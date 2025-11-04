【VT COSMETICS×にじさんじ】緋八マナ＆佐伯イッテツが贈る限定コラボセットが登場！

韓国発のスキンケアブランド【VT COSMETICS】が、人気VTuberグループ「にじさんじ」の緋八マナさん、佐伯イッテツさんとの特別コラボを発表！限定セットやオリジナルグッズの販売に加え、11月4日には2人が登場するスペシャル配信も開催されます。美容好き＆ファン必見の豪華な内容で、スキンケアとエンタメの垣根を超えたコラボレーションをお届けします♡

VT COSMETICS×にじさんじ コラボの魅力

今回のVT COSMETICS×にじさんじのコラボでは、緋八マナさんと佐伯イッテツさんが出演する【コラボ記念配信】を11月4日19時頃より開催。

2人が実際に商品を紹介しながら、VTの人気スキンケアアイテムの魅力をリアルに体感できます。

さらに、各自がセレクトしたおすすめセットには限定ポストカード（全2種）が付属。

撮り下ろしビジュアルを使用したアクリルスタンドやオーロラポーチなど、ここでしか手に入らないグッズも展開されています♪

髪と心にやさしい♡タングルティーザーの新作ブラシ「エクストラ ジェントル」が登場

緋八マナ＆佐伯イッテツがセレクト！限定おすすめセット

【緋八マナセット】（3,476円）は、「ビタミンチャージ＋保湿ケア」で明るくうるおう肌をテーマにしたラインアップ。

＜ラインアップ＞

REEDLE S PDRN+ SERUM 1+1

REEDLE S HYAL EX MODELING PACK

REEDLE S VITA EX MODELING PACK

S100 VITA-LIGHT REEDLE（6ea）

一方、【佐伯イッテツセット】（3,476円）は「コラーゲン×CICA」で健やかな肌をサポート。

＜ラインアップ＞

REEDLE S PDRN+ SERUM 1+1

REEDLE S COLLAGEN EX MODELING PACK

REEDLE S CICA EX MODELING PACK

S100 COLLAGEN REEDLE（6ea）

どちらもVT独自のCICA REEDLE®配合で、ハリ・ツヤを与えながら素肌を整える特別な内容です。

限定グッズ＆販売スケジュール

特設ECサイトでは、撮り下ろしビジュアルを使用した限定グッズが登場！販売期間は11月4日（火）～11月25日（火）まで。お渡しは2月下旬より順次となっています。

また、VT公式ショップ、Amazon、楽天市場などの各モールでもセールを開催中。期間や内容は店舗により異なるため、詳細は各サイトをチェックしてください♪

＜ラインアップ＞

アクリルスタンド（各1,650円）

缶バッジ2個セット（各1,320円）

ヘアクリップ（1,320円）

ステッカー付きオーロラポーチ（各1,980円）

美容とエンタメの化学反応を楽しんで♡

スキンケアブランドと人気VTuberによる異色のタッグ、【VT COSMETICS×にじさんじ】。限定セットやここでしか買えないグッズの数々は、ファンはもちろん美容好きにも見逃せない注目企画です。

推し活もビューティも両方楽しみたいあなたへ♡この冬、自分へのご褒美にスペシャルコラボを取り入れてみてはいかがでしょうか♪