「きかんしゃトーマス」の世界観を再現した屋内型テーマパーク「トーマスタウン新三郷」(埼玉県三郷市)と、屋内型プレイグラウンド「トーマスステーション」(池袋・岐阜・和泉)では、2025年11月11日から2026年1月12日(祝)まで、『映画 きかんしゃトーマス サンタをさがせ！パーシーのクリスマス急行』とコラボした「ウィンターキャンペーン」を開催中。2025年12月からはクリスマスダンスイベントもスタートする。

クリスマスツリーのフォトスポットや限定プレゼントが盛りだくさん！

「トーマスタウンのハッピークリスマス」メインビジュアル


■トーマスタウンってどんな場所？

トーマスたちのいる架空の島“ソドー島”の街並みを再現した屋内型テーマパーク


トーマスたちが暮らす架空の島「ソドー島」の最大の街「ナップフォード」を再現した「トーマスタウン新三郷」。2009年9月のオープンから15年以上、多くの家族に愛され続けてきた屋内型テーマパークだ。全天候型の施設内では、専用通貨「トーマスコイン」を使ってアトラクションやゲームを楽しめる。入場は無料で、遊びたいアトラクションだけを選べるから、小さな子どものペースに合わせて過ごせるのもうれしい。

■パーティー気分が盛り上がる！クリスマス限定プレゼント

期間中、トーマスのトレインに乗った子ども全員に「パーティー・メガネ」をプレゼント(トーマスタウン新三郷、トーマスステーション池袋で配布)。きかんしゃトーマス初のクリスマス映画オリジナルデザインのメガネをかければ、パーティー気分が一気に高まること間違いなし。

パーティー・メガネ。トーマスのトレインに乗った子ども全員にプレゼント


さらに、プレイエリアを利用した子ども全員に「ペーパークラフト」をプレゼント。パーツを切り取って組み立てると、イルミネーションで飾られたきかんしゃトーマスが完成する。

ペーパークラフト(展開図)


トーマスのクリスマス仕様ペーパークラフト(完成品)


■映画を見たら缶バッジがもらえる！特別コラボ企画

2025年12月12日(金)公開の『映画 きかんしゃトーマス サンタをさがせ！パーシーのクリスマス急行』の鑑賞済みチケットを提示すると、「パーシーのクリップ缶バッジ」がもらえる特別企画も実施(トーマスステーション和泉以外で実施)。映画を見てから施設に遊びに行けば、プレゼントがもらえて思い出も2倍に。対象映画館はトーマスタウン・トーマスステーション公式サイトで確認しよう。

パーシーのクリップ缶バッジ。映画鑑賞済みチケット提示でもらえる特別プレゼント


■みんなで踊ろう！12月スタートの「クリスマスダンス」

クリスマスダンスイベントは12月1日〜25日まで毎日開催、参加無料でスタンプカードがもらえる


2025年12月1日(月)からは、参加無料の「クリスマスダンス」イベントがスタート。クリスマスの定番ソング「赤鼻のトナカイ」をスタッフと一緒に楽しく踊ろう。平日は14時から、土日は15時から開催。ダンスイベントに参加すると「DANCEイベントスタンプカード」がもらえて、参加回数に応じて特典をゲットできる。

スタンプカード特典の内容

(1) 1回参加：ポップコーン100円引き

(2) 2回参加：トーマスコイン2枚以上の両替で、プラス1枚プレゼント

(3) 3回参加：「トーマスのくるくるカーニバル」1トーマス割引

(4) 4回参加：ブレンダム・ドック(遊具エリア)子ども基本料金半額

(5) 5回参加：オリジナルミニタオルプレゼント ※スタンプカード1枚につき1回限り

(1)〜(4)の特典は2026年3月31日(火)まで何度でも利用可能。しかもこのスタンプカードは、2026年2月のバレンタインイベントでも継続して使えるから、クリスマスイベントが終わっても大切に保管しておこう。

DANCEイベントスタンプカードの特典内容一覧


■高さ130センチ！大きなクリスマスツリーで記念撮影

期間中、施設内には高さ130センチの大きなクリスマスツリーのフォトスポットが登場。おなじみのキャラクターが勢ぞろいしたフォトスポットで、クリスマスの思い出を残そう。

130センチのクリスマスツリーを背景に、イルミネーションで飾られたトーマスとパーシーが登場


■「あそびパーク」でもペーパークラフトがもらえる！

さらに、バンダイナムコアミューズメントが運営する「あそびパーク」「あそびパークPLUS」でも、2025年11月21日(金)から連動キャンペーンを実施。入場者にトーマスのペーパークラフトをプレゼントするほか、施設内ではぬりえも楽しめる。

また、ナムコポイントアプリ会員向けには、抽選で2名に「プラレールトーマスの世界へようこそ！ベストセレクションセット」が当たるプレゼントキャンペーンも実施(応募期間：2025年11月21日(金)〜12月10日(水))。クリスマスごろに届く予定なので、プレゼントとしても最適だ。

「プラレール トーマスの世界へようこそ！ベストセレクションセット」。ナムコポイントアプリのプレゼントキャンペーン賞品


どの施設も屋内型だから、寒い冬でも天候を気にせず楽しめるのが本当にありがたい。クリスマスシーズンのおでかけ先に迷ったら、ぜひトーマスタウン新三郷、トーマスステーション(池袋・岐阜・和泉)へ。新作映画とセットで楽しめば、今年のクリスマスは特別な思い出になるはず。

※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。

(C)2025 Gullane (Thomas) Limited.