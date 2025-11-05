【斉藤壮馬】“曖昧さ”の美学とギター愛、4th EP『Nuance』に込めたリアルな感情と音像
雑誌『ブルータス』の連載「斉藤壮馬の『ただいま、ゼロ年代。』」でたびたび音楽遍歴を語るなど、”本好き”だけでなく”ロック好き”としても知られる声優・斉藤壮馬が、全曲の作詞・作曲を手がけた4枚目のEP『Nuance』をリリース。インタビュー前編では、タイトル『Nuance』に込めた意味や、こだわり抜かれたギターサウンドについて話を聞いた。
■ 今作は、ギターが主役。”曖昧さ”をテーマにしたバラエティ豊かなEP
――4th EP『Nuance』は、どのような作品になりましたか？
これまでの作品は、コンセプトありきで構築することが多かったのですが、今作では明確なテーマやコンセプトを設けず、”今やりたい楽曲””今作れるベストな楽曲”を揃えた結果、バラエティ豊かな一枚になりました。
そのため、楽曲ごとに色合いや方向性のブレもあるのですが、「それでもいいじゃないか」と思って制作しました。タイトルの『Nuance』はフランス語で、”曖昧さ”や”微妙な違い”を意味します。AかBかで割り切れない領域というのは、自分の中で大切にしている要素なんです。
――1曲目の「lol」は、咳払いや笑い声が入っていて、ユーモアも感じられます。ギターをかき鳴らしているうちに自然にできたような、ラフな印象も受けました。
あまり細かく説明しすぎるのも野暮なんですが（笑）、実際にはしっかり計算して作った曲です。咳払いや音の入り方も、狙って入れています。海外のインディーロックバンドが、大きなガレージで一発録りしているようなイメージで、シンプルなコード進行と、各パートのグルーヴ感で勢いよく突き抜けるような曲を目指しました。最近の自分のムードとして、「短めの曲をしっかり作りたい」という気持ちもありました。
――Aメロ、Bメロ、サビという構成に縛られていないところが、洋楽っぽいですね。
そうですね。ただ、自分の中では自然に出てくる要素を使っているだけなんです。コード展開が少ないので、洋楽的な発想の曲かもしれません。ちょっと身も蓋もない言い方になりますが、「ノリで3分弱、突っ走ろう！」みたいな曲です（笑）。
――「lol」に限らず、今作は全体を通してギターがとても印象的です。音色や演奏の幅も広く、特にこだわりを感じました。意識してギターに比重を置かれたのでしょうか？
今回は、ギターの音色やアプローチの幅が広がったと実感しています。
自分のライブバンドは基本的にギター、ベース、ドラム、キーボードという編成なのですが、キーボードの重永亮介さんがギターも弾ける方で、ライブでは半分くらいギターを担当されているんです。それで、ある時アレンジャーのSakuさんが「もうキーボード、無理に入れる必要なくない？」って（笑）。そういった経緯もあり、キーボードの使用頻度がかなり少なくなっています。もしライブで披露するとしたら、僕を含めてギター3本の”トリプルギター体制”になると思います。といいつつ、重永さんにはキーボードもひいてはいただくのですが（笑）。
■ プログレ要素も。別れの曲「rain shoes」に詰め込んだ感情と混沌
――個人的には、ラストの「rain shoes」で聴けるディストーションの効いたギターソロが特に印象に残りました。
この曲だけは、アレンジを昔からの友人であるKYOTOU-Oさんにお願いしました。KYOTOU-Oさんは「蝿の王」や「Riot!」のアレンジも手がけていて、洋楽的なアプローチが得意な方です。我々は、お互いが'00年代のロックンロール・リヴァイバルに夢中だった10代の頃と重なるような感覚を共有していて。今回、いくつかの曲を聴いてもらった中で、「この曲をアレンジしたい」と選んでくれたのが「rain shoes」でした。この曲は、”大切な人だが、もう二度と会えない”ことについての曲。僕の中にある感情を言葉で説明するというより、感情の輪郭を渡すようなかたちでアレンジをお願いしたところ、その思いをしっかり汲み取ってくれました。
