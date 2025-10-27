¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤Î¸òºÝ¤âÈ¯³Ð¡ÄÈþ¤·¤¹¤®¤ë¤ÈÏÃÂê¤ÎÅÄÌîÏÂºÌÍÆµ¿¼Ô¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿¡Ö´ÉÍýÇä½Õ»ö·ï¡×¤ÎÀ¨Àä¤ÊÁ´ËÆ
¡Ö¥Ö¥¹¤À¤«¤éÇä¤ê¾å¤²¤¬°¤¤¡×
¡Ö¿Í´Ö¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
Èï³²½÷À¤¬¤½¤¦¸ì¤ë¤È¤ª¤ê¡¢ÈÈ¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤Ïµ´ÃÜ¤Î½¸ÃÄ¤À¤Ã¤¿¡£
10·î14Æü¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼¤Î½÷ÀÅ¹°÷¤òGPS¤Ç´Æ»ë¤·¤Ê¤¬¤éÇä½Õ¤µ¤»¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼¡Ö¥¤¡¼¥¦¥§¡¼¥Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×Å¹Ä¹¤ÎÎëÌÚËã±ûÌíÍÆµ¿¼Ô¡Ê39¡Ë¤È¡¢½¾¶È°÷¤ÎÅÄÌîÏÂºÌÍÆµ¿¼Ô¡Ê21¡Ë¤¬¡¢Çä½ÕËÉ»ßË¡°ãÈ¿¡Ê´ÉÍýÇä½Õ¡Ë¤ÎÍÆµ¿¤Ç·Ù»ëÄ£ÊÝ°Â²Ý¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
Èï³²½÷À¤Ï20Âå¡£ºòÇ¯£¹·î¤«¤é¡Ö¥¤¡¼¥¦¥§¡¼¥Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤¿¤¬¡¢10·î¤«¤éÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤é¤ËË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ØÀÜµÒÂÖÅÙ¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ö¥¹¤À¤«¤éÇä¤ê¾å¤²¤¬°¤¤¡£¤â¤Ã¤ÈÅØÎÏ¤·¤í¡Ù¤È¼¸ÀÕ¤·¡¢Æü¾ïÅª¤ËË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÅÄÌîÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅ¹¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Î°ì¿Í¤Ç¡¢¼«¿È¤â¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ËÎ©¤Ã¤ÆÀÜµÒ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡££¹¿Í¤Û¤É¤¤¤ë¥¥ã¥¹¥È¤Î¥È¥Ã¥×¤«¤Ä¡¢ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÍÆ»ÑÃ¼Îï¤Ç·î¿ôÉ´Ëü±ß¤òÇä¤ê¾å¤²¤ë°ìÊý¡¢Èà½÷¤â¤Þ¤¿Èï³²½÷À¤Ë¡Ø¥Ö¥¹¤ÇÇä¤ê¾å¤²¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤ÈË½¸À¤òÅÇ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤è¤ë²¥¤ë½³¤ë¤ÎË½¹Ô¤Ï¼¡Âè¤Ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Î¶õÉÓ¤ÇÆ¬¤ò²¥¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¡¢¡Ø¤ªÁ°¤Î¥«¥Í¤Ï²¶¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤ä¤ë¡Ù¤È£²¥õ·îÊ¬¤ÎµëÎÁ¤ò¾¤¤·¾å¤²¡¢¡Ø²ÈÄÂ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¡¢ÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤ÎÏ¢ÍíÀè¤ò¶µ¤¨¤í¡Ù¤ÈÅÅÏÃÈÖ¹æ¤òÊ¹¤½Ð¤·¤¿¤¢¤²¤¯¡¢ÌµÃÇ¤Ç¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÄÂÂß·ÀÌó¤ò²òÌó¤·¤¿¡£½»¤Þ¤¤¤ò¼º¤Ã¤¿Èï³²½÷À¤Ï¡¢¥´¥ß¤¬»¶Íð¤¹¤ëÅ¹¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤Î£±¾öÊ¬¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿²Çñ¤Þ¤ê¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡Ö°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¤í¡×
¤½¤ì¤Ç¤âÃÏ¹ö¤ÎÆü¡¹¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£ÆþÅ¹¤«¤éÈ¾Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿º£Ç¯£´·î¡¢Èï³²½÷À¤ÏÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ë¡Ö¡Ê¿·½É¤Î¡ËÂçµ×ÊÝ¸ø±à¤ÇÎ©¤Á¤ó¤Ü¤¹¤ë¤«¡¢É÷Â¯¤ÇÆ¯¤¯¤«¡¢¤É¤Ã¤Á¤«Áª¤Ù¡×¤ÈÇ÷¤é¤ì¤¿¡£¸ý±þ¤¨¤¹¤ë¤È²¥¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡ÖÎ©¤Á¤ó¤Ü¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È½¾¤¤¡¢´ÉÍýÇä½ÕÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ø¥¹¥Þ¥Û¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¤í¡Ù¤È¥«¡¼¥É·¿¤ÎGPS¤òÅÏ¤·¡¢µÒ¤È¤Î²ñÏÃ¤ò¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤ÇÏ¿²»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¥é¥Ö¥Û¤ÎÉô²°ÈÖ¹æ¤âÊó¹ð¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢Èï³²½÷À¤ò´Æ»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸«²ó¤ê¤ËË¬¤ì¤¿ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤ÈÅÄÌîÍÆµ¿¼Ô¤«¤é¡ØÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤¬°¤¤¡Ù¤È¸À¤¤¤¬¤«¤ê¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Æó¿Í¤ËÌµÃÇ¤ÇµÙ·Æ¤ò¼è¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¶á¤¯¤Î¥é¥Ö¥Û¤ËÏ¢¤ì¹þ¤Þ¤ì¤Æ¥Ï¥ó¥¬¡¼¤Ç·ì¤¬½Ð¤ë¤Þ¤ÇÆ¬¤ò²¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁÜºº´Ø·¸¼Ô¡Ë
½÷À¤ÏÂ¿¤¤Æü¤Ç£±Æü13¿Í¡¢£µ¡Á£··î¤Þ¤Ç¤Î£³¥õ·î´Ö¤Ç¤ª¤è¤½400¿Í¤ÎÃËÀ¤òÁê¼ê¤ËÇä½Õ¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Çä¤ê¾å¤²Áí³Û¤Ï600Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤òÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤ËÁ÷¶â¡£¡ÖÂÀ¤ë¤ÈµÒ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¿©À¸³è¤â´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÀ¸³èÈñ¤È¤·¤Æ»þÀÞ3000±ß¤ò»Ùµë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤ò¿©¤Ù¤¿¤Î¤«¤òÃà°ìÊó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£½÷À¤Ï¿©¤ÙÊª¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥ì¥·¡¼¥È¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¡¢£³¿Í¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤ËÁ÷¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤¬¤ª²Û»Ò¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¡¢¶â³Û¤Î¼ý»Ù¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È·ãÅÜ¤·¤ÆË½¹Ô¡£´éÌÌ¤¬¼ð¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ»Å»ö¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢²¥¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë·ã¿É¥½¡¼¥¹¤ò°û¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£Î©¤Á¤ó¤Ü¤Î¿ô¤¬¸º¤ëÇß±«¤Î»þ´ü¤Ï¡Ø²Ô¤®»þ¤À¤«¤é¡Ù¤ÈÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤ÇÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¡Ë
º£Ç¯£··î¡¢Èï³²½÷À¤¬µÒÂÔ¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç»ö·ï¤¬È¯³Ð¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¿Í´Ö¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿È¤â¿´¤â¥Ü¥í¥Ü¥í¤ÇÆ¨¤²¤ëµ¤ÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ¨¤²¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Ä¡Ä¡£