総合格闘技イベントBreaking Down（ブレイキングダウン）のオーディションで注目を集めたYouTuberの顔面ニキが、24日、自身のX（旧ツイッター）を更新。登録者数が約36万人いた自身のYouTuberチャンネルが8月に“垢BAN”された後、新たに開設したチャンネルの登録者数が20万人目前になったことを報告した。



【写真】除去手術を受けた後の顔面ニキ 文字もうっすらに

顔面ニキは「YouTubeの垢が消えて当時は36万人。今やっと20万人手前まできた。諦めかけたけど、諦めずに人生挑戦し続けることが大事だなと思った。いつも応援してくださる方へ。世の中警察や弁護士がいれば全て解決できるって事ではない。いつも暖かい言葉やコメントに救われている。ありがとう。（原文ママ）」とつづった。



ブレイキングダウンをプロデュースする朝倉未来とのYouTube対談でブレークした顔面ニキは「朝倉未来とコラボした時所持金２万円だけを握りしめて上京してきたことを懐かしく思う」と、ホームレス状態から東京スカイツリーが一望できる都内のマンションを借りるまでになった“成り上がり”を自負していた。



25年1月には、Xで「1年前の今日はまだ登録者数7600人 今は23万人。ここまで来るには沢山の方の応募があり きっかけはブレイキングダウン。約3年前に地元を出て何者でもなかった自分が今いる」と、1年で自身のYouTubeチャンネル「BT STYLE_顔面ニキ」の登録者数を30倍にしたことを述懐。その後約36万人に増やしていたが、8月に利用停止処分になった。



旧チャンネルが“垢BAN”された理由について「不倫していた証拠の素材を一部始終として使い、それを僕自身のYouTube垢にログインして流したのが原因です。モザイク処理をしなかったことが原因でした」と説明していた顔面ニキは、同月に新しいチャンネル「GANMEN_NIKI」を開設した。



