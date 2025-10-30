小さな子どもたちにクラシック音楽に触れてもらおうと、オーボエとトランペットの演奏を親子で楽しむコンサートが開かれました。

【写真を見る】0歳からOK！ 親子で楽しむクラシックコンサート 泣いても騒いでも安心 大分

大分市のiichiko総合文化センターでは、幼い子どもがいる親子にもクラシック音楽を身近に感じてもらおうと、0歳から鑑賞できるコンサートを定期的に開催しています。

30日は、大分市内を中心に活動するオーボエとトランペットのデュオ「フェリーチェ楽団」が出演し、子どもたちに生の音楽を届けました。

泣いても笑っても大歓迎のこのコンサートは、1人500円のワンコインで気軽に楽しむことができます。毎回好評ということで、30日は午前と午後の部でおよそ140人の親子が参加しました。

（訪れた親子）「ふだんなかなか聴く機会がないので、子どもも何の音だろうみたいに不思議そうに楽しんでいました」「ワンコインで参加しやすく、騒いでも立ちあがってもいいという点がとても良いイベントだと思いました」

0歳から参加できるクラシックコンサートの次回開催は、1月を予定しています。