スリムでも、しっかり入る。自炊を支える収納力【アイリスオーヤマ】の冷蔵庫がAmazonに登場中‼
野菜も冷凍も、見やすく整理。ひとり暮らしにちょうどいい冷蔵庫【アイリスオーヤマ】の冷蔵庫がAmazonに登場中‼
アイリスオーヤマの冷蔵庫は、スリムで収納上手なアイテムだ。
幅約44センチメートルのコンパクト設計で、ワンルームなどの限られたスペースにも圧迫感なく設置できる。冷蔵室120リットル・冷凍室50リットルの容量に加え、湿度を保って野菜の鮮度を守る12.8リットルの野菜室を中央に配置。腰をかがめずに出し入れできる設計で、自炊生活にぴったり。
冷凍室は引き出し式で整理しやすく、ドアポケットは3段構造で缶から2リットルペットボトルまでストレスなく収納可能。クリアな仕切りとガラス棚により中身が見やすく、ニオイ移りも少なく清潔に保てる。
小さな冷蔵庫でも、使いやすさと収納力をしっかり備えた一台。
