YouTube動画「高市早苗内閣総理大臣が、国会答弁中に突然やりはじめたこと。（笑）」では、脳科学者でコメディアンでもある茂木健一郎氏が、高市早苗内閣総理大臣になりきって登場。動画内で茂木氏は、いま話題となっているガソリン特別税や日本国民のための政策について語る傍らで、まさかのユニークな行動を披露した。



高市総理になりきった茂木氏は「私、今日午前3時からですね、答弁書をすり合わせまして、精密にですね、お答えするように準備しております」と、まるで本物の総理さながら真剣な態度を見せ、「私、高市早苗ですね、馬車馬のように働いて、日本国民のために頑張りたいと思っています」と“働き者”ぶりをアピール。



続けて、「美容院に行く暇がなくてですね、こうやって国会で答弁しながら、ちょっと髪の毛をですね、...切らせてください」と、答弁中に持参のハサミで突然自らの髪の毛をカットするパフォーマンスを始めた。一連の行動について「これも早苗ルックってことで、皆さん真似してください」と発言し、「もしよかったら、女子大生の方は授業に出ているとき、OLの方は会社で働いているときに、もうちょっと美容院に行く時間がないからってことで、突然こうやってハサミを取り出して髪の毛を切り出す...これが高市早苗の言う、馬車馬のように働く、そういう姿勢でございます」と、高市流の“働き方”を力説した。



カットした髪をカメラに見せながら「こんなふうに日本国民のために頑張っているから、皆さん応援してくださいね」とアピール。そして動画の締めでは、「良い子の皆さんは真似しないでください。首相公邸に美容院の方くらい派遣して差し上げたらいいんじゃないですか」と、素に戻った自身がツッコミを入れ、ユーモアあふれるエンディングとなった。