Åß¤Î´¥Áç¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤à♡¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ö±ÛÅß¥¯¥êー¥à¡×¤Ç¤·¤Ã¤È¤êÈ©¤Ø
´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤ëµ¨Àá¡¢Íê¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï¤ä¤µ¤·¤¤¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤ëÊÝ¼¾¥±¥¢¡£¥Óー¥Ï¥Ëー¥ïー¥¯¥¹¤«¤é¡¢Åß¸ÂÄê¤Î¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡Ö±ÛÅß¥¯¥êー¥à¡×¤¬º£Ç¯¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ä¤Ð¤Á¤Î·Ã¤ß¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿ÊÝ¼¾¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢´¥ÁçÃÎ¤é¤º¤Î¤·¤Ã¤È¤êÈ©¤Ø¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥Ã¥×¤ä¥Ðー¥à¤Ê¤ÉÁ´¿È¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÂ·¤¤¡¢´¨¤µ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ö±ÛÅß¥¯¥êー¥à¡×¤ÇÅß¤ÎÈ©¤ò¼é¤ë
¸·¤·¤¤Åß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö±ÛÅß¥¯¥êー¥à¡×¤Ï¡¢´¥Áç¤ä´¨¤µ¤Ç¥À¥áー¥¸¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤È©¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¥ー¥×¡£
100g ÀÇ¹þ1,320±ß¡ÊËÜÂÎ1,200±ß¡Ë¡£Á´¿ÈÍÑÊÝ¼¾¥¯¥êー¥à¤È¤·¤Æ¼ê¤ä¤Ò¤¸¡¢µÓ¤Ê¤É¡¢´¥Áç¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¤ß¤Ä¤Ð¤ÁÍ³Íè¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤À®Ê¬¡Ê¥Ï¥Á¥ß¥Ä¡¢¥Ï¥Á¥ß¥Ä¥¨¥¥¹¡¢²Ã¿åÊ¬²ò¥íー¥ä¥ë¥¼¥êー¥¿¥ó¥Ñ¥¯¡¢¥×¥í¥Ý¥ê¥¹¥¨¥¥¹¡¢¥ß¥Ä¥í¥¦¡Ë¤òÇÛ¹ç¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥¨ー¥Ç¥ë¥ï¥¤¥¹²Ö¡¿ÍÕ¥¨¥¥¹¤Ê¤É¤Î¿¢ÊªÀ®Ê¬¤¬Åß¤ÎÈ©¤ò·ò¤ä¤«¤ËÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ï¥Ëー¥µ¥Ã¥¯¥ë¤Î¹á¤ê¤¬¿´¤Þ¤ÇËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹♡
Yunth¤¬Â£¤ëÅß¤ÎBeauty Gift¢ö¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤Ç¡ÈÅßÈþÈ©¡É¤òÀè¼è¤ê
¿°¤â¤¦¤ë¤ª¤¦¡Ö±ÛÅß¥ê¥Ã¥×¡×¤Ç¥Ä¥ä¤ò¥×¥é¥¹
´¥Áç¤ä¹Ó¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿°¤Ë¤Ï¡¢¡Ö±ÛÅß¥ê¥Ã¥×¡×¡Ò¥ê¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¡Ó¤ò¡£4.5g ÀÇ¹þ385±ß¡ÊËÜÂÎ350±ß¡Ë¤Ç¡¢¥³¥¯¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤È¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÅÉ¤ê¿´ÃÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤ß¤Ä¤Ð¤ÁÍ³Íè¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤À®Ê¬¡Ê¥Ï¥Á¥ß¥Ä¡¦¥ß¥Ä¥í¥¦¡¦¥íー¥ä¥ë¥¼¥êー¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥Ü¥«¥ÉÌý¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥Ù¥êー¼ï»ÒÌý¤Ê¤É¿¢ÊªÍ³Íè¤ÎÊÝ¼¾À®Ê¬¤òìÔÂô¤ËÇÛ¹ç¡£
－40¡î¤Ç¤âÀ¸¤¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Ù¥êー¤«¤éÃê½Ð¤·¤¿¼ï»ÒÌý¤Ï¡¢ÆÃ°ÛÅª¤Ê»éËÃ»ÀÁÈ¿¥¤È¥ß¥Í¥é¥ë¤òËÉÙ¤Ë´Þ¤ß¡¢¹â¤¤ÊÝ¼¾ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
Á´¿È¤Ë»È¤¨¤ë¡Ö±ÛÅß¥Ðー¥à¡×¤Ç½¸Ãæ¥±¥¢
´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¤¼ê¸µ¤äÈ±¡¢¥ê¥Ã¥×¤Þ¤Ç¥Þ¥ë¥Á¤Ë»È¤¨¤ë¡Ö±ÛÅß¥Ðー¥à¡×¡ÒÈþÍÆ¥ª¥¤¥ë¡Ó¤Ï¡¢18g ÀÇ¹þ1,760±ß¡ÊËÜÂÎ1,600±ß¡Ë¡£»ØÀè¤Ç¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥ª¥¤¥ë¾õ¤ËÊÑ²½¤·¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤Ù¤¿¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¤ß¤Ä¤Ð¤ÁÍ³ÍèÀ®Ê¬¡Ê¥Ï¥Á¥ß¥Ä¡¦¥ß¥Ä¥í¥¦¡¦¥íー¥ä¥ë¥¼¥êー¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥·¥¢»é¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥Ù¥êー¼ï»ÒÌý¹²¤Ê¤É¤Î¿¢ÊªÍ³ÍèÊÝ¼¾À®Ê¬¤òÇÛ¹ç¡£´¥Áç¤·¤¬¤Á¤ÊÅß¤ÎÁ´¿È¤ò¤·¤Ã¤È¤êÀ°¤¨¤Þ¤¹¢ö
¡ö¹ －40¡î¤Ç¤âÀ¸¤¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Ù¥êー¡£¤½¤Î¼ï»ÒÌý¤ÏÆÃ°ÛÅª¤Ê»éËÃ»ÀÁÈ¿¥¤È¥ß¥Í¥é¥ë¤òËÉÙ¤Ë´Þ¤ß¡¢Í¥¤ì¤¿ÊÝ¼¾ÎÏ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¡ö² ¥Û¥í¥à¥¤¥¤¥Á¥´¼ï»ÒÌý
Åß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¡È¤ªÈ©¤Î¤ª¼é¤ê¡É♡
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë±ÛÅß¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¥Ï¥¦¥¹¥ª¥Ö¥íー¥¼¤ÎÅ¹ÊÞ¤äLOFT¡¢¥Ï¥ó¥º¤Ê¤É¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¤µ¤é¤Ë³Æ¼ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇäÃæ¡£
Åß¤Î´¥Áç¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ê¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤Èµ±¤¯ÁÇÈ©¤ØÆ³¤¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£´¨¤¤µ¨Àá¤â¡¢¤ß¤Ä¤Ð¤Á¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©