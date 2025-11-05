ドジャースが優勝パレード＆セレモニー

米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレードと、ドジャースタジアムでセレモニーを行った。球団の公式SNSが佐々木朗希投手の“アイドルショット”を公開し、ファンの胸を高鳴らせた。

紙吹雪が舞う中、大歓声に包まれてドジャースナインがロサンゼルスをパレードした。

チームの公式Xや公式インスタグラムは、歓喜の写真を大量にアップ。その中には、手すりに腕をかけてスマイルを浮かべる佐々木の写真もあった。まるでアイドル雑誌の表紙のようだった。

もちろん、この“アイドルポーズ”には、X上の日本人ファンも悶絶だ。

「朗希アイドルポーズでおなかいたいwwwwwwwww」

「朗希くん、いい笑顔 ブロマイドにして欲しい」

「朗希くん可愛すぎんか？」

「アイドルショットROKIでワロタかわいいね」

「カレンダーにしてください」

佐々木はポストシーズン9試合に救援登板し、10回2/3を投げて1失点。防御率0.84で3セーブ、2ホールドをマーク。パレードとセレモニーが行われた現地3日は、24歳の誕生日だった。



（THE ANSWER編集部）