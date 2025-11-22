中日の金丸夢斗投手（２２）が、来年１月に高知でカブス・今永の自主トレに参加することが２１日、分かった。同じ左腕の先輩で、憧れでもあるメジャーリーガー。２年目の飛躍へ、濃密な時間を共有することになった。

夢がかなった。昨年１２月の入団会見ではＤｅＮＡ時代の今永と同じ背番号「２１」を選択。「直球で空振りが取れるところが（今永さんの）魅力。少しでも近づけるように」と弟子入りを志願していた。開幕は出遅れたが、プロ１年目から１５試合で２勝６敗、防御率２・６１の成績。現状に満足することはなかった。

「よく気にかけてもらっている。トレーニングだけでなく、どんな生活をしているか、野球に対する考え方も教えてもらいたい。少しでも多くのことを学べたら」。金丸にとっては、夢の“今永塾”の入門。絶好の機会に胸を高鳴らせた。

関大３年時の２４年３月に侍ジャパンを経験した。１６日の韓国戦（東京Ｄ）にも先発。３回３失点の結果を受け止め「追い込んでから苦しんだ」と新たな課題も見つけた。来季の目標は２けた勝利。「今永メソッド」を吸収し、エースへの階段を駆け上がる。（森下 知玲）