茂木健一郎「詐欺広告や陰謀論が絶えないのは“人間の本質”」-ネット技術進化でも“ガードレールは持てない”と語る

「インターネットやAIのダークサイドはずっとあるんじゃないかな。それが人間だから。」──脳科学者の茂木健一郎氏が自身の動画でこう語った。動画タイトルになっているように、茂木氏は詐欺広告や外国勢力による情報操作、AIによる不完全なコンテンツ検閲など、現代のインターネットやテクノロジーが抱えるダークサイドについて、多角的な視点から深掘りした。



茂木氏は「詐欺広告、クリックしただけで個人情報が抜かれる」「外国からの情報工作により世論が不安定化される」など、ネット社会を揺るがす問題が決して新しい現象ではないと強調。また、人間の創造性がAIの対応を常に上回り「詐欺広告をゼロにするのは技術的に極めて難しい」と現状を分析した。「イタチごっこになるじゃないですか」と、AIや監視システムを導入しても根絶できないのがリアルだという。



さらに、「AIのダークサイドは人間の側面に起因している」と述べ、AIによるコンテンツ監視では最後は人間が対応せざるを得ず、その過酷さやメンタルヘルスへの影響にまで及ぶ現実を指摘。「すごく低賃金でダークサイドの情報監視をやらされ、メンタルをやられてしまう人がいる」と明かす。



加えて、ブロックチェーンや暗号資産、匿名性の高い通信手段（テレグラムなど）に関しても、プライバシー保護という価値と“アングラ経済”や犯罪利用という危うさが常に背中合わせにある現実を語った。「インターネットは人間を映す鏡。人間って100％白ではない。だからどんなガードレールを入れても、ポジティブな面とネガティブな面、両方が出てしまう」と言及。



デジタル民主主義やAI技術の進化に対しても、「新しい技術が人間を根本的に変えるという幻想から自由になった方がいい」「技術は中立であり、我々人間の本性をそのまま映すだけ」と呼びかけた。「詐欺広告や陰謀論が蔓延するのは仕方がないこと」と冷静に現状を受け止めつつ、「結局問われるのは自分自身の誠実さ。世の中にそれ以上のことを求めすぎず、自分なりの基準を持ってネットや技術と向き合うのが一番大事」と締めくくった。