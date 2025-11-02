大胆描写話題のドラマ “口移しキス”・形勢逆転ベッドシーンに視聴者悶絶「直視できない」「攻めすぎ」【橘くん抱いてください！】
【モデルプレス＝2025/11/02】俳優の柊太朗とモデルで女優の久保乃々花が出演するDMM TVドラマ「橘くん抱いてください！」（毎週木曜25時15分最新話更新予定）の第5話が、10月30日に配信された。濃厚ラブシーンに反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
【写真】イケメン俳優、美人女優を押し倒す大胆ラブシーン
人気TL作品「橘くん抱いてください！ハジメテの相手は同僚王子！？」（原作：ふどのふどう／ぶんか社）を実写ドラマ化した本作は、女性ばかりの環境で育ち、男性が苦手なOL・中堂すみれ（久保）と憧れの同僚・橘孝太郎（柊太朗）による、甘く切ないオトナの胸キュンが詰まったラブストーリー。
恋愛経験がないことに悩み婚活に挑むも、緊張から相手と上手く話せず撃沈する日々を過ごしていたすみれ。そんな彼女は、職場で唯一話せる同僚・橘に「せめて一度だけ」と一夜を願う。密かにすみれに想いを寄せていた橘は「恋人になってくれるなら」と条件を出すが、すみれはそれを“女性からのアプローチを避けるために恋人のフリをしてほしい”ということだと勘違いしてしまうのだった。
橘への想いが本物の恋だと気付き、意識するあまりぎこちなくなるすみれ。そんな中、橘とバーで飲む約束をするが、すみれはつい飲みすぎてしまった。
酔いが回ったすみれを橘が自宅まで送り届け、水を渡すも、すみれは上手く飲めず水をこぼしてしまう。その様子を見た橘は「しょうがないな」と言いながら、水を口移ししてキス。すると「もっと」とすみれから迫られ、橘はすみれに覆いかぶさり体に触れる。さらに、すみれが「私も触りたい」と橘に覆いかぶさり、形勢逆転した2人は体を重ねていく。
2人の濃厚なラブシーンに、視聴者からは「すみれがいつになく積極的でドキドキする」「大胆」「刺激が強い」「直視できない」「攻めすぎ」と悶絶の声が。また、ラストではすみれと橘の出会いの様子が橘目線で描かれており、2人の今後に注目が集まっている。（modelpress編集部）
情報：DMM TV
【Not Sponsored 記事】
