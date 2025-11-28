吉岡里帆＆千葉雄大“UR賃貸住宅”の新CM、子どもたちと楽しそうに交流
女優の吉岡里帆（32歳）、俳優の千葉雄大（36歳）が、イメージキャラクターを務めるUR賃貸住宅の新CMに出演。11月28日より、「外も中もステキ！」篇、「子どもの居場所」篇の放映を開始する。
今回は、URのロゴカラーを基調としたおなじみの制服に身を包んだ「URであーるガール」の吉岡里帆、「URであーるボーイ」の千葉雄大が、埼玉県鶴ヶ島市にある「かわつるグリーンタウン」を訪問。
広々とした緑豊かな敷地内に、さまざまなタイプの部屋があることを表現した「外も中もステキ！」篇、敷地内の集会所で開催中の親子イベントに2人が飛び入り参加する様子を描いた「子どもの居場所」篇を通じて、単身者からファミリー世帯まで幅広い居住者のニーズに対応し、子どもが安心して遊び、共に育つ環境があるUR賃貸住宅で子育てすることの魅力を伝える。
吉岡と千葉がそれぞれ韻を踏んだリズムミカルなフレーズでURの住環境を紹介するシーンや、集会所の親子イベントで大勢の子どもたちと楽しそうに交流する姿など、見どころたっぷりの新CMだ。
今回は、URのロゴカラーを基調としたおなじみの制服に身を包んだ「URであーるガール」の吉岡里帆、「URであーるボーイ」の千葉雄大が、埼玉県鶴ヶ島市にある「かわつるグリーンタウン」を訪問。
吉岡と千葉がそれぞれ韻を踏んだリズムミカルなフレーズでURの住環境を紹介するシーンや、集会所の親子イベントで大勢の子どもたちと楽しそうに交流する姿など、見どころたっぷりの新CMだ。