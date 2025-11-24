安全靴に革命！屈曲性バツグンで足の動きを妨げない！【ニューバランス】の快適性と安全性を両立した安全作業靴をAmazonで手に入れよう！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
安全靴に革命！スニーカーのような見た目でオシャレ！【ニューバランス】の快適性と安全性を両立した安全作業靴をAmazonで手に入れよう！
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
ニューバランスの安全作業靴は、モデル名「NEW YORK(ニューヨーク)」として展開されており、JSAA規格A種に適合したプロテクティブスニーカーである。日本人向けに独自開発された足型と、ニューバランス独自の技術により、高い安全性と快適な履き心地を両立している。安全靴感のないスタイリッシュな見た目なので日常使いにも適している。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
マジックテープ式で脱ぎ履きしやすく、軽量かつ幅広の設計であるため、日頃から安全作業靴を着用する方々に今まで以上の安全性と快適性を提供する。
作業中も踵をしっかりホールドできるよう、踵カウンターとスタビライザー、そして安定感を高めるためのサポートパーツが踵部に設置されている。踵部分には3M社製の高い反射率を持つリフレクター(再帰反射素材)を使用し、暗所での視認性を高めて安全性を向上させている。
足裏のソールには、耐油性・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しており、過酷な作業環境下での耐久性を高めている。
ニューバランスのNEW YORKは、過酷な現場で働く人の足とパフォーマンスを徹底的に守り抜いてくれる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
