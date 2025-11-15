京都在住フランス人が絶賛する“日本の当たり前” 「どこでも自販機、家で靴を脱ぐ…この感動は異次元」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル『京都のフランス人』の動画「日本じゃ普通…でも僕には衝撃でした【外国人の本音】」で、フロリアンさんが日本生活で感じた「日本の普通が、実はとてつもなく素晴らしいこと」について語った。京都在住・フランス人であるフロリアンさんは、日本に住んで10年以上。その長い滞在で、日常に溶け込み“当たり前”になっている様々な日本文化やマナーの“驚き”を独自の視点で掘り下げていった。
最初の驚きとしてフロリアンさんが挙げたのが「財布やカバンを落としても中身がすべて戻ってくる」という日本人の正直さだ。「最初に日本に来た時、財布を失くして完全に諦めていたが、“今晩行ってみた方がいい”と言われて警察に行くと、すべてそのままで戻ってきた。円もお札も一円も取られていなかった。本当に素晴らしい」と、感動を伝えた。さらに、「もう一度カバンごと落としたが、それも全部帰ってきた。これも日本の“信用”の証だ」と海外との違いを強調した。
続いて「日本の家では必ず靴を脱ぐ」という文化についても、「フランスではそれほど厳しくないので、最初は靴のまま家に入って戸惑った。でも今では“靴を脱がない家”なんて考えられないし、もし実家に戻っても、お母さんに“靴脱いでよ”って言われてもみんな守らない。日本の家の清潔さは本当にすごい、“靴文化”にはもう戻れない」と語る。
日常の便利さについても触れ、「日本の自動販売機はどこにでもあって使えるのが信じられない。冬は温かい、夏は冷たい飲み物が簡単に買えるのがありがたい。フランスだと自販機が壊れていたり、盗まれたりでほとんど機能しない。“日本慣れ”してしまった今、フランスでは飲み物を探すのに苦労した」と、自身の“日常感覚”の劇的な変化を述べた。
日本人のマナーや公共の秩序についても、「日本の電車やバスはとても静かで清潔。みんなきちんとマナーを守っている。フランスや香港では車内がうるさくて、足を通路に投げ出したりする人も多く、本当に日本は別世界」と称賛。「日本に来て人が多くても静かで、ストレスフリーで過ごせる。これは“当たり前”じゃない」と、異国との違いに改めて驚いたと話した。
最後に、「日本の季節感、桜や紅葉、こたつなど、四季折々のイベントや習慣、お店の季節サービスにも心動かされる。普通の生活の中での当たり前が、日本では本当に素晴らしいものだと気づかされ、自分の価値観が変わった」と感謝の気持ちで締めくくった。
動画のラストでは、「当たり前の日常がどれだけ幸せか、これからも日本でたくさんの夢やプロジェクトを叶えていきたい。応援よろしくお願いします！」と視聴者に呼びかけ、前向きなメッセージを届けていた。
最初の驚きとしてフロリアンさんが挙げたのが「財布やカバンを落としても中身がすべて戻ってくる」という日本人の正直さだ。「最初に日本に来た時、財布を失くして完全に諦めていたが、“今晩行ってみた方がいい”と言われて警察に行くと、すべてそのままで戻ってきた。円もお札も一円も取られていなかった。本当に素晴らしい」と、感動を伝えた。さらに、「もう一度カバンごと落としたが、それも全部帰ってきた。これも日本の“信用”の証だ」と海外との違いを強調した。
続いて「日本の家では必ず靴を脱ぐ」という文化についても、「フランスではそれほど厳しくないので、最初は靴のまま家に入って戸惑った。でも今では“靴を脱がない家”なんて考えられないし、もし実家に戻っても、お母さんに“靴脱いでよ”って言われてもみんな守らない。日本の家の清潔さは本当にすごい、“靴文化”にはもう戻れない」と語る。
日常の便利さについても触れ、「日本の自動販売機はどこにでもあって使えるのが信じられない。冬は温かい、夏は冷たい飲み物が簡単に買えるのがありがたい。フランスだと自販機が壊れていたり、盗まれたりでほとんど機能しない。“日本慣れ”してしまった今、フランスでは飲み物を探すのに苦労した」と、自身の“日常感覚”の劇的な変化を述べた。
日本人のマナーや公共の秩序についても、「日本の電車やバスはとても静かで清潔。みんなきちんとマナーを守っている。フランスや香港では車内がうるさくて、足を通路に投げ出したりする人も多く、本当に日本は別世界」と称賛。「日本に来て人が多くても静かで、ストレスフリーで過ごせる。これは“当たり前”じゃない」と、異国との違いに改めて驚いたと話した。
最後に、「日本の季節感、桜や紅葉、こたつなど、四季折々のイベントや習慣、お店の季節サービスにも心動かされる。普通の生活の中での当たり前が、日本では本当に素晴らしいものだと気づかされ、自分の価値観が変わった」と感謝の気持ちで締めくくった。
動画のラストでは、「当たり前の日常がどれだけ幸せか、これからも日本でたくさんの夢やプロジェクトを叶えていきたい。応援よろしくお願いします！」と視聴者に呼びかけ、前向きなメッセージを届けていた。
関連記事
フロリアン（YouTuber）、保護動物でない犬を選んだ理由「簡単じゃない。家族の安全を考えた」
【PR】人気YouTuberが語る、海外生活のリアル-「安全意識ゼロは日本だけ」
10年在住フランス人、日本の「厳格移民政策は当たり前」と独自視点で語る
チャンネル情報
Bonjour、フロリアンと申します！ 京都在住のフランス人です！食べ物、人生、仕事、恋愛などフランスと日本の文化の違いをご紹介します。ぜひ、チャンネル登録と応援よろしくお願いします. 100万登録者になったらフランスへな旅行を提供します！フランス人ユーチューバーはまだ言わないけど検索するとき見つけてほしい