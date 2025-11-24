¹â»Ô¡ÖÁûÆ°¡×¤ÏÃ¯¤¬»Å³Ý¤±¤¿¤Î¤«
ÆüÃæ´Ø·¸¤¬¤Ë¤ï¤«¤Ë¶ÛÇ÷¤ÎÅÙ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ì¸«¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¸«¤¨¤ëºÇ¶á¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤Ï±£¤ì¤¿·ë¤Ó¤Ä¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¡¢¡ØÌ¤ÍèÍ½Â¬ÆþÌç¡¡¸µËÉ±Ò¾Ê¾ðÊóÊ¬ÀÏ´±¤¬ÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿µ»Ë¡¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¡ØÊ¼Ë¡»°½½Ï»·×¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯Ãæ¹ñ¤Î·³»öÀïÎ¬¡Ù¡Ê°éË²¼Ò¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¾åÅÄÆÆÀ¹»á¤Î¶ÛµÞ´ó¹Æ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
Ìµ´Ø·¸¤Ë¸«¤¨¤ë½ÐÍè»ö¤Î¡Ö·ë¤Ó¤Ä¤¡×
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ò¤á¤°¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤ÎºßÂçºåÁíÎÎ»ö¤¬ÉîÊÎÅª¤ÊÈ¯¸À¤ò¹Ô¤¤¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤â¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÈãÈ½¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¹â»Ô»á¤¬Ä©È¯¤·¤¿¡×¡ÖÃæ¹ñ¤¬²á¾êÈ¿±þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²òÀâ¤òÊÂ¤Ù¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÈ¿±þ¤ÎÁá¤µ¤È¡¢³°¸ò¥ë¡¼¥È¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤¿ÁíÎÎ»ö¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«ÀâÌÀ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÂÐÆü»ÑÀª¤Ï¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÎÃæ¹ñ¹ñÆâ¤ÎÀ¯¼£¾õ¶·¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£·³Éô¤Ø¤Î½ÍÀ¶¡¢ÃÏÊýºâÀ¯¤Î°²½¡¢¼ã¼Ô¤Î¼º¶ÈÁý²Ã¤Ê¤É¡¢½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤Ï¤¤¤ÞÂç¤¤ÊÉÔ°ÂÍ×°ø¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£»ØÆ³Éô¤ÎÆâÉô»ö¾ð¤¬³°¸ò¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¡¢²áµî¤Ë¤â²¿ÅÙ¤âµ¯¤¤¿¡£
º£²ó¤Î°ìÏ¢¤ÎÆ°¤¤ÎÁ°¸å¤Ë¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎË¬Ãæ¤ÈÏ¢Î©Î¥Ã¦¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¹ñ²ñ¼ÁÌä¡¢ÂçºåÁíÎÎ»ö¤ÎË½Áö¤È¤â¸«¤¨¤ëÈ¯¸À¡¢¤½¤·¤ÆÃæ¹ñ³°¸òÉô¤ÎÈãÈ½¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¡¢¸ß¤¤¤ËÌµ´Ø·¸¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢»þ·ÏÎó¤ÇÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¡È·ë¤ÓÉÕ¤¡É¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î»þ·ÏÎó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤ÎÀ¯¼£»ö¾ð¤ÈÆüËÜÂ¦¤ÎÆ°¤¤ò¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¡¢º£²ó¤ÎÁûÆ°¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¿Þ¤È¾õ¶·¤¬Â¸ºß¤·¤¿¤Î¤«¤ò¡¢¡ÖÊ¼Ë¡»°½½Ï»·×¡×¤Î»ëÅÀ¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
¸øÌÀÅÞ¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ñ¥¤¥×
¸øÌÀÅÞ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎò»ËÅª¤ËºÇ¤â°ÂÄê¤·¤¿ÂÐÆü¥Ñ¥¤¥×¤Ç¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï1966Ç¯¤ËÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤È·èÎö¤·¤¿¸å¡¢ÂÐÆü¹©ºî¤ÎÃæ¿´¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÆü¶¦¤ª¤è¤Ó¤½¤Î³°³ÔÃÄÂÎ¤ÎÊ¬Îö¤òÂ¥¤·¡¢Æü¶¦¤«¤é½üÌ¾¤µ¤ì¤¿¿ÆÃæÇÉ¤Î¿ÍÊª¤ä¡¢Æü¶¦¤Î±Æ¶Á²¼¤«¤é³°¤ì¤¿ÃÄÂÎ¤ò¼è¤ê¹þ¤àÆ°¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖÅ¨¤òÊ¬Îö¤µ¤»¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤éÌ£Êý¤òÁª¤Ó¼è¤ë¡×¤È¤¤¤¦Åý°ìÀïÀþ¤ÎÅµ·¿Åª¤Ê¼êË¡¤Ç¤¢¤ë¡£
Æü¶¦¤È¤Î·èÎö°Ê¸å¡¢Ãæ¹ñ¤¬¼è¤Ã¤¿Àï½Ñ¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í¸Þ¤Ä¤ËÀ°Íý¤Ç¤¤ë¡££±Æü¶¦¤È¤½¤Î³°³ÔÃÄÂÎ¤ÎÊ¬Îö¹©ºî¤È¡¢Æü¶¦¤«¤éÇÓ½ü¤µ¤ì¤¿¿ÍÊª¡¦ÃÄÂÎ¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¡¢£²¼Ò²ñÅÞº¸ÇÉ¤Ø¤ÎÀÜ¶á¡¢£³¼«Ì±ÅÞ¤ÎÈ¿¼çÎ®ÇÉ¤äÊÝ¼éÆâÉô¤Î¿ÆÃæÇÉ¤Ø¤ÎÀÜ¶á¡¢£´ÁÏ²Á³Ø²ñ¤ª¤è¤Ó¸øÌÀÅÞ¤Ø¤ÎÀÜ¿¨¡¢£µÆüËÜ¤Î°ìÈÌÂç½°¤Ë¸þ¤±¤¿ÀëÅÁ¹©ºî¤Î¶¯²½¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÊ£¿ô¤ÎÀï½Ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¤âÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤òÀ¸¤ó¤À¤Î¤¬ÁÏ²Á³Ø²ñ-¸øÌÀÅÞ¥ë¡¼¥È¤Î¹½ÃÛ¤À¤Ã¤¿¡£ÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÏÅö»þ¤¹¤Ç¤Ë°ìÀéËü¿Íµ¬ÌÏ¤ÎÁÈ¿¥¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¼þ²¸Íè¤ÏÂÐÆüÃ´Åö¤Î×¡¾µ»Ö¤Ë¡ÖºÇÍ¥Àè¤ÎÀÜ¿¨ÂÐ¾Ý¡×¤È¤·¤Æ°·¤ï¤»¤¿¡£³Ø²ñ¤Ø¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤Ï¼Â¤ò·ë¤Ó¡¢1968Ç¯¤ÎÃÓÅÄÂçºî²ñÄ¹¤Ë¤è¤ë¹ñ¸ò²óÉüÄó¾§¡¢¤½¤·¤Æ1972Ç¯¤ÎÅÄÃæ³Ñ±ÉË¬Ãæ¤ò»Ù¤¨¤ëÀ¯¼£´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢À¯ÅÞ¸òÎ®¤ä21À¤µª°Ñ°÷²ñ¡¢ÀÄÇ¯¸òÎ®¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥Á¥ã¥Í¥ë¤¬À°È÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸øÌÀÅÞ¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤¯¤Ë1999Ç¯¤Î¼«¸øÏ¢Î©°Ê¹ß¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ï20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÆüËÜÀ¯¼£¤Î±¦·¹²½¤òÍÞ¤¨¡¢Ãæ¹ñ¤¬¼«¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÍø¤ÊÀïÎ¬´Ä¶¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ÈºÇ¤â¼ê·ø¤¤À¯¼£¥Ñ¥¤¥×¡É¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¸øÌÀÅÞ¤ËÆüËÜ¤Î±¦·¹²½¤Î»õ»ß¤á¤òµá¤á¤¿¡©
Ãæ¹ñ¤Ïº£²ó¤ÎÁûÆ°¤¬µ¯¤¤ëÁ°¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¸øÌÀÅÞ¤ò¡ÈÂè°ì¤ÎÌð¡É¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸øÌÀÅÞ¤Ï¸½ºß¤ÎÆüËÜÀ¯¼£¤ÇºÇ¤â³Î¼Â¤ËÀÜ¿¨¤Ç¤¡¢¤«¤Ä¸ú²Ì¤ÎÂç¤¤¤ÂÐÆü¥ë¡¼¥È¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
2025Ç¯5·î¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤ÎË¬Ãæ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÅÞÆâ½øÎó4°Ì¡¢½¬¶áÊ¿»á¤ÎÀ¯¼£ÍýÇ°¤òÍýÏÀ²½¤·¤¿À¯¼£¶¨¾¦²ñµÄ¼çÀÊ¤Î²¦ÞöÇ«»á¤ò¤â¤Ã¤ÆÉ½·É¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤ÎÂÔ¶ø¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÆÆ£»á¤ÏÂÐ³°Ï¢ÍíÉôÉôÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÎÎ·úÄ¶»á¤È¤â²ñ¸«¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¹ñ²È³°¸ò¤Î¾å°Ì¤ËÅý°ìÀïÀþ¤ÈÅÞ³°¸ò¤¬°ÌÃÖ¤¹¤ë¡£²¦»á¤ÏÅý°ìÀïÀþ¤ÎºÇ¹âÀÕÇ¤¼Ô¡¢Î»á¤ÏÅÞ³°¸ò¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤ÎË¬Ìä»þ´ü¡¢ÀÐÇË»á¤Î»Ù»ýÎ¨¤ÏÌó20%¤ÈÄãÌÂ¤·¡¢7·î¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤ò¹µ¤¨¡¢¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÎÏÃÂê¤â¿Ô¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ë¬Ìä¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁÐÊý¤Ï¡ÖÀïÎ¬Åª¸ß·Ã´Ø·¸¡×¤ò³ÎÇ§¤·¤¿»ÝÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î²ñÃÌÆâÍÆ¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ¹ñ¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¸¢¤¬±¦·¹²½¤¹¤ì¤ÐÆüÃæ´Ø·¸¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤È·Ù¹ð¤·¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ë¡È¤½¤Î»õ»ß¤á¡É¤òµá¤á¤¿²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
10·î4Æü¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¿·ÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÀäÌ¯¤È¤â¸À¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢10·î10Æü¤Ë¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©Î¥Ã¦¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ÎºÝ¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Î´Ö¤Ç¿åÌÌ²¼¤ÎÄ´À°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¸øÌÀÅÞ¤È¤¤¤¦¶¯ÎÏ¤Ê¥Ñ¥¤¥×¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢À®Î©¤ËÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤êÃæ¹ñ¤Ï¡¢¼«¤éÁ°ÌÌ¤ËÎ©¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸øÌÀÅÞ¤ò¡ÈÂè°ì¤ÎÌð¡É¤È¤·¤Æ»È¤¤¡¢5·î»þÅÀ¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î±¦·¹²½¤òÍÞ¤¨¤è¤¦¤È¤·¡¢10·î¤Ë¹â»Ô»á¤¬ÁíºÛ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ°Ê¹ß¤Ï¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÀ®Î©¤½¤Î¤â¤Î¤òÁË»ß¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¸øÌÀÅÞ¤È¤¤¤¦¡ÈÅá¡É¤ò»È¤¤¡¢¼ÚÅá»¦¿Í¡ÊÂ¾¼Ô¤Î¼ê¤ÇÌÜÅª¤ò¿Ê¤á¤ë¡Ë¤È¤¤¤¦Ê¼Ë¡¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
²¬ÅÄ¼ÁÌä¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¶¯¹Å»ÑÀª±é½Ð¤ÎºàÎÁ¤òÍ¿¤¨¤¿
º£²ó¤ÎÁûÆ°¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤Ï¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Âçºå¤ÎÃæ¹ñÁíÎÎ»ö¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£µÄÏÀ¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²¬ÅÄ¹îÌé»á¤Î¼ÁÌä¤À¤Ã¤¿¡£
²¬ÅÄ»á¤Ï¡¢²áµî¤Ë¹â»ÔÁíÍý¤¬¡ÖÃæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÂæÏÑ¤Î³¤¾åÉõº¿¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿ÅÀ¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¤½¤Î¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡×¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¿Ò¤Í¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ÏÅúÊÛ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¼þÊÕ¤Ç³¤¾åÉõº¿¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ì¤ò²ò¤¯¤¿¤á¤ËÊÆ·³¤¬Íè±ç¤·¡¢¤µ¤é¤ËÃæ¹ñ¤¬ÊÆ´ÏÄú¤ËÉðÎÏ¹Ô»È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÆüËÜ¤ÏÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤ÈÈ½ÃÇ¤·ÆÀ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤ÇÃæ¹ñ¤¬ÊÆ´ÏÄú¤ò¹¶·â¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÆüËÜ¤¬½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤ò¹Ô»È¤·ÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤¿·Á¤Ç¤¢¤ë¡£
²¬ÅÄ»á¤Û¤É¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÀ¯¼£²È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤òÊÖ¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿±þ¤ò¾·¤¯¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ìÄê¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢²¬ÅÄ»á¤Ï¹â»ÔÁíÍý¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ñ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ë¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Î´íµ¡°Õ¼±¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ÅúÊÛ¤ËÃæ¹ñÂ¦¤Î¶¯¤¤È¿È¯¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢À¤ÏÀ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¹â»Ô»áÂ¦¤Ë·¹¤¤¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤äÀìÌç²È¤Î°ìÉô¤«¤é¤â¡Öº£²ó¤Î¼ÁÌä¤ÇÆÀÅÀ¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ï¹â»Ô»á¤À¡×¤È¤ÎÉ¾²Á¤¬½Ð¤¿¡£Â¾Êý¡¢²¬ÅÄ»á¤äÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ë¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Ë¸ý¼Â¤òÍ¿¤¨¤¿¡×¡Ö¼ÁÌä¤¬µÕ¸ú²Ì¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤¬¸þ¤¡¢ÅÞ¤ÎÀ¯¼£ÅªÍø±×¤Ë¤Ï·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢¤³¤ÎÅúÊÛ¤ÏÃæ¹ñÂ¦¤Ë¶¯¤¤È¿È¯¤Î¸ý¼Â¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£²¬ÅÄ»á¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç·×»»¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢²¬ÅÄ»á¤Î¼ÁÌä¤ÏÃæ¹ñÂ¦¤Î¶¯¹Å»ÑÀª¤ò¡È±é½Ð¤¹¤ëºàÎÁ¡É¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢²¬ÅÄ»á¤Ï ¡Èuseful idiot¡É ¡Ê°Õ¿Þ¤»¤º¤ËÂ¾¹ñ¤äÂ¾ÀªÎÏ¤ÎÍø±×¤Ë±è¤¦¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿ÍÊª¡Ë¤È¤·¤Æ¿¶¤ëÉñ¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¡ÈÆó¤ÎÌð¡É¤È¤·¤Æ¹â»ÔÀ¯¸¢¤ò¸£À©¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ø¤Î¶¯¹Å»ÑÀª¤Ï¹ñÆâ¸þ¤±¥·¥°¥Ê¥ë
¹â»ÔÈ¯¸À¤ÎÄ¾¸å¡¢ºßÂçºåÃæ¹ñÁíÎÎ»ö¤Ï¼«¤é¤ÎSNS¤Ç¡Ö±ø¤¤¼ó¤Ï»Â¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¹â»ÔÁíÍý¤òÉîÊÎ¤¹¤ëÉ½¸½¤ò¸ø¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï³°¸òÉô¤Î¸ø¼°À¼ÌÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Èà¤ÎÎ©¾ì¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð»äÅª¤ÈÊÒ¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
ÃÏÊý¤ÎÁíÎÎ»ö¤¬ËÌµþ¤äºßÆüÂç»È´Û¤è¤ê¤âÀè¤Ë¶¯¹Å¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ï°ÛÎã¤È¤â¸À¤¨¤ë¤¬¡¢¶áÇ¯¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÀïÏµ³°¸ò¡É¤Ç¤Ï¡¢Ãæ±û¤Î°Õ¸þ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯×ÖÅÙ¤·¡¢³°¸þ¤¤Î²á·ã¤ÊÊ¸¸À¤ÇÃéÀ¿¤ò¼¨¤¹¹ÔÆ°¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¤È¤¯¤ËÂæÏÑÌäÂê¤Ï½¬¶áÊ¿»á¤¬¡Ö³Ë¿´ÅªÍø±×¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¿ÎÎ°è¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¼å¤¯¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ï´±Î½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡£º£²ó¤ÎSNSÅê¹Æ¤â¡¢¤³¤Î¶õµ¤¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤¿¡ÈÃéÀ¿¿´¤ÎÀè½Ð¤·¡É¤È¤·¤ÆÍý²ò¤Ç¤¤è¤¦¡£
¤½¤Î¸å¡¢Ãæ¹ñ³°¸òÉô¤Ï¤³¤ì¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¸ìÄ´¤ò¶¯¤á¤ÆÄÉ¿ï¤¹¤ë·Á¤ÇÈ¿±þ¤·¤¿¡£ÊóÆ»´±¤Ï¡ÖÆüËÜ¤¬ÂæÏÑ³¤¶®¾ðÀª¤ËÉðÎÏ²ðÆþ¤¹¤ì¤Ð¿¯Î¬¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤ÏÉ¬¤º·âÂà¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Â³¤±¤ÆÆüËÜºß½»¤ÎÃæ¹ñ¿Í¸þ¤±¤Ë°ÂÁ´¾ðÊó¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢ÂÐÆüÈãÈ½¤ò¸ø¼°¥ì¥Ù¥ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÊý¤Î´±Î½¡¦·³¡¦³°¸ò´±¤¬Ãæ±û¤Î°Õ¸þ¤òÀèÆÉ¤ß¤·¡¢ÃéÀ¿¿´¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×°Ê¾å¤Ë¶¯¤¤»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£É½ÌÌ¾å¤Ï¡ÈÅýÀ©°ïÃ¦¡É¤È¤âÂª¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¾åµéÉôÌç¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬¹Ô¤²á¤®¤¿·ë²Ì¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ëÀèÁö¤ê¤Î¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤ë¡£ÃÏÊý¤ÇÆÍÁ³È¯À¸¤¹¤ëÈ¿Æü¥Ç¥â¤â¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹½¿Þ¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¡£
¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂÐ³°Åª¤Ê¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¹ñÆâ¸þ¤±¤ÎÄ´À°¹ÔÆ°¤È¤·¤ÆÈ¯¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¹ñÆâÀ¯¼£¤ÈÂÐ³°¶¯¹Å»ÑÀª¤ÎÏ¢Æ°¤Ï¡¢²¬ÅÄ±Ñ¹°»á¤¬1982Ç¯¤ÎÎò»Ë¶µ²Ê½ñÌäÂê¤Ç¼¨¤·¤¿Ê¬ÀÏ¡½¡½¡Ö»Ø·¬ÇÍÜÇ¡Ê·¬¤ò»Ø¤·¤ÆÜÇ¤òÇÍ¤ë¡Ë¡×¡½¡½¤ÈÆ±¤¸¹½Â¤¤ò»ý¤Ä¡£²¬ÅÄ»á¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÂÐÆüÈãÈ½¤ÏÆüËÜ¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤Î¹¶·â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ûç¾®Ê¿¤Î·³²þ³×¤ËÉÔËþ¤ò»ý¤Ä·³Ä¹Ï·¤¬¡¢ûç¡Ê·¬¡Ë¤òÄ¾ÀÜÈãÈ½¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤áÂå¤ï¤ê¤ËÆüËÜ¡ÊÜÇ¡Ë¤òÉ¸Åª¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤âÃæ¹ñ»ØÆ³Éô¤¬¸¢°Ò¤ò¼¨¤¹É¬Í×¤¬¹â¤Þ¤ë»þ´ü¤Ë¤Ï¡¢·³ÆâÉô¤ÎÉÔËþ¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¹ñÌ±¤Î´Ø¿´¤ò¤½¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢ÂÐ³°Åª¤Ë¶¯¤¤¹ÔÆ°¤¬È¯¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£1982Ç¯¤ÎÎò»Ë¶µ²Ê½ñÌäÂê¤ä¡¢2005Ç¯¤ÎÈ¿Æü¥Ç¥â¤ÎºÝ¤Ë¤âÆ±¤¸¹½¿Þ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¹½¿Þ¤Ï¤½¤Î¸å¤â·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð1996Ç¯¤ÎÂæÏÑ³¤¶®´íµ¡¤Ç¤Ï¡¢¹¾ÂôÌ±¤Ï·³Ä¹Ï·¤äÊÝ¼éÇÉ¤«¤é¤Î°µÎÏ¤ò¼õ¤±¡¢¶¯¹Å»ÑÀª¤ò¼è¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2005Ç¯¤ÎÈ¿Æü¥Ç¥â¤Ç¤â¡¢É½¸þ¤¤Ï¶µ²Ê½ñÌäÂê¤äÆüËÜ¤Î°ÂÊÝÍýÆþ¤ê¤Ø¤ÎÈ¿È¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï³ØÀ¸¤¬·ÈÂÓ¥á¡¼¥ë¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö°¦¹ñÌµºá¡×¤ò·Ç¤²¤Ê¤¬¤éÌ±¼ç²½±¿Æ°¤ò¹¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤¬º®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
º£Æü¤Î³°¸òÉô¤â¡¢¤³¤Î¡ÖÆâÉô¤Î°µÎÏ¤ò³°¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¯¼£Ê¸²½¤ÎÃæ¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£³°¸òÉô¤¬ÆüËÜ¤Ø¤ÎÈãÈ½»ÑÀª¤òÃÇ¸Ç¤È¤·¤Æ¼¨¤¹¤Î¤Ï¡¢¡Ö²æ¡¹¤Ï½¬¶áÊ¿¤ÎÊý¿Ë¤ËÃé¼Â¤Ç¤¢¤ë¡×¡Ö·³¤Ë¼çÆ³¸¢¤Ï°®¤é¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆâÂ¦¤Ë¼¨¤¹°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¡£É½¸þ¤¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Ø¤Î¶¯¹Å»ÑÀª¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤ÏÆâÉô¸þ¤±¤Î¥·¥°¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÀ³Ê¤¬¶¯¤¤¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢ÆüËÜ¤ò¡ÈÜÇ¡É¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³°¸òÉô¤¬¾åÁØÉô¤Ø¤ÎÃéÀ¿¤È·³¤Ø¤Î¸£À©¤òÆ±»þ¤Ë¹Ô¤¦¡È¸½ÂåÈÇ¤Î»Ø·¬ÇÍÜÇ¡É¤È¤ß¤Ê¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£
°ì¶¯¤Ë¸«¤¨¤ëÂÎÀ©¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤ÎÆâÉô¤ÎÉÔ°ÂÄê
¸½ºß¤Î½¬¶áÊ¿»á¤Ï³°¤«¤é¸«¤ì¤Ð°ì¶¯ÂÎÀ©¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢ÆâÉô¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î´ØÀÇËà»¤¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤Ç¤ÎÄäÂÚ¡¢Ä¹°ú¤¯·ÐºÑ¤ÎÄãÌÂ¡¢¼ã¼Ô¤Î¼º¶ÈÁý²Ã¤Ê¤É¡¢»ØÆ³Éô¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤ÏÂ¿¤¤¡£·ÐºÑÀ®Ä¹¤ÏÆß¤ê¡¢ÀÄÇ¯¼º¶ÈÎ¨¤Ï¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤ÎºâÀ¯¤ÏÉ¯Ç÷¤·¡¢´±Î½¤ä·³¿Í¤Î±ø¿¦ÉåÇÔ¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·½¬¶áÊ¿»á¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê½ÍÀ¶¤òÃÇ¹Ô¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î²áÄø¤ÇÉÔËþ¤ÈàÊµ¿¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Ï½¬¶áÊ¿»á¤Î¸¢ÎÏ´ðÈ×¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹²Ð¼ï¤Ç¤¢¤ë¡£
¤È¤¯¤Ë·³¤Ï¿¼¹ï¤Ç¤¢¤ë¡£2023Ç¯°Ê¹ß¡¢¥í¥±¥Ã¥È·³¤òÃæ¿´¤Ë·³¾åÁØÉô¤Î½ÍÀ¶¤¬Â³¤¤¤¿¡£·³´´Éô¤Îµ¿Ç°¤ÈàÊµ¿¿´¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¯¶¯¤Þ¤ê¡¢Â¦¶á¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉÄ²Ú¾å¾¤Ç¤¹¤é¡¢2025Ç¯10·î¤Î4ÃæÁ´²ñ¤Ç´°Á´¤Ë¼ºµÓ¤·¤¿¡£Æ±²ñ¤Ç¤Ï·³½Ð¿È¤ÎÃæ±û°Ñ°÷¤¬È¾¿ô¶á¤¯·çÀÊ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢·³ÆâÉô¤Î¶ÛÄ¥¤¬¤Ë¤¸¤ó¤À¡£
É½¸þ¤¤Ë¤Ï½¬¶áÊ¿»á¤¬·³¤ò¾¸°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢½ÍÀ¶¤¬Â¦¶á¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤ó¤À¤³¤È¼«ÂÎ¡¢·³ÆâÉô¤Ë¿¼¤¤ÉÔ¿®¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾Úµò¤Ç¤¢¤ë¡£·³¤ÎÆ°ÍÉ¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢½¬¶áÊ¿»á¤Ï°ú¤Äù¤á¤òÂ³¤±¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸å·Ñ¼Ô¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÉÔ°ÂÄêÍ×°ø¤Ç¤¢¤ë¡£ÌÓÂôÅì¤ÏÎÓÉ·¤ä²Ú¹ñË¯¤ò¸å·Ñ¼Ô¤Ë»ØÌ¾¤·¡¢ûç¾®Ê¿¤Ï¹¾ÂôÌ±¤òÈ´Å§¤·¡¢Â³¤¤¤Æ¸Õ¶ÓÞ¹¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤¤Æ¤âÀ¯¸¢¤òÍÉ¤ë¤¬¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤À¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Î½¬¶áÊ¿»á¤Ï¡¢¸å·Ñ¼Ô¤ò»ØÌ¾¤¹¤ì¤ÐÆâÉôÂÐÎ©¤¬Ïª¸«¤·¡¢¼«¿È¤¬ÍÞ¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸å·Ñ¼Ô¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ì¤ÐÀ¯¸¢¤Î¥ì¥¤¥à¥À¥Ã¥¯²½¤¬Áá¤Þ¤ë¤È¤Î·Ù²ü¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¸½ºß¤Î½¬¶áÊ¿»á¤Ï¡¢¡È¶¯¸Ç¤Ê°ì¶¯ÂÎÀ©¡É¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢ÆâÉô¤ÎÉÔ°ÂÄê¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤ÞÀ¯¸¢¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÂÐÆü¶¯¹Å»ÑÀª¤â¤½¤Î±äÄ¹¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤è¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤¬½ÅÍ×¤À¤¬¡¢½¬¶áÊ¿»á¤Ï¡¢¼«¤éË¾¤à¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢·³¤äÅÞÆâ¤«¤é¡ÖÂÐ³°¶¯¹Å¤òÊÝ¤Æ¡×¤È¤¤¤¦°µÎÏ¤òÀä¤¨¤º¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¶¯¹Å»ÑÀª¤ò¼å¤á¤ì¤Ð¡ÖÆð¼å¡×¤ÈÈóÆñ¤µ¤ì¡¢¶¯¤á¤ì¤Ð¹ñÆâÅýÀ©¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤Ï¡¢¤³¤ÎÆó¤Ä¤ÎÎÏ¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÐ³°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î³°Ì³¾Ê¤Î¸ÀÆ°¤â¡¢³°¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿³°¸ò¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¹ñÆâ¤Î¶ÛÄ¥¤äÉÔËþ¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¡ÈÆâÉô°Ò³Å¡É¤È¤¤¤¦À³Ê¤ò¿§Ç»¤¯ÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜÂ¦¤Î´¶¾ðÅª¤ÊÈ¿È¯¤ÏÃæ¹ñ¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤À¤±
¹â»ÔÁíÍý¤ÎÈ¯¸À¤Ï¹ñÆâË¡¤Ë´ð¤Å¤¯ÀâÌÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤òÄ©È¯¤¹¤ë°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤¬Êý¿Ë¤òÊÑ¤¨¤ëÍýÍ³¤â¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÆâÀ¯ÉÔ°Â¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Û¤É³°¸òÅª¤Ë¶¯¤¤É½¸½¤ò»È¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢º£²ó¤ÎÈ¿±þ¤â¤½¤Î±äÄ¹¤Ë¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Î»ö¾ð¤¬³°¸ò¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤·¤ÆÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
·ÐºÑÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³¤»ºÊª¤ÎÍ¢ÆþÄä»ß¤äÂÐÆüÎ¹¹ÔÀ©¸Â¤Î±Æ¶Á¤ËÄ¾¤Á¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£À¯ÉÜ¤Ï¡¢¼ýÆþ¸º¤Ø¤Î°ì»þÅª¤Ê»ñ¶â·«¤ê»Ù±ç¡¢ºß¸Ë¤äÀßÈ÷¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊä½õ¡¢ÈÎÏ©¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤¿´ë¶È¤Ø¤Î¶ÛµÞ»Ù±ç¤ò¡ÈÄ¾¤Á¤ËÆ°¤«¤»¤ë·Á¡É¤ÇÀ°¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£Ãæ¹ñÂ¦¤ÎÁ¼ÃÖ¤¬¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¸½¾ì¤¬ÌÂ¤ï¤ºÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤òÁ°ÅÝ¤·¤ÇÀ°¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
°ÂÁ´ÊÝ¾ãÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Àí³Õ¼þÊÕ¤Ç¤ÎÃæ¹ñ¸øÁ¥¤Î¹ÔÆ°¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Î·Ù²üÂÖÀª¤ò°ÂÄêÅª¤Ë°Ý»ý¤·¡¢¼«±ÒÂâ¤È¤Î¾ðÊó¶¦Í¤ò¶¯²½¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤¬ÉÔÉ¬Í×¤Ë¶ÛÄ¥¤ò¹â¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÊÆ¹ñ¤äÃÏ°è½ô¹ñ¤È¤Î¶¨ÎÏ¤òÌ©¤Ë¤·¡¢ÍÞ»ßÎÏ¤ò³Î¼Â¤Ëµ¡Ç½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¡¢ÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤¹Ãæ¹ñ¿Í¤Î°·¤¤¤Ï¸·Ì©¤Ë¶èÊÌ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¹ñÆâ¤Ç´¶¾ðÅª¤ÊÈ¿È¯¤¬¹¤¬¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ï¤³¤ì¤òÀëÅÁ¤ËÍøÍÑ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÎ©¾ì¤òÂ»¤Ê¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤¬¼è¤ë¤Ù¤Æ»¤Ï¡¢¤½¤ÎÄ©È¯¤Ë¾è¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¤¬ÀïÏµÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¶¯¤á¤ì¤Ð¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤¬µ¿Ìä¤òÊú¤¯¤Î¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÂ¦¤À¡£ÆüËÜ¤Ï»ö¼Â¤ÈË¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÃ¸¡¹¤ÈÂÐ±þ¤·¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¡ÈÍý¡É¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£
Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÆâÀ¯¤¬³°¸ò¤ËÎ®¤ì¹þ¤à¹½Â¤¤òÍý²ò¤·¤Ä¤Ä¡¢¼«¹ñ¤Î¼çÄ¥¤òÍÉ¤ë¤¬¤»¤º¡¢É¬Í×¤ÊÂÐÏÃ¤ÈÍÞ»ß¡¢¤½¤·¤Æ·ÐºÑÊ¬Ìî¤Ç¤Î¼ÂÌ³Åª¤ÊÈ÷¤¨¤òÃå¼Â¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£
