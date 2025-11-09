東大生30人に「IQ」を聞いてみたら“意外な結果”が明らかに。「IQが高いとむしろ…」語られたホンネとは
―［貧困東大生・布施川天馬］―
昨今、隙間時間にサッと遊べるスマホパズルゲーム需要が増えています。
「このパズルが解けたら、あなたがIQ140！」のような広告を見かけたことはあるのでは。
こういった広告は、大体わざと失敗する形式をとっており、もどかしさからインストールさせる戦術が取られているようです。
頭のよさや優秀さを測る表記として、受け入れられている“IQ”ですが、本来の意味は「知能指数」であり、認知能力に過ぎません。
しかも、これは絶対値ではなく偏差値のようなもので、「同年代の中で○%」を示すに過ぎない。どんなにひ弱な大人でも、幼稚園児と相撲を取って負けないように、同年代で平均より劣るIQを持っていても、それが絶対的にその人を貶めるものではありません。
「東大生のIQは平均120！」と根も葉もないうわさが流れることもあります。きっと誉め言葉なのでしょうし、普通ならうれしいのかもしれませんが、当の本人たちは白けた表情。
今回は現役東大生30人に話を聞いて分かった「IQに踊らされる世間への本音」をお伝えします。
◆東大生のほとんどが自分のIQを知らない
まず、東大生たちは自らのIQを知っているのでしょうか？
聞いてみたところ、正式な知能指数検査（WAISなど）の受検経験がある方は、1人もいませんでした。
「ネットの簡易的なテストで140だった」など仰る方もいらっしゃいましたが、IQを測るには形式により2時間以上かかることも珍しくなく、検査費用も高額（2万円〜）なので、無料で手軽に受けられるネットのIQテストに意味はありません。
受けない理由は「別に興味がない」「知るのは面白いかもしれないが、わざわざ時間とお金を割くほどではない」「知りたい気持ちはあるが、とても低い数値が出たらショックを受けそう」など。
ただ、IQを押し出したゲーム広告や、それに釣られる人々に対しては、冷ややかな意見が。
◆IQに対して手厳しい意見
「目に見えて素晴らしい実績を出したことのない人間が、周りから評価されるためにIQというわかりやすい指標を求めている……みたいな偏見が自分の中にはあります。わかりやすい実績があるなら必要ないでしょうし、周りの評価を気にしない方も求めないでしょうから」（前期教養学部Hさん）
「東大生でIQ気にしている人なんているのかな？と思います。高IQ=一般社会で賢いというわけでもありませんし、社会性に問題が生じる可能性もありますから、それならむしろ高IQなんていりません」（法学部Oさん）
「冷静に考えて、もっと社会的に信用がある学歴とか職歴がある人は、その肩書で十分なので、そういったものがないからこそ『本当は頭がいいんだよ！』とアピールしたがるのでは。頭がいい人のアクセサリーならいいですけど、そうでもなければ痛いですよね」（工学修士課程Sさん）
今回話を聞いた東大生たちの中で、高IQに対して好意的な意見を持つ人は、一人もいませんでした。
彼ら自身は、「東大受験」という高難易度のテストを突破してきた実績がありますし、「自分は能力がある」と知っているからこそ、外部に自らの能力証明を求めないのかもしれません。
◆「IQが違うから話が合わない」と言う人たち
筆者が今年8月に入会したMENSA（「人類の上位2%のIQ」を入会条件に掲げるイギリスの団体）の会合でよく話されるのは「生きづらいよね」という愚痴や悩みの暴露。
話のペースが会う人がいないとか、周囲と興味の方向が異なるとか、人によっては嫌味に感じるかもしれませんが、アレはどちらかと言えば避難所に近いコミュニティです。
筆者自身も「どんな世界だろう？」と気になって覗いてみたはいいものの、そこまで変わった方もおらず、感覚としては「ゲームを誘えるコミュニティが一つ増えた」程度。
