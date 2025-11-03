タフでスタイリッシュな相棒！【サムソナイト】のスーツケースが旅の質を高める。Amazonで販売中！
2008年に誕生して以来長きに渡り愛された「コスモライト」シリーズが、「シーライト」にリニューアル。シルエットはそのまま継承し、スムーズに回転するダブルホイール、そしてダブルチューブ伸縮ハンドルにデザインが変更され、進化して生まれ変わった。 本体には衝撃耐性と軽量性を兼ね備えた特許素材Curv(カーヴ)を採用、内装ライニングには100%リサイクルペットボトルから作られたサステナブル素材 Recyclexを採用し、環境に配慮している。
超軽量素材を採用しながら高い耐久性を備えており、長期の旅行にも安心して使える設計となっている。
スムーズに回転するダブルホイールが移動の負担を軽減し、安定した走行を実現してくれる。
環境に配慮したリサイクル素材を内装に使用しており、サステナブルな視点でも注目されている。
TSAロックを搭載し、海外旅行時にも鍵をかけたまま預け入れができるためセキュリティ面も安心だ。
