¡ÖÃÏ¸µÌ±¤ÎÅÜ¤ê¤Ï¸Â³¦¡×³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ï½»¿Í¤Î10ÇÜ¡ÄËÌ³¤Æ»¡¦¥Ë¥»¥³¤Ç²£¹Ô¤¹¤ë¡È¥â¥é¥ë¤Ê¤³«È¯¡É¤Î¼ÂÂÖ
¡¡¶Ë¾å¤Î¥Ñ¥¦¥À¡¼¥¹¥Î¡¼¤òµá¤á¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¿Í¡¹¤¬½¸¤¦ËÌ³¤Æ»¤Î¥Ë¥»¥³¡£¡Ç24Ç¯¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ï²áµîºÇÂ¿¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤¬É½ÌÌ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¿¿Áê¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£
¢¡½»¿Í¤Î10ÇÜ¤Î³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤ë¡Ö¥¹¥¡¼¤ÎÀ»ÃÏ¡×¤Î¸½¾õ
¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤«¤éÆÃµÞÅÅ¼Ö¤Ç¤ª¤è¤½3»þ´Ö¡£ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¥¹¥¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ï¡¢¸òÄÌ»êÊØ¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Î³è¶·¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ë¥»¥³¤ÎÀã¼Á¤ÏÎ³»Ò¤¬Èó¾ï¤ËºÙ¤«¤¯¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿å¤Î¾å¤ò³ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÉâÍ·´¶¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£30Ç¯°Ê¾åÁ°¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤éÍè¤¿¥¹¥¡¼¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¹û¤ì¹þ¤ß¡¢¸ý¥³¥ß¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ËÌ¥ÎÏ¤¬¹¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÀã¡Ù¤¬´Ñ¸÷»ñ¸»¤È¤Ê¤ë»öÎã¤ÏÄ¹Ìî¤ÎÇòÇÏ¤ä¿·³ã¤ÎÌ¯¹â¹â¸¶¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Ë¥»¥³¤Ç¤¹¡×¡ÊÃÏ¸µ¤Î´Ñ¸÷¶È½¾»ö¼Ô¡Ë
¡È²Ü°ÐÉÙ»Î¡É¤ÎÊÌ¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÍÓÄý»³¤ò°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ë¸Ù¤¬¤ë¥Ë¥»¥³¥¨¥ê¥¢¤Î¿Í¸ý¤Ï¤ª¤è¤½2Ëü¿Í¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤À¤±¤Ç½»¿Í¤Î10ÇÜ¤â¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Åß¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ»¦Åþ¤·¡¢°ìÂç¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸½ÃÏ¤Ë¤Ï°ãË¡·úÃÛ¤äÌµµö²ÄÈ²ºÎ¤Ê¤É¥â¥é¥ë¤Ê¤³«È¯¤¬²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡10·îÃæ½Ü¡¢SPA! µ¼Ô¤Ï¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ç´×»¶¤È¤¹¤ë¸½ÃÏ¤òË¬¤Í¤Æ¤ß¤¿¡£ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¹©»ö¤òµÞ¤°³¹¤ÎÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¹âµéÊÌÁñ¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¥¨¥ê¥¢¤ÇÀ¶ÁÝ¶È¤ò±Ä¤àÆüËÜ¿Í½÷À¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö´Ñ¸÷µÒ¤Î8³ä°Ê¾å¤¬12·î¤«¤é3·î¤Î´Ö¤Ë²¡¤·´ó¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¤½¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£¿Í¼ê¤ÏÁ´Á³Â¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¾®Ã®¤«¤é¥Ð¥¹¤Ç1»þ´Ö¤«¤±¤ÆÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»þµë¤Ï2000±ß¡¢°ÜÆ°»þ´Ö¤â¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÇÂÔ¶ø¤Ï¤è¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÆ¯¤¼ê¤¬½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤»¤¤¤«¡¢¥¢¥¸¥¢¤«¤é¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁý¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡Ãæ¿´Éô¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¡Ö¥Ë¥»¥³¤Ò¤é¤Õ¡×¤Ç°û¿©Å¹¤ò±Ä¤àÃËÀ¤â¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡ÖÂÀµÒ¤Ï¤â¤Ã¤Ñ¤éÃæ¹ñ¿Í¡£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¹â¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¥¦¥±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë10Ëü±ß¤Î¥³¡¼¥¹¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤È³§¤½¤ì¤òÃíÊ¸¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¼ò¤â¹â³Û¤Ç¡Ø½½»ÍÂå¡Ù¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¼ò¤Ï1ËÜ14Ëü±ß¤Û¤É¡£¼Ö¤Ç10Ê¬¤Û¤É¤ÎÎÙÄ®¤Ë¹Ô¤±¤Ð1Ëü±ß¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç°û¤á¤ë¤ª¼ò¤Ç¤¹¤¬¤Í¡×
¢¡ËÌ³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î±äÄ¹¤Ç¥Ë¥»¥³¥Ð¥Ö¥ë¤¬¤µ¤é¤Ë²áÇ®
¡Ö¥Ë¥»¥³¤¬ÆüËÜ¿Í¤Î³¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢Åß¤ËÍè¤¿¤é¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¨¡¨¡À¶ÁÝ¶È¤Î½÷À¤â¡¢°û¿©Å¹¤ò±Ä¤àÃËÀ¤â¡¢¸ý¤òÂ·¤¨¤Æ¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡¡»ö¼Â¡¢¸½ÃÏ¤Ç¸«¤«¤±¤ëÊÌÁñ¤ä¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¤ÎÈÎÇä¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë´ÇÈÄ¤Ï±Ñ»úÉ½µ¤¬¼ç¤À¡£
¡¡¥Ë¥»¥³¤Ò¤é¤Õ¤ä²Ö±à¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¤Ï100ÖÌ¤Ëþ¤Î2¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤Ç¤â²¯Ä¶¤¨¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¡¢ÅÚÃÏ¤Î¸ø¼¨²Á³Ê¤âÁ°Ç¯Èæ¤Ç10¡ó¶á¤¤¾å¾º¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅìµþ¡½È¡´Û´Ö¤Ç³«ÄÌ¤·¤¿ËÌ³¤Æ»¿·´´Àþ¤¬»¥ËÚ¤Þ¤Ç±äÄ¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¡Ç30Ç¯¤òÌÜÉ¸¤Ë¹©»ö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥»¥³¤Ë¶á¤¤¶æÃÎ°Â¤È¤¤¤¦±Ø¤Ë¤âÄä¤Þ¤ë¤³¤È¤«¤é¤µ¤é¤Ê¤ëÃÏ²Á¾å¾º¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¡¢¥Ë¥»¥³¤Ë³°»ñ¤Î¥«¥Í¡¢¿Í¤¬ÀãÊø¤òÂÇ¤Ã¤ÆÎ®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËµÞÂ®¤ËËÄÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÏ¸µÌ±¤«¤é¤Ï¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦°û¿©Å¹·Ð±Ä¼Ô¡Ë
¡¡¥Ë¥»¥³¤ËêÁ¤¯¡ÈÍßË¾¥Þ¥Í¡¼¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¸þ¤±¤Î¶¦Æ±½»Âð¤À¤í¤¦¡£¶æÃÎ°Â±Ø¤«¤é10Ê¬¤Û¤ÉÊâ¤¤¤¿ÇÀÃÏ¤Ë30Åï¤«¤é¤Ê¤ë¶¦Æ±½»Âð¤ò·úÀß¤·¡¢ºÇÂç1200¿Í¤Î³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤Ë¸þ¤±¤ÆÂß¤·½Ð¤¹·×²è¤Ê¤Î¤À¡£
¡ÖÅÚÃÏ¤ò½êÍ¤¹¤ë¤Î¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÎË¡¿Í¤Ç¡¢Æþµï¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¹¥¡¼¾ì³¦·¨¤ÇÆ¯¤¯³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¡£ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤«¤é¡Ø¼£°Â°²½¤ò¾·¤¯¡Ù¤ÈÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÃÏ¸µÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ëÈ¿ÂÐ½ðÌ¾±¿Æ°¤â¤à¤Ê¤·¤¯¡¢¹ÔÀ¯¤Ï¤³¤Î·×²è¤òÄÌ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
