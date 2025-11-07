モスフードサービス（東京都品川区）が展開するモスバーガーが、「モスの匠味（たくみ）」シリーズから「黒毛和牛のダブルチーズバーガー」を11月12日から数量限定で発売します。

【画像】「えっ…絶対おいしいじゃん……！」→これがモス「黒毛和牛のダブルチーズバーガー」の“プレミアム”なビジュアルです！

一頭買いした黒毛和牛を使用

「モスの匠味」は、2003年8月から2008年5月まで販売されていた「プレミアムなシリーズ」。通常とは違った食材を使用するなど、こだわりが詰まったことを表したという名称をそのままに、今回“復活”となります。

「黒毛和牛のダブルチーズバーガー」は、プレミアムバンズにハーフマヨネーズタイプを塗り、黒毛和牛パティとチェダーチーズがベースのスライスチーズを2枚ずつ交互に重ね、オニオントマトソースを合わせた一品。チーズとパティを互い違いに重ねることで、肉だけ、チーズだけなど単独の味わいも楽しめるようになっています。

パティには、赤身と脂身をバランスよく味わうことができる一頭買いした黒毛和牛を使用し、さらに黒毛和牛のモモ肉を加えているとのこと。肉は粗びきにし、弾力と歯ごたえ、肉のうまみが感じられるように仕立てているほか、加工前の肉を塩こうじに漬け込むことで、“圧倒的な肉のうまみ”と“かみ応えのある肉粒感”が特長のパティとなっています。

専用のバンズは、同店で使用している通常のバンズよりも重量を増しており、ずっしりとした重みを持たせることで黒毛和牛パティとのバランスを合わせているとのこと。表面に溶き卵を塗って焼き上げることで、バンズにツヤを出し、見た目にも高級感を演出しているということです。

同社は「ボリュームがあるだけではなく、製法にこだわったパティを主役に据えた、『お肉を楽しむためのバーガー』として、これまでにない満足感を提供します」「黒毛和牛パティのうまみとジューシーさが口いっぱいに広がる、年末年始にぴったりなご褒美バーガーです」とコメントしています。

価格は890円（税込み）。全国の店舗（一部店舗除く）で販売されます。数量限定につき、なくなり次第終了です。