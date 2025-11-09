Ｊ１町田のＭＦ相馬勇紀（２８）が、天皇杯準決勝（１６日）と日本代表活動が同じ時期にかぶっている問題について見解を示した。

町田は９日に明治安田Ｊ１リーグＦＣ東京戦（国立）に０―１で敗戦。相馬は左サイドから何度もドリブルで突破を試みるが、相手の右サイドバックのＤＦ長友佑都（３９）に封じられるなど、得点にはつながらなかった。

試合後、相馬は１６日のＦＣ東京との天皇杯準決勝（国立）が、国際Ａマッチ期間の代表活動（１０〜１８日）中に行われるため、代表の森保一監督が天皇杯で４強に勝ち残っている町田、ＦＣ東京、神戸、広島からの招集を見送った件について言及。相馬は「日程が日程なので。誰も悪くないというか、日程が変わってほしいという願いはある。来年からは絶対にやめてほしいという気持ちは正直あります。今回に関しては決まったこと。用意していただいた舞台なので」と胸の内を明かした。

さらに「でも本当に難しいんですよ。選手なら誰だってそうだが、日本代表に入れるチャンスがあるなら戦いたい。僕はこのクラブでタイトルを取りたいという思いも、代表への思いも、どちらの方が大きいとかはない。逆に自分で選択するより、そういう環境をつくってもらえたのはすごくやりやすいし、ありがたい」と今回は天皇杯のタイトル奪取に専念していく構えだ。

「僕はこのチームに来る時にタイトルを絶対に取りたいという決意で来た。次の準決勝は（今日と同じ）ＦＣ東京なので。今日負けた悔しさも乗せ、まずは次戦を戦いたい」と悲願のタイトル獲得に向け闘志を燃やした。