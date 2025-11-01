田中美久、ドラマ『良いこと悪いこと』撮影秘話を語る「ピンク髪のカツラの子を見つけてくださいね！」
現在放送中のドラマ『良いこと悪いこと』（日本テレビ系）にて、丸藤萌歌役を演じる彼女。ドラマタイトルにちなみ撮影現場でした “良いこと” を聞くとーー。
「スタッフさんが苦戦していた機械があったんですけど、私はその機械の操作がめっちゃ得意だったので、裏方作業の助っ人をしました。監督にも感謝されたので、もしかしたらスタッフロールの技術さんのところにも、私の名前が出るかもしれないです（笑）」
さらに撮影の裏側では、主演・間宮祥太朗の笑いのツボにハマったという。
「私、一人で普通に “ポォンポォン♪” って言っているんですけど、その擬音の響きがすごくおもしろいらしくて。『へんなコだよね』って言われたんですが、自覚があるので反論できなかったですね」
劇中での活躍はというと。
「シリアスな展開が多いですが、私のシーンはコミカルな場面が多いのでいい意味で力が抜けると思います。ピンク髪のカツラをかぶっているので見つけてくださいね。できれば『あのピンク髪のコは誰だ!?』って、バズらせてください！」
たなかみく
24歳 2001年9月12日生まれ 熊本県出身 T151 B型 ニックネーム：みくりん 趣味：カラオケ、映画鑑賞 特技：フラフープ 2013年にHKT48の3期生として加入。2023年末に同グループを卒業。放送中ドラマ『良いこと悪いこと』（日本テレビ系）で、丸藤萌歌役で出演。11月5日からASTRHYME RECORDSの第一弾楽曲『mote mote♡』が配信開始。『THE突破ファイル』（日本テレビ系）、『ネタパレ』（フジテレビ系）、配信バラエティ『本日も絶体絶命。』（TikTok、Instagram、YouTube）の準レギュラーを務める。そのほか最新情報は、公式サイト（https://tanakamiku-fc.jp）、公式X（@ miku_monmon3939）、公式Instagram（@ mikumonmon_48）にて
写真・中村和孝
スタイリスト・福田春美
ヘアメイク・萩原千紗子