁がギリギリ」と、高身長の人には圧迫感がある可能性を指摘した。さらに、水回りに移動すると「この洗面台は狭い感じがする」とコメント。95?という全体の広さに対して、洗面スペースの設計に疑問を呈した。



最も厳しい評価が下されたのは、リノベーションの仕上げについてだ。2階洋室の収納扉の裏側がベニヤ板むき出しの未塗装であった点を発見し、「この辺は手抜きな感じが見えますけども」とバッサリ。さらに、別の部屋の扉の建て付けがスムーズでないことにも言及し、リノベーション物件を内見する際の注意点を浮き彫りにした。



最終的にテラ氏は、この物件の「マジ推し度」を10段階中「4」と評価。広さや価格、立地には魅力を感じつつも、リノベーションの細部の甘さや、エレベーターがなく階段が多い生活動線を減点ポイントとして挙げた。物件選びにおいて、スペックや見た目だけでなく、細かな仕上げや実際の生活を想定したチェックがいかに重要であるかを示す内容となっている。