ÃËÀ¶µ»Õ¤¬½÷À¸ÅÌ¤ÎÀ¸ÍýÅö¤Æ¥¯¥¤¥º¡Ö¤¢¤Î»Ò¤Ï¤¤¤Þ¤¬À¸Íý¡ª¡×¡Äº£¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö50Ç¯Á°¤Î¶µ°é¸½¾ì¤ÎÀ¥â¥é¥ë¡×
¶áÇ¯¡¢ÃÔ´Á¤äÅð»£¤Ê¤É¡¢³Ø¹»¤ä½Î¤Î¶µ¿¦°÷¤¬ÀÈÈºá¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤ëÊóÆ»¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝÊ¸²Ê¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¤ËÀÈÈºá¤ÇÄ¨²ü½èÊ¬¡¦·±¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¶µ¿¦°÷¤Ï320¿Í¤Ë¾å¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÈ¾¿ô¤Î157¿Í¤Ï¡ÖÀ¸ÅÌ¤Ø¤ÎÀË½ÎÏ¡×¤òÍýÍ³¤Ë½èÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ð¤±¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤Ïº£¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤ä¤à¤·¤í¡¢ÀÎ¤Î¤Û¤¦¤¬¸½Âå¤ÎÎÑÍý´Ñ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬Ê¿Á³¤È¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÙ¤¯¤È¤â1970Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¶µ¿¦°÷¤ÏÀ»¿¦¤Ê¤é¤Ì¡ÈÀ¿¦¡É¡×¤È¥Æ¥ì¥Ó¤ä¿·Ê¹¤ÇÙèÙé¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö½÷¶µ»Õ¤ÈPTA²ñÄ¹¤Î¥À¥Ö¥ëÉÔÎÑ¡×¡Ö½÷À¸ÅÌ¤ÎÀ¸ÍýÆü¤ò¿¦°÷¼¼¤ÇÂçÍ½ÁÛ¡×¤Ê¤É¡¢¾¼ÏÂ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤ò¡¢¡Ø½µ´©¸½Âå¡Ù1976Ç¯11·î4Æü¹æ¤Îµ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
Âè2²ó
¡Ø¡Ö¶µ»Õ¤ÈÀ¸ÅÌ¤ÎÉÔÎÑ»ö·ï¤Ï¡¢»ö·ï¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡¡50Ç¯Á°¤Î¶µ°é¸½¾ì¤Ç²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¸«¶¤Î¤Ê¤¤¿§ÎøÌÏÍÍ¤Ë¡Ö»×¤ï¤ºÀä¶ç¡×¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
À¸ÅÌ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¿¦°÷¼¼¤Ç¤Î²ñÏÃ
¶µ¼¼¤ËÎô¤é¤º¡¢¿¦°÷¼¼¤Î²ñÏÃ¤âÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤À¡£¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤«¤éÅ¾¸þ¤·¤Æ¡¢¶µ»ÕÂ²¤ÎÉ÷Â¯¤ËÆë¤ì¤¤é¤ÌÁ°½Ð¤ÎAÀèÀ¸°ì
ÃË¶µ»ÕÆ±»Î¤Ç¡¢½÷À¸ÅÌ¤ÎÀ¸Íý¼þ´ü¤¢¤Æ¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ò¤ä¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Î»Ò¤Ï¤¤¤Þ¤¬À¸Íý¡£¤¢¤Î»Ò¤ÏÀè½µ¤ÎÌÚÍË¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¢¤ì¤Ï¤¤¤Þ¤À¤è¡£¼ø¶È¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¥È¥¤¥ì¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤±¤É¡¢½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËÀ¸Íý¤À¤Ã¤¿¤è¡×
¡Ö¤É¤ó¤Ê´é¤À¤¤¡©¡×
¡ÖÀèÀ¸¡¢Æß¤¤¤Ê¤¢¡£Èà½÷¡¢¥¢¥ó¥Í¤Î¤È¤¡¢È©¤Î»éµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¹â¹»¤Ç¤Ï½÷¤ÎCÀèÀ¸¤Ï¥ª¡¼¥ë¥É¥ß¥¹¤À¤¬¡¢AÀèÀ¸¤Ë¡¢¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤ëÊý¤Ã¤Æ¡¢½µ¤Ë²¿²ó¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤«¡¢¡Ö24¡¢5ºÐ¤Î¤³¤í¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿Ö¤¯¤ó¤À¤½¤¦¤À¡£AÀèÀ¸¤Ï¤¢¤È¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤¬¡¢¼ã¤¤ÃË¶µ»Õ¤ÈCÀèÀ¸¤¬¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ä¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¶µ¼¼¤Ç¤â¿¦°÷¼¼¤Ç¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ê¤é¡¢ÀèÀ¸¤Î´Ä¶¤Ï¡¢ÀÅª»É·ã¤¬¶¯¤¹¤®¤Þ¤¹¤è¡ª
¸øÁ³¤ÎÈëÌ©¤Ç¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤ë¡È¿¦¾ìºÊ¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ
¡Ö¥Ñ¥Ö¥í¥Õ¤ÎÍýÏÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÄê¤Î»É·ã¤ò¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤½¤Î»É·ã¤ËËýÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»É·ã°è¤¬Äã²¼¤·¡¢°ìÈÌ¤Ë¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤â¼ê¤ò¤À¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê°å³ØÇî»Î¡¦O»á¡Ë
À¸ÅÌ¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹°ÆÁ¶µ»Õ¤ÏÏÀ³°¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡È¿¦¾ìºÊ¡É¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¸øÁ³¤ÎÈëÌ©¤Ç¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤ëÀ¤³¦¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢°Æ³°ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
Îã¤ÎÅìµþ¡¦¿·¾®´ä¤Î¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¡ÖÀÄ¤¤¾ë¡×±ê¾å¤Î¤È¤¤ËÇñ¤Þ¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿ÅÔÎ©Ãæ³Ø¹»¤ÎÂÎ°é¶µ»Õ¡¢D»ÒÀèÀ¸¡Ê23¡Ë¡¼
¡Ö¤´¤é¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë»ä¤ÏÆÈ¿È¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê»þ´Ö¤ò¤É¤¦»È¤¤¡¢¤É¤Ê¤¿¤È¤ª¤Ä¤¤¢¤¤¤·¤è¤¦¤È¡¢¤È¤ä¤«¤¯¤¤¤ï¤ì¤ë¥¹¥¸¤¢¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Á°Ç¤¹»¤ÎEÀèÀ¸¡Ê37¡Ë¤È¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¸ø¤Ë¤Ï¤µ¤ì¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤ÎÆü¡Ê8·î31Æü¡Ë¡¢EÀèÀ¸¤Ï½ÐÄ¥¤«¤éµ¢¤é¤ì¤Æ¡¢±ü¤µ¤ó¤Ë¤Ï1Æü¤ª¤¯¤é¤»¤Æ¿½¤·¤Æ¤ª¤«¤ì¤¿¤«¤é¡¢¡ØÀÄ¤¤¾ë¡Ù¤ËÇñ¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð»ö¤ËÁø¤Ã¤Æ¡¢Ãå¤Î¤ßÃå¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÆ¨¤²¤À¤·¤Æ¡¢¶á¤¯¤Î»ä¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÀèÀ¸¤ÎÍÎÉþ¤ò»ä¤¬¤È¤È¤Î¤¨¤Þ¤·¤¿¡£±ü¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢Î¹´Û¤ÇÅð¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔ¿³¤Ï¤â¤¿¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤Þ¤Ç¤â¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÀèÀ¸Æ±»Î¤Î¤³¤È¡©»ä¤ÎÃæ³Ø¤Ç¤âÆóÁÈ¤ä»°ÁÈ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤ï¤è¡£¸¦µæ²ñ¤äÎ¹¹Ô¡¢ÌëÃÙ¤¯¤Ê¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼«Á³¤È¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£
»Ò¤É¤â¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¤¤¤Þ¤ÎÃæ³ØÀ¸¤Ï¡¢¿¼¤¤´Ø·¸¤Î»Ò¤É¤â¤â¤¤¤ë¤·¡¢°¦¾ð¤È¤«¡¢ÆùÂÎÅª¸ò¾Ä¤Î°ÕÌ£¡¢¿Í´Ö¤ÎÀ¸¤Êý¤Ê¤ó¤«¡¢ÏÃ¤»¤Ð¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¤Þ¤µ¤ËÂçÃÀÉÔÅ¨¤È¤¤¤¦¤«
ÀÐÀî¸©¤Î¤¢¤ë¾®³Ø¹»¤Î¶µ»Õ¤Ç¤¢¤ëFÀèÀ¸¡Ê41¡Ë¤â¡¢Æ¿Ì¾¤ò¾ò·ï¤È¤·¤Æ¤Ä¤Ä¤ß¤«¤¯¤µ¤ºÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤â¤Þ¤º¡¢ËÁÆ¬¤Ë¤´ÃíÌÜ´ê¤¤¤¿¤¤¡£
¡Ö¿¦¾ìºÊ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ºÊ»Ò¤¢¤ë¶µ»Õ¤¬¡¢Æ±¹»¤ÎÆÈ¿È½÷¶µ»Õ¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤Î³Ø¹»¤Ë¤â2¡¢3ÁÈ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÈëÌ©¤Î¸òºÝ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿¦¾ì¤Ç¸øÇ§¤Î¡¢¤«¤¤¤¬¤¤¤·¤¯±ü¤µ¤óÌò¤ò¤Ï¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤Î¾ì¹ç¤ÏºÊ¤¬40ºÐ¡¢»Ò¤É¤â¤ÏÃæ³ØÀ¸¤È¾®³ØÀ¸¤¬3¿Í¤Ç¡¢ºÊ¤âÆ±¤¸Ä®¤ÎÂ¾¹»¤Î¶µÍ¡¤Ç¤¹¡£ÊÌ¤ËºÊ¤ËÉÔËþ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤¬GÀèÀ¸¡Ê27¡Ë¤È¸òºÝ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢·îÊÂ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤¬Âç³Ø¤ò½Ð¤Æ¿·Ç¤¤ÇÍè¤Æ¡¢¥¯¥é¥¹¤ò¤â¤Ã¤¿¡£»ä¤ÈÆ±³ØÇ¯¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤íÌÌÅÝ¤ò¤ß¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥¹¥È¤ò°ì½ï¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¡¢2¿Í¤Ç»Ä¶È¤·¤¿¤ê¡¢¼Ö¤ÇÁ÷¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢2¿Í¤Ç¸©ÅÔ¤ÎËÜ²°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤ÎÍÑ»ö¤Ç¡¢Èà½÷¤¬¤Ä¤¤¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Îµ¢¤ê¤Ë´Ø·¸¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¶µ°é»¨»ï¤Ê¤É¤Ë¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼èºàÎ¹¹Ô¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤Ï3½µ´ÖÁ°¤ËµÙ²ËÆÏ¤±¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢»ä¤¬Á°Æü¤Ë¤È¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÎ¹¹Ô¤â¤·¤Þ¤¹¡£
Èà½÷¤¬Ã¯¤«¤È·ëº§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ä¤Å¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¶µ»Õ¤Î¼Ò²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¥É¥í¥É¥í¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¥×¡¼¥ë¤ÇÍç¤ò¤ß¤»¤¢¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢½÷¤ÏÀ¸Íý¤Î¤È¤Ê¿µ¤¤Ç¥Ò¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ò¤ª¤³¤¹¤·¡¢¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ËÆë¤ì¤Æ¤ë¤«¤éæ·ÃÑ¿´¤âÇö¤¤¡£¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤Ï¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢Â¾¹»¤ÎÀèÀ¸¤¬¥â¡¼¥Æ¥ë¤ËÆþ¤ë¤Î¤âÌÜ·â¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×
¡Ø¡È½÷ÀÆÈ¿ÈÎÀ¤Ç¶µ»ÕÆ±»Î¤¬ÂçÃÀÉÔÎÑ¡É¡¡¡ÈPTA²ñÄ¹¤¬½÷¶µ»Õ¤ÈÉÔÎÑ²¹ÀôÎ¹¹Ô¡É¡Ä¡¡ÃµÄå¤¬Ë½¤½Ð¤·¤¿¾¼ÏÂ¤Î¶µ»Õ¤¿¤Á¤Î»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤Éâµ¤Íß¡Ù¤ØÂ³¤¯¡£
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×1976Ç¯11·î4Æü¹æ¤è¤ê
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¡É½÷ÀÆÈ¿ÈÎÀ¤Ç¶µ»ÕÆ±»Î¤¬ÂçÃÀÉÔÎÑ¡É¡¡¡ÉPTA²ñÄ¹¤¬½÷¶µ»Õ¤ÈÉÔÎÑ²¹ÀôÎ¹¹Ô¡É¡Ä¡¡ÃµÄå¤¬Ë½¤½Ð¤·¤¿¾¼ÏÂ¤Î¶µ»Õ¤¿¤Á¤Î»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤Éâµ¤Íß