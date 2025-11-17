トーマスタウン＆トーマスステーションで新作映画コラボ！限定グッズがもらえるウィンターキャンペーン開催中
「きかんしゃトーマス」の世界観を再現した屋内型テーマパーク「トーマスタウン新三郷」(埼玉県三郷市)と、屋内型プレイグラウンド「トーマスステーション」(池袋・岐阜・和泉)では、2025年11月11日から2026年1月12日(祝)まで、『映画 きかんしゃトーマス サンタをさがせ！パーシーのクリスマス急行』とコラボした「ウィンターキャンペーン」を開催中。2025年12月からはクリスマスダンスイベントもスタートする。
【写真】クリスマスツリーのフォトスポットや限定プレゼントが盛りだくさん！
■トーマスタウンってどんな場所？
トーマスたちが暮らす架空の島「ソドー島」の最大の街「ナップフォード」を再現した「トーマスタウン新三郷」。2009年9月のオープンから15年以上、多くの家族に愛され続けてきた屋内型テーマパークだ。全天候型の施設内では、専用通貨「トーマスコイン」を使ってアトラクションやゲームを楽しめる。入場は無料で、遊びたいアトラクションだけを選べるから、小さな子どものペースに合わせて過ごせるのもうれしい。
■パーティー気分が盛り上がる！クリスマス限定プレゼント
期間中、トーマスのトレインに乗った子ども全員に「パーティー・メガネ」をプレゼント(トーマスタウン新三郷、トーマスステーション池袋で配布)。きかんしゃトーマス初のクリスマス映画オリジナルデザインのメガネをかければ、パーティー気分が一気に高まること間違いなし。
さらに、プレイエリアを利用した子ども全員に「ペーパークラフト」をプレゼント。パーツを切り取って組み立てると、イルミネーションで飾られたきかんしゃトーマスが完成する。
■映画を見たら缶バッジがもらえる！特別コラボ企画
2025年12月12日(金)公開の『映画 きかんしゃトーマス サンタをさがせ！パーシーのクリスマス急行』の鑑賞済みチケットを提示すると、「パーシーのクリップ缶バッジ」がもらえる特別企画も実施(トーマスステーション和泉以外で実施)。映画を見てから施設に遊びに行けば、プレゼントがもらえて思い出も2倍に。対象映画館はトーマスタウン・トーマスステーション公式サイトで確認しよう。
■みんなで踊ろう！12月スタートの「クリスマスダンス」
2025年12月1日(月)からは、参加無料の「クリスマスダンス」イベントがスタート。クリスマスの定番ソング「赤鼻のトナカイ」をスタッフと一緒に楽しく踊ろう。平日は14時から、土日は15時から開催。ダンスイベントに参加すると「DANCEイベントスタンプカード」がもらえて、参加回数に応じて特典をゲットできる。
スタンプカード特典の内容
(1) 1回参加：ポップコーン100円引き
(2) 2回参加：トーマスコイン2枚以上の両替で、プラス1枚プレゼント
(3) 3回参加：「トーマスのくるくるカーニバル」1トーマス割引
(4) 4回参加：ブレンダム・ドック(遊具エリア)子ども基本料金半額
(5) 5回参加：オリジナルミニタオルプレゼント ※スタンプカード1枚につき1回限り
(1)〜(4)の特典は2026年3月31日(火)まで何度でも利用可能。しかもこのスタンプカードは、2026年2月のバレンタインイベントでも継続して使えるから、クリスマスイベントが終わっても大切に保管しておこう。
■高さ130センチ！大きなクリスマスツリーで記念撮影
期間中、施設内には高さ130センチの大きなクリスマスツリーのフォトスポットが登場。おなじみのキャラクターが勢ぞろいしたフォトスポットで、クリスマスの思い出を残そう。
■「あそびパーク」でもペーパークラフトがもらえる！
さらに、バンダイナムコアミューズメントが運営する「あそびパーク」「あそびパークPLUS」でも、2025年11月21日(金)から連動キャンペーンを実施。入場者にトーマスのペーパークラフトをプレゼントするほか、施設内ではぬりえも楽しめる。
また、ナムコポイントアプリ会員向けには、抽選で2名に「プラレールトーマスの世界へようこそ！ベストセレクションセット」が当たるプレゼントキャンペーンも実施(応募期間：2025年11月21日(金)〜12月10日(水))。クリスマスごろに届く予定なので、プレゼントとしても最適だ。
どの施設も屋内型だから、寒い冬でも天候を気にせず楽しめるのが本当にありがたい。クリスマスシーズンのおでかけ先に迷ったら、ぜひトーマスタウン新三郷、トーマスステーション(池袋・岐阜・和泉)へ。新作映画とセットで楽しめば、今年のクリスマスは特別な思い出になるはず。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2025 Gullane (Thomas) Limited.
■トーマスタウンってどんな場所？
トーマスたちが暮らす架空の島「ソドー島」の最大の街「ナップフォード」を再現した「トーマスタウン新三郷」。2009年9月のオープンから15年以上、多くの家族に愛され続けてきた屋内型テーマパークだ。全天候型の施設内では、専用通貨「トーマスコイン」を使ってアトラクションやゲームを楽しめる。入場は無料で、遊びたいアトラクションだけを選べるから、小さな子どものペースに合わせて過ごせるのもうれしい。
■パーティー気分が盛り上がる！クリスマス限定プレゼント
期間中、トーマスのトレインに乗った子ども全員に「パーティー・メガネ」をプレゼント(トーマスタウン新三郷、トーマスステーション池袋で配布)。きかんしゃトーマス初のクリスマス映画オリジナルデザインのメガネをかければ、パーティー気分が一気に高まること間違いなし。
さらに、プレイエリアを利用した子ども全員に「ペーパークラフト」をプレゼント。パーツを切り取って組み立てると、イルミネーションで飾られたきかんしゃトーマスが完成する。
■映画を見たら缶バッジがもらえる！特別コラボ企画
2025年12月12日(金)公開の『映画 きかんしゃトーマス サンタをさがせ！パーシーのクリスマス急行』の鑑賞済みチケットを提示すると、「パーシーのクリップ缶バッジ」がもらえる特別企画も実施(トーマスステーション和泉以外で実施)。映画を見てから施設に遊びに行けば、プレゼントがもらえて思い出も2倍に。対象映画館はトーマスタウン・トーマスステーション公式サイトで確認しよう。
■みんなで踊ろう！12月スタートの「クリスマスダンス」
2025年12月1日(月)からは、参加無料の「クリスマスダンス」イベントがスタート。クリスマスの定番ソング「赤鼻のトナカイ」をスタッフと一緒に楽しく踊ろう。平日は14時から、土日は15時から開催。ダンスイベントに参加すると「DANCEイベントスタンプカード」がもらえて、参加回数に応じて特典をゲットできる。
スタンプカード特典の内容
(1) 1回参加：ポップコーン100円引き
(2) 2回参加：トーマスコイン2枚以上の両替で、プラス1枚プレゼント
(3) 3回参加：「トーマスのくるくるカーニバル」1トーマス割引
(4) 4回参加：ブレンダム・ドック(遊具エリア)子ども基本料金半額
(5) 5回参加：オリジナルミニタオルプレゼント ※スタンプカード1枚につき1回限り
(1)〜(4)の特典は2026年3月31日(火)まで何度でも利用可能。しかもこのスタンプカードは、2026年2月のバレンタインイベントでも継続して使えるから、クリスマスイベントが終わっても大切に保管しておこう。
■高さ130センチ！大きなクリスマスツリーで記念撮影
期間中、施設内には高さ130センチの大きなクリスマスツリーのフォトスポットが登場。おなじみのキャラクターが勢ぞろいしたフォトスポットで、クリスマスの思い出を残そう。
■「あそびパーク」でもペーパークラフトがもらえる！
さらに、バンダイナムコアミューズメントが運営する「あそびパーク」「あそびパークPLUS」でも、2025年11月21日(金)から連動キャンペーンを実施。入場者にトーマスのペーパークラフトをプレゼントするほか、施設内ではぬりえも楽しめる。
また、ナムコポイントアプリ会員向けには、抽選で2名に「プラレールトーマスの世界へようこそ！ベストセレクションセット」が当たるプレゼントキャンペーンも実施(応募期間：2025年11月21日(金)〜12月10日(水))。クリスマスごろに届く予定なので、プレゼントとしても最適だ。
どの施設も屋内型だから、寒い冬でも天候を気にせず楽しめるのが本当にありがたい。クリスマスシーズンのおでかけ先に迷ったら、ぜひトーマスタウン新三郷、トーマスステーション(池袋・岐阜・和泉)へ。新作映画とセットで楽しめば、今年のクリスマスは特別な思い出になるはず。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2025 Gullane (Thomas) Limited.