この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで『マグニフィセント7はもう古い？7大テック企業への疑念と注目すべき企業』と題して、実業家・マイキー佐野氏が今最も注目されるテクノロジー企業の枠組みについて鋭く切り込んだ。冒頭から佐野氏は、従来のGAFAやマグニフィセント7（Google、Apple、Meta、Microsoft、Amazon、Tesla、NVIDIA）が本当に「今の相場のコアプレーヤーと言えるのか」と問いかけ、「マグニフィセント7という括り自体がウォール街でも時代遅れと見られ始めている」と指摘する。



佐野氏は、こうした呼び名は「人間が勝手にラベルを貼っているだけだ」と断じ、1960年代の「Nifty Fifty」、80年代の「WinTel」、90年代後半～2000年代のインターネットバブルを象徴した「NASDAQのフォー・ホースメン」、そしてGAFA、GAFAMへと移ってきた歴史を手短に整理する。どのラベルも“正解”ではなく、「その時代に何が評価され、どこに資金が集まっていたか」の写し鏡にすぎないというスタンスだ。



現在の主役はAIであり、「AIの時代だと言うなら、マグニフィセント7の顔ぶれをこのまま前提にしてよいのか」という問題提起が続く。OpenAIやAnthropicが上場した場合の扱い、すでに上場しているBroadcom、Palantir、OracleといったAIインフラ・エコシステムの中核企業をどう位置付けるかなど、ウォール街でも議論が割れている現状を紹介する一方で、通信機器やメモリチップの企業など、「モブ的」と見なされがちなインフラ企業こそAIブームの土台として再評価されていると語る。AppleやTeslaを「オワコン」と切り捨てる声にも触れつつ、「誰かがそう言っているからといって、それが真実になるわけではない」と冷静に釘を刺す。



さらに佐野氏は、今後はIoT、ロボティクス、電力、バイオなど物理領域とAIが融合する「フューズドエイジ」、そして契約・製造・配送・決済が自動連携する自立システム経済へと進むと展望する。その世界では、サプライチェーン全体を最適化する企業や、自律エージェントやロボットを支える企業群を軸にラベリングを組み直す必要があり、「次の主役は、今のマグニフィセント7の外側から現れる可能性が高い」と示唆する。



一方で、ラベリングそのものにはバイアスがかかることも強調する。時価総額、産業としての重要度、将来の成長期待のどこに重心を置くかで“7社の顔ぶれ”はいくらでも変わるため、「マグニフィセント7だから安全」「名前に入っていないから脇役」といった思考停止が最も危ういと指摘する。



ロボティクス、自動車、AI、電力、半導体など領域ごとに主要企業を整理するクセを持つことで、業界構造や伸びる領域が見えやすくなるという実務的な視点も提示しつつ、視聴者それぞれが「自分ならどこを外し、どこを入れるか」を考えてみることを促している。テック株やAI関連銘柄の行方を考えたい投資家にとっても有用な指針となるだろう。