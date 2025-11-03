【マイクロペット】手のひらっサイズのペットロボットが令和に復活！
タカラトミーより、手のひらサイズのペットロボット『マイクロペット』が、2025年12月27日（土）から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等にて発売される。
＞＞＞新しい『マイクロペット』を写真でチェック！（写真27点）
2002年（平成14年）に初代が発売され、世界累計約1000万個を出荷した大ヒットシリーズ『マイクロペット』が、令和の時代に新たな機能・デザインで復活。なお、今回はタカラトミーとオーストラリアの玩具メーカーMoose Toys の2社共同で開発し、日本以外の地域でも順次発売を予定しているという。
新たな『マイクロペット』は、体長約6cm の手のひらサイズのペットロボット。「おしゃべり」「歌う」「ちょこちょこ動き回る」など、小さなボディに50種以上の多彩な機能（表情・音やリアクション・動き）を搭載し、かわいくて賢いパートナーとして、毎日を楽しくしてくれる。
また『マイクロペット』は、日本語のようにも、英語のようにも聞こえる不思議な「マイクロペット語」を話す。お世話をしていくと、まるで本物のペットのように、だんだん『マイクロペット』の言っていることが分かるようになるかもしれない。また、『マイクロペット』からのリクエストに応えてあげると成長し、新しい表情や動きが見られるようになる。さらに、2台以上集めると『マイクロペット』同士でレースをしたり、一緒にダンスをしたりと遊びが広がっていく。
”ペットロボット” というジャンルに革新を起こしたいという思いから企画をスタートし ”デジタルKAWAII” をコンセプトに、α世代（2010年以降に生まれた世代）をはじめとする、 ”デジタルネイティブ” 世代に向けて、直感的に触れて楽しめるように設計している。また、日本発のプロダクトとしての魅力や、原宿などを代表する ”KAWAII” カルチャーといった独自の感性が、グローバルで注目されていることを受けて ”日本らしさ” のエッセンスを織り込みながら、現代の感性に合う形で再構築されている。
（C） ＴＯＭＹ （C）2024 The Moose Group
＞＞＞新しい『マイクロペット』を写真でチェック！（写真27点）
2002年（平成14年）に初代が発売され、世界累計約1000万個を出荷した大ヒットシリーズ『マイクロペット』が、令和の時代に新たな機能・デザインで復活。なお、今回はタカラトミーとオーストラリアの玩具メーカーMoose Toys の2社共同で開発し、日本以外の地域でも順次発売を予定しているという。
新たな『マイクロペット』は、体長約6cm の手のひらサイズのペットロボット。「おしゃべり」「歌う」「ちょこちょこ動き回る」など、小さなボディに50種以上の多彩な機能（表情・音やリアクション・動き）を搭載し、かわいくて賢いパートナーとして、毎日を楽しくしてくれる。
”ペットロボット” というジャンルに革新を起こしたいという思いから企画をスタートし ”デジタルKAWAII” をコンセプトに、α世代（2010年以降に生まれた世代）をはじめとする、 ”デジタルネイティブ” 世代に向けて、直感的に触れて楽しめるように設計している。また、日本発のプロダクトとしての魅力や、原宿などを代表する ”KAWAII” カルチャーといった独自の感性が、グローバルで注目されていることを受けて ”日本らしさ” のエッセンスを織り込みながら、現代の感性に合う形で再構築されている。
（C） ＴＯＭＹ （C）2024 The Moose Group