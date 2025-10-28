¡Ö¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼µ¯¤³¤½¤¦¤«¤Ê¡×24ºÐÉû¼ÒÄ¹¡¢µá¿Í¤Î¤Ï¤º¤¬ÂåÉ½¤Ø¤ÎÉÔËþÇúÈ¯¤ÇÊüÁ÷»ö¸ÎÀ£Á°¤Ë
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¿·Â´±þ±ç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ú¤µ¤¶¤¨¡Û¡×¤¬¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢24ºÐ¤ÎÉû¼ÒÄ¹¤òÌ¾¾è¤ë22Â´ÃËÀ¤¬¹Ô¤Ã¤¿µá¿ÍÊç½¸¤¬¡¢»×¤ï¤ÌÅ¸³«¤ò¸«¤»¤¿¡£
Æ°²è½øÈ×¡¢ÃËÀ¤Ï¼«¿È¤¬Éû¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÊç½¸¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£»Å»öÆâÍÆ¤Ï¥³¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Î¥Æ¥ì¥¢¥Ý¤Ç¡¢¾¦ºà¤Ï¥Ý¥±¥Ã¥ÈWi-Fi¡£¡Ö´°Á´¥Û¥ï¥¤¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¡×¤È¸ì¤ê¡¢»þµë1250±ß¡ÊÍ½Äê¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢À®²Ì¤Ë±þ¤¸¤¿¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¾ò·ï¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ï¡¢Í§¿Í¤ÈÆó¿Í¤Çµ¯¶È¤·¤¿¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö°ì½ï¤ËÌ´¤ò¤Ä¤«¤â¤¦¤¼¡ª¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤Æ²Ã¤ï¤Ã¤¿·Ð°Þ¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢µá¿ÍÆâÍÆ¤ÎÀâÌÀ¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÃËÀ¤Î¸ýÄ´¤Ï½ù¡¹¤ËÇ®¤òÂÓ¤Ó¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÉÔËþ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¡£¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤Ã¤¹¤èËÜÅö¤Ë¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤é¤²¡¢¼«¿È¤¬Éû¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é·î15·ï¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¥Î¥ë¥Þ¤ò²Ý¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ò¹ðÇò¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬º£·î4·ï¼è¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤ËÊÀ¼ÒÂåÉ½¡¢0·ï¤Ç¤¹¤è¡©·ÀÌó·ï¿ô¤¬¡×¤È¡¢ÂåÉ½¤¬Á´¤¯À®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òË½Ïª¤·¤¿¡£ÉÔËþ¤ÏÄºÅÀ¤ËÃ£¤·¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤Î¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼µ¯¤³¤½¤¦¤«¤Ê¡×¡Ö¤ªµä¤ò¿ø¤¨¤Æ¤ä¤ê¤Æ¤¨¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¼ÂºÝ¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È²á·ã¤ÊÈ¯¸À¤Þ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤¹»öÂÖ¤Ë¡£Åö½é¤ÎÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ï°ìÊÑ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
·ë¶É¤³¤Î´ë²è¤Ï¡¢É½¸þ¤¤Îµá¿ÍÊç½¸¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢ÂåÉ½¤Ø¤ÎÀÑ¤â¤êÀÑ¤â¤Ã¤¿ÉÔËþ¤òÅÇÏª¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ì¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃËÀ¤ÏºÇ¸å¤Ë¡Ö½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¡×¤ÈÎÏ¤Ê¤¯Òì¤¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Î²á¹ó¤ÊÆâ¾ð¤ò³À´Ö¸«¤»¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤ì¤ÏÉû¼ÒÄ¹¤Ë¤è¤ëÈáÄË¤Ê¶«¤Ó¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â²ñ¼Ò¤ò»×¤¦¤¬¸Î¤Î°¦¤ÎÊÜ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£°ÛÎã¤Îµá¿Í´ë²è¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
【経歴】2020.3 大学卒業2020.4 自動車ディーラーに入社2020.7 退職代行で逃亡2020.8 フリーターになる、同時に新卒応援チャンネルを始める2024.12 バイト先が潰れる2025.1〜 専業YouTuber
