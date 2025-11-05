◇欧州CL1次リーグ第4節 リバプール1ー0Rマドリード（2025年11月4日 リバプール）

サッカーの欧州CL1次リーグ第4節は4日、各地で行われ、リバプール（イングランド）が敵地でレアル・マドリード（スペイン）に1ー0と勝利。後半16分、アルゼンチン代表MFマクアリスターが決勝ゴールを決めるなど活躍。日本代表MF遠藤航は出番なしに終わった。

名門同士による大会屈指の好カードとなった一戦は立ち上がりから攻勢を仕掛けるも0ー0のまま前半終了。MFソボスライの無回転ミドルなど強烈なシュートを複数放ったが、相手GKクルトワにことごとく防がれ無得点。ペナルティエリア付近で相手MFチュアメニの腕にボールが当たったが、VARにより主審がノーファウルと判定。PK判定の可能性もあっただけに本拠スタジアムからは怒号が飛んだ。

後半もCKから立て続けに決定機を迎えたがDFファンダイク、FWエキティケのヘディングシュートはまたもGKクルトワに防がれゴールならず。それでも同16分に待望の先制ゴール。右サイドでフリーキックを得るとキッカーのMFソボスライが絶妙クロス。ニアサイドに飛び込んだMFマクアリスターが頭で華麗に流し込み、名手クルトワの牙城を見事に崩した。

なおマクアリスターは昨季の欧州CL1次リーグ本拠Rマドリード戦でも得点を決めており、2シーズン連続でのゴールが決勝弾に。守ってはDFブラッドリーが相手FWビニシウスをうまく封じるなど逃げ切りに成功。3勝1敗の勝ち点9に伸ばした。

先週まで直近7試合で6敗と苦しんでいたが、先日のアストンビラとのリーグ戦に勝利し連敗ストップ。この日はFWエムバペ、FWビニシウスなど強力攻撃陣を誇る優勝候補をチーム一丸で完封勝利。公式戦2連勝を飾り本拠サポーターを歓喜させた。

一方、Rマドリードは初黒星。勝ち点9から伸ばせず3勝1敗。古巣対戦となったDFアレクサンダーアーノルドはケガから復帰し、後半36分から途中出場するも大ブーイングを浴びる場面があった。