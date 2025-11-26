大谷翔平選手が自身のピークについて言及しました。

高校時代から注目され、2012年にドラフト1位で日本ハムに入団し、2018年にエンゼルスでメジャーデビューを果たした大谷選手はプロになって13年目のシーズンを終えます。今季は二刀流に復帰し、自己最多の55本塁打を記録。ワールドシリーズ連覇し、ナ・リーグMVPを受賞など数々の偉業を成し遂げました。

26日、オンラインでメディアの合同取材に応じた大谷選手。記者から「まもなくピークがここ何年かで来るというようなお話しされてましたが、ご自身としては今がピークという風に感じていますか」との質問。大谷選手は来年7月に32才となります。「トレーニングの反応的にも、身体的には今がピークあたりなのかなと思ってるので、このオフシーズンの過ごし方次第でどこまでもっていけるのかなっていうのが、変わるんじゃないかなと思ってます」とコメントしました。

それでも今季も収穫があったようで「バッティングの方ではたくさんありますし、これ一つっていうことは今言えないですけど、本当にたくさんのことがありましたし、ピッチングはリハビリの年ではあったので、リハビリを完了できたっていうのがひとつ安心材料として、それを終了できたっていうのは大きな一歩だったと思ってます」と話しました。