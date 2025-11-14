女性7人組「HANA」が大みそかの第76回NHK紅白歌合戦に初出場する。14日、同局が出場歌手を発表した。今年1月のデビュー決定から1年での夢の舞台にたどり着いた。

メンバーのMOMOKAは「紅白歌合戦というステージは私たちにとって一つの目標でもあり、とっても輝かしい大きな舞台だと思っております」と感慨。

「この舞台に立てることは私たちを応援してくださってるファンのHONEYs（ハニーズ）の皆さん、そして支えてくださる皆さん、そして愛をくださる方々のおかげだと心から思っております。本当にありがとうございます」と感謝した。

ラッパーのちゃんみな（27）がプロデューサーを務めたオーディション「No No Girls」の合格者7人で結成。最終審査はKアリーナ横浜で行われ、チケットの総申し込み数が約5万人。YouTubeでの生配信では同時接続者数が56万人を超えるなど大きな注目を浴びた。

デビューメンバー決定後も勢いはとどまることを知らない。4月発表のデビュー曲「ROSE」が3カ月でサブスクリプション（定額聴き放題）で1億回再生を突破。その後もプレデビュー曲「Drop」と「Blue Jeans」「Burning Flower」の4曲が1億回再生を突破するなど音楽チャートを席巻している。