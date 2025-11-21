¡Ö¿´¤ÎÉÂ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¥³¥¤¥ó¥í¥Ã¥«¡¼¤ËÍÂ¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ï¡È¥´¥ß¤Î¤è¤¦¤Ê²ÙÊª¡É¤À¤±¡Ä¡Ö3Àé±ß¤Ç½Õ¤òÇä¤ëÏ·½÷¡×¤È¶¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡Ö¤¢¤ë´ñ¹Ô¡×
歌舞伎町で〈1回3000円〉で身を売り続ける久美さん（仮名）が、娘の独立後も路上に立ち続けた理由が明らかになった前編。しかし、久美さんの生活は想像以上に過酷だった――。〈彼女の暮らしぶり〉と、筆者が最後に目撃した忘れがたい光景を描く。ノンフィクションライターの高木瑞穂氏の文庫『ルポ 新宿歌舞伎町 路上売春』（筑摩書社）より一部抜粋してお届けする。なおプライバシー保護の観点から本稿の登場人物はすべて仮名である。（全2回の2回目／最初から読む）
30Ç¯¡¢Î©¤Á¤ó¤Ü¤òÂ³¤±¤ëÈà½÷¤ÎÀ¸³è¤È¤Ï¡½¡½¡£¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼ÔÄó¶¡¡Ë
¢¡¢¡¢¡
¡Ö¥Í¥«¥Õ¥§Êë¤é¤·¤¹¤é¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×Èà½÷¤ÎÀ¸³è
¡¡¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤òÂà½Ð¤·¤Æ²ò»¶¤·¤¿ÍâÆü¤Î¤³¤È¤À¡£ºÆ¤Ó¸ø±à¤Çµ×Èþ¤µ¤ó¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¿©»ö¤ËÍ¶¤Ã¤¿ËÍ¤Ï¡¢µ×Èþ¤µ¤ó¤Î´õË¾¤ÇÊâ¤¤¤Æ¿ôÊ¬¤Îµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ëÃæ²ÚÎÁÍý¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¡ØÆü¹â²°¡Ù¤Ë¤¤¤¿¡£µ×Èþ¤µ¤ó¤¬ÌÍÎà¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó°Â¤¤Ãæ²Ú¤½¤Ð¤òÍê¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤âÆ±¤¸¤â¤Î¤òÃíÊ¸¤·¡¢¤Õ¤¿¤ê¤·¤ÆÌÍ¤ò¤¹¤¹¤ë¡£ÌÜÅª¤Ïµ×Èþ¤µ¤ó¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ´Ø·¸¤ò¿¼¤á¡¢µ×Èþ¤µ¤ó¤¬µòÅÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¤Î¸Ä¼¼¤Î¤Ê¤«¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡£
¡ÖÌÍÎà¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£µîÇ¯¤ÎÂç³¢Æü¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ³È¯¤·¤ÆÅ·¤×¤é¶¾Çþ¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Æ¸ì¤ëµ×Èþ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÍ¤ÏËÜÂê¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢»×ÏÇ¤Ï¤¹¤°¤ËÃÆ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£µ×Èþ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â24»þ´ÖÎÁ¶â¤è¤ê°Â¤¤Ìë¤«¤éÄ«¤Þ¤Ç¤Î¥Ê¥¤¥È¥Ñ¥Ã¥¯¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¤¡¢¤¹¤Ç¤Ëº£Æü¤âÂà½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ï¥Í¥«¥Õ¥§Êë¤é¤·¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Èà½÷¤Î¡Ö¼ýÆþ»ö¾ð¡×¤È¡Ö±Ä¶ÈÅØÎÏ¡×
¡¡¼ÂÆþ¤ê¤Ï¤è¤¯¤Æ1Æü¿ôÀé±ß¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¥¼¥í¤ÎÆü¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¤·¤Æ¡¢²ÙÊª¤òÃÖ¤¤¤¿¤ê±«Ïª¤ò¤·¤Î¤°µòÅÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï»×¤¤¤Î¤Û¤«ÌµÍý¤¬¤¢¤ê¡¢Ä«9»þ¤´¤í¤Ë¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¤«¤é½Ð¤ë¤È¤½¤Î¤Þ¤ÞÌë10»þ¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÏ©¾å¤Ë¡£
¡¡µ×Èþ¤µ¤ó¤ÏÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¸ø±àÉÕ¶á¤Ë¤¤¤¿¤ê¡¢¥Ï¥¤¥¸¥¢¤Î³¬ÃÊ¤ÇºÂ¤Ã¤¿¤ê¡¢¿ô»þ´Ö¤´¤È¤Ë¾ì½ê¤òÊÑ¤¨¤Æ¤Í¡×
¡¡°ì¤Ä¤Î¾ì½ê¤Ç¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¥¥Ä¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤«¤éÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿¸ú²ÌÅª¤ËµÒ¤ò¼è¤ëµ×Èþ¤µ¤ó¤Ê¤ê¤Î½èÀ¤½Ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¤È¤³¤íÊÑ¤ï¤ì¤ÐÉÊÊÑ¤ï¤ë¡£¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿·µ¬µÒ¤ÎÌÜ¤Ë¤È¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢ÃåÂØ¤¨¤äËÉ´¨¶ñ¤ÎÎà¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£µ×Èþ¤µ¤ó¤Ïº£Æü¤â»È¤¤¸Å¤·¤¿Âç¤¤á¤Î»æÂÞ¤È¥Ê¥¤¥í¥óÀ½¤Î¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ¿È¤ò³ÎÇ§¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢Âç¤¤á¤Î»æÂÞ¤Ë¤Ï¥é¥Ö¥Û¤ä¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¤ÇÆþ¼ê¤·¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦»È¤¤¼Î¤Æ¤Î»õ¥Ö¥é¥·¤ä¥³¥Ã¥È¥ó¤äÂØ¤¨¤Î²¼ÃåÎà¤¬¡¢¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤ÏºâÉÛ¤ä²½¾ÑÆ»¶ñ¤Ê¤É¤¬Íð»¨¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤¤¤Þ¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç»äÊª¤ÏÁ´Éô¤¸¤ã¤¢¤ë¤Þ¤¤¡£
¡¡Â¾¤Î²ÙÊª¤Ï¶á¾ì¤Î¥³¥¤¥ó¥í¥Ã¥«¡¼¤ËÍÂ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤òÅêÆþ¤·¤Æ¥«¥®¤ÇÈâ¤ò³«¤±¤ë¡£
¥³¥¤¥ó¥í¥Ã¥«¡¼¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ï¡Ä
¡¡¤Ê¤«¤«¤éA3¥Î¡¼¥ÈÂç¤Î¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°°ì¤Ä¤À¤±¤¬ÇÁ¤¯¡£Ãæ¿È¤Ï»È¤¤¼Î¤Æ¤Î¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥óÂÞ¤ÎÂ«¤ä¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¡¢µ×Èþ¤µ¤ó¤«¤é¤·¤¿¤éÀ§¤¬Èó¤Ç¤â¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÂåÊª¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÍ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¼è¤ë¤ËÂ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡¸í²ò¤ò¶²¤ì¤º¤Ë¸À¤¨¤Ð¥´¥ß¤Ç¤¢¤ë¡£Íý²òÉÔÇ½¤Ç¡¢¤Þ¤À¤É¤³¤«¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤Îµ¿Ç°¤âÉâ¤«¤Ö¤¬¡¢µ×Èþ¤µ¤ó¤Î»äÊª¤ÏËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤ÇÁ´Éô¤é¤·¤¤¡£
¡¡µ×Èþ¤µ¤ó¤Ï¥±¡¼¥¿¥¤ÅÅÏÃ¤¹¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤ËÌ¼¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤À¥±¡¼¥¿¥¤¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¿4Ç¯Á°¡£¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡£¥³¥í¥Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤É¤¤¤Ê¤¤¤«¡£ËÍ¤¬µ×Èþ¤µ¤ó¤Î¤¤¤Þ¤ä¤³¤ì¤«¤é¤òÍ«¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ì¼¤Î¤³¤È¤À¤±¤¬µ¤¤¬¤«¤ê¤À¤ÈºÇ¸å¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢µ×Èþ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¾ì½ê¡¢¤½¤¦Âçµ×ÊÝ¸ø±à¤Î¤Û¤¦¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¸÷·Ê
¡¡µ×Èþ¤µ¤ó¤È²á¤´¤·¤¿¿ôÆü´Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¸÷·Ê¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤¦¤º¤¯¤Þ¤ëµ×Èþ¤µ¤ó¤ò¡¢ËÍ¤¬ÇØ¸å¤«¤éµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÇÁ¤¹þ¤ó¤À¤È¤¤Î¤³¤È¤À¡£µ×Èþ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ê¤Ë¤¹¤ë¥Ô¥ó¥»¥Ã¥È¤ÎÀè¤ò»õ¤È»õ¤Î·ä´Ö¤Ë¤¢¤Æ¤Æ»õ´Ö¥Ö¥é¥·¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ»õÀÐ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤¢¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤²¿¤«¤ò¤Û¤¸¤¯¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½éÂÐÌÌ¤ÎÆü¤â¡¢Æü¹â²°¤ÇÃæ²Ú¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤¿Æü¤â¡¢²¿¤«¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¼ê¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ËÍ¤¬¡Ö²¿¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢¥Þ¥º¤¤¾ìÌÌ¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤Ã¤¿É½¾ð¤ò¤·¤Æ¡¢ÒôÓÍ¤Ë¾åÃå¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î¤Ê¤«¤Ë¥Ô¥ó¥»¥Ã¥È¤ò¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÉÔ²Ä»×µÄ¤Ê¹ÔÆ°¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼èºà»þ¤Ë¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëµ¿Ç°¤Ø¤È·Ò¤¬¤ë¡£
¤É¤¦¤«¤ª¸µµ¤¤Ç
¡¡²áµî¤Ë¼èºà¤·¤¿Î©¤Á¤ó¤Ü¤Î°ìÉô¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢¤É¤³¤«¿´¤ÎÉÂ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¨¡¨¡Ì²ºÞ¤ä¸þÀº¿ÀÌô¤ÎÎà¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë¤·¤Æ¤â¡£
¡¡¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¦¤³¤È¤ò¤Ä¤¤¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤Ïµ×Èþ¤µ¤ó¤È¾¯¤·¤Ç¤â¿¨¤ì¹ç¤¨¤Ð¤ï¤«¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤âÌÀ³Î¤ÊÅú¤¨¤Ê¤ÉÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¤¤¤Þ¤âËÍ¤Ï¡¢»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤ÐÂçµ×ÊÝ¸ø±à¤Ë´ó¤ë¡£
¡¡º£Æü¤Ï¤¤¤ë¤Ê¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤Î±«¤Ç¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¡£¤ï¤¶¤ï¤¶Ãµ¤·¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢¤¿¤Þ¤ÎÈà½÷¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤É¤³¤«¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡µ×Èþ¤µ¤ó¡¢¤É¤¦¤«¤³¤ì¤«¤é¤â¤ª¸µµ¤¤Ç¡£
¡Ê¹âÌÚ ¿ðÊæ¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë